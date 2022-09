Giorgia Meloni Európa megosztásától tart

A Magyarországról szóló európai parlamenti jogállamisági jelentés az olaszországi választási kampány részévé vált, melyben az Európa Uniónak a keleti tagállamokkal szembeni politikáját bírálta Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek miniszterelnök-jelöltje az olasz közrádiónak nyilatkozva pénteken.

2022. szeptember 16. 14:27

Giorgia Meloni hangoztatta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a magyar alkotmányos szabályok szerint többször és széles támogatottsággal nyert választásokat. Magyarország demokrácia - jegyezte meg az Olasz Testvérek (FdI) vezetője. Hozzátette, úgy értesült, hogy a magyarországi ellenzék soraiban is diszkriminálónak tartják az Európai Parlament csütörtöki döntését.



Giorgia Meloni a RAI1 rádiócsatorna reggeli politikai elemző műsorában kommentálta a strasbourgi plenáris ülést, melyen elfogadták a Magyarországról szóló jogállamisági jelentést. A dokumentumot nem szavazták meg a Giorgia Meloni elnökölte Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójához tartozó Olasz Testvérek, valamint a Liga európai képviselői sem, akik az Identitás és Demokrácia (ID) tagjai.



Az Olasz Testvérek politikusa kifejtette, "talán nem vesszük észre, milyen helyzetben vagyunk: a konfliktus közepette sokkal bölcsebb lenne egymáshoz közelíteni az európai országokat, mint eltávolítani őket".



Hozzátette, hogy az Európai Parlament (EP-) jelentését "erősen politikai" dokumentumnak tartja.



"Lengyelországot is folyamatosan támadják, miközben arról az európai államról beszélünk, amely magára vállalja az ukrán menekülteket egyetlen egy eurót sem kérve az Európai Uniótól, "valóban ezen az úton akarunk továbbhaladni? A NATO állítja, hogy Lengyelország a háborút kockáztatja Oroszországgal, és mit teszünk erre mi az Unióban? Lengyelországot támadjuk, ahogyan Magyarországgal is tesszük. Konfliktushelyzetben fel kell mérni, mi számít elsődlegesnek" - mondta Giorgia Meloni.

Az Olasz Testvérek jelvénye – wikipedia



Emlékeztetett, hogy a kelet-európai államokat a Nyugat a kilencvenes évekig a "szovjet iga alatt magukra hagyta, ezért talán kezet kellene feléjük nyújtani, nem pedig orosz hatáskörbe tolni őket".



Az Európai Néppárthoz (PPE) tartozó, jobbközép Hajrá Olaszország (FI) alelnöke Antonio Tajani, az EP volt elnöke újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a jogállamiság kérdése a szocialista kormány vezette Szlovéniát és Máltát sem kerülte el, ahol - tette hozzá - a baloldali kormányokkal szemben újságíró-gyilkosság vádja is felmerült.



"A jogállamiságot mindig védeni kell, nem csak választási kampányban, ahogyan a baloldal teszi, vannak olyan szocialista kormányok, melyeket súlyos bűncselekmények terhelnek" - jelentette ki Antonio Tajani.



Rendkívül súlyosnak nevezte, hogy az Olasz Testvérekkel és a Ligával ellentétben támogatta a Magyarországról szóló európai jelentést a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára, Enrico Letta, aki kijelentette, hogy Giorgia Meloni és Matteo Salvini pártja bizonyította, hogy a mostani választási kampányban álarcot öltöttek, valójában a szélsőjobbot képviselik.



Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke, Giuseppe Conte szerint Meloni és Salvini vagy elismeri nyilvánosan, hogy elhibázta a strasbourgi szavazást, vagy azt, hogy "nem alkalmasak Olaszország vezetésére".

