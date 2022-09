A ceglédi katolikus óvoda új épülete

Átadták a Magyarok Nagyasszonya katolikus tagóvoda új épületét Cegléden csütörtökön.

2022. szeptember 15. 23:30

Tarnai Richárd, Pest megye főispánja, Csáky András polgármester, Földi László, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke (b-j) átvágják a nemzeti színű szalagot a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda új, Magyarok Nagyasszonya tagóvodájának átadóján Cegléden 2022. szeptember 15-én. A kormány 750 millió forinttal támogatta az óvoda létrejöttét, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) pedig 260 millió forinttal járult hozzá. MTI/Máthé Zoltán

Átadták a Magyarok Nagyasszonya katolikus tagóvoda új épületét Cegléden csütörtökön.

Részekből teljesül az egész, és ez jól látható a családjainkon keresztül, amelyeket annyi érthetetlen támadás ér - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az átadóünnepségen. "Érthetetlen, hogy támadják a születést, a növekedést és az egész házasságot, amely végig kell, hogy kísérje életünket. Részekből áll az egész és abból teljesül, és a válaszunk mindezekre nem más, mint az összefogás" - fogalmazott.



Az államtitkár emlékeztetett: jelentős óvodaprogramot indítottak el tíz évvel ezelőtt, és hatalmas munkát végzett mindenki, aki ebben részt vett. Szólt arról is, hogy "nehézségek is állnak előttünk, és nem is kicsi, de mégis azt gondolom, hogy a nehézségek erősítik a közösséget. Hogyha a közösség ki tud tartani, össze tud fogni, gyermekeinket tudjuk szeretetben és keresztény katolikus hitben nevelni, akkor minden nehézségen túl leszünk".



Tarnai Richárd, Pest megye főispánja egyebek mellett arról beszélt, hogy a szülők felelőssége gyermekeik életét a legjobb irányba terelni és segíteni őket, mert "fontos, hogy mit hoznak otthonról". Nagy felelősség az óvónőké is, hogy "a nagybetűs igazságot képviseljék és mondják el a gyerekeknek", és nagy a felelőssége az egyháznak is, hogy elfogadja-e azokat a lehetőségeket, amelyeket a kormányzat most meg tud teremteni. Nagy a felelőssége a kormányzatnak is - tette hozzá -, hogy biztosítja-e ezeket a lehetőségeket. "Én úgy gondolom, hogy tíz-tizenkét éve ebben igyekszünk minél többet tenni" - mondta.



Selmeczi Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) főigazgatója kiemelte: az itt jelen lévő, gyermekszeretettel átitatott, a keresztény értékrend iránt elkötelezett nevelőmunka "messzemenőkig érdemessé tette" az intézményt arra, hogy ebben az újonnan megépült óvodában, biztonságos, esztétikus környezetben folytatódhasson a nevelőmunka. A kormány 750 millió forinttal támogatta az óvoda létrejöttét, az EKIF pedig 260 millió forinttal járult hozzá - ismertette.



Az átadóünnepség előtt Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke celebrált szentmisét, aki az ünnepélyes átadás végén megáldotta az épületet és használóit.



Az új épület a korábban három helyszínen működő óvodának ad otthont. Az intézmény a Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolához tartozik, fenntartója az EKIF és a Váci Egyházmegye. Az óvoda hat csoportban látja el feladatait.

MTI