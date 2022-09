Autoriter rezsimmé válhat-e az Európai Unió?

Gyakorlatilag mindegy, hogy ki az EB elnöke, hiszen ez is csak egy olyan szerep, amelyet bárki, akár a táncos-komikus ukrán elnök is eljátszhatna, de neki más szerepet osztott ki a globalista főrendező – fogalmaz Somogyi János.

2022. szeptember 16. 13:28

euagenda.eu

Ursula von der Leyen Oroszországot „autoriter rezsimnek" tartja. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: „Olyan Európát akarok, ahol minden tagállam felelősséget vállal a mindannyiunkat érintő kihívásokért. Olyan Európát akarok, amely minden tagállammal szolidáris." Ebben az egyes szám első személyes akarnok stílusban utoljára vezérek és főtitkárok szónokoltak a kontinensen. Mekkora az autoriter rezsim kialakításának veszélye az unióban?

– Szégyenletes, hogy az EB elnöke mára tökéletesen megfelel a ráakasztott gúnynevének, azaz már csak „Ursula van még Leyyebb” és nem több. Szomorú, hogy a magyar nemzeti elkötelezettségű EU képviselők annak idején leadott szavazataikkal is – mert nélkülünk nem lehetett volna – az EB elnöke lehetett Ursula asszony. Aki már csak egy sima modorú álnok, aki cselekedeteiben, de még nyilatkozataiban is semmiben sem különbözik az EU elit héjáitól. A vak is látja, hogy az elnök asszony a globalista, imperialista erők szócsöve és ráadásul az EU Parlament foglya. Vagyis egy „fogott” ember, aki nem a maga ura.

– Az EB-elnök szerint Ukrajnában a tekintélyelvűség áll szemben a demokráciával. Brüsszelben egy atlanti tőzsdespekulánsnak van a legnagyobb tekintélye: hajbókolnak előtte. Mekkora kockázat az EB elnökének infantilizmusa?

– Az is nyilvánvaló, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy ki az EB elnöke, hiszen ez is csak egy olyan szerep, amelyet bárki, akár a táncos-komikus ukrán elnök is eljátszhatna, de neki más szerepet osztott ki a globalista főrendező. Szégyen, hogy olyan politikusok játszanak százmilliók életével, akiknek szemernyi lelkiismeretük sincsen, akik vagy olyan ostoba, vagy olyan alakoskodó emberek, hogy Európát felelőtlenül a globalista imperialisták gyarmatává degradálják. De holnap már talán az egész Világot is. Szégyen, hogy Ukrajnában százezreket hajszolnak a halálba, üldöznek földönfutó hazátlanokká, és Európa konszolidált népeinek millióit döntik nyomorba. Mindeközben önmaguknak százszemélyes atombiztos bunkert építenek. Szégyen, hogy az EU vezérkara (Elnök asszonnyal az élen) háborúsdit játszik, háborús gyakorlótérnek használva egy 40 milliós országot és teljes mellszélességgel támogatja ennek az országnak nagyravágyó, államelnököt játszó táncos-komikusát, aki arról álmodozik, sőt hangoztatja is, hogy legyőzi a világ egyik legerősebb hadseregét, mi több Oroszországot.

– „Olyan Európát akarok, amely méltósággal és tisztelettel kezeli a migrációt" – fogalmazott az EB elnöke. Meddig teheti meg, hogy ne vegyen tudomást a téglával, baltával támadó, időnként pisztollyal lövöldöző migránsbűnözőkről?

– Ursula elnök asszonynak nincsen önálló gondolata. Ő olyan Európát akar, amilyet a globalista gazdái kívánnak. Olyan Európát, ami majd semmiben sem fog hasonlítani az egykori szabad, demokratikus, független nemzetállamok alkotta Európára, amit úgy hívnának majd, hogy Európai Egyesült Államok és ami majd a globalista világelit gyarmataként működne. Ehhez le kell rombolni a még többé-kevésbé létező európai nemzetállamokat. Ehhez a legcélszerűbb eszköz az idegen kultúrájú, vallású népek illegális tömeges migrációjának korlátlan biztosítása. Ezzel szabaddá válik az út a Gyarmat-Európa létrehozása előtt. Nekünk, magyaroknak, a legnagyobb szégyenünk, hogy ehhez a „Soros tervnek” a megvalósításához a magyar (?) balliberális ellenzéki politikai alakulatok úgy itthon, mint Brüsszelben gőzerővel élenjárnak.

Molnár Pál

gondola