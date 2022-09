A szári német nemzetiségi iskola fejlesztése

Becsületbeli ügynek nevezte a kormány részéről a Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújítását a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejér megyei tanintézmény pénteki átadóünnepségén.

Németh Norbert polgármester, Tessely Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Horváth Csabáné igazgató, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Ritter Imre német nemzetiségi képviselő (b-j) a kormány támogatásával megújult Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola avatásán 2022. szeptember 16-án. Az épületet kívül és belül részben felújították: új ajtókat és ablakokat építettek be, teljesen kicserélték az elektromos hálózatot, új mosdókat létesítettek, illetve megújult a belső udvar is. Az alsós tantermeket és a folyosót, valamint az informatikai termet újították fel, valamint egy új szertárt is kialakítottak. MTI/Koszticsák Szilárd

Soltész Miklós kijelentése alátámasztásaként felidézte: több mint 75 évvel ezelőtt a kommunisták elüldöztek Szárról 170 családot, közel 600 embert, szinte megszűnt a német közösség a településen. Mégis, akik maradtak, megmentették a német nemzetiséget, kultúrát, nyelvet és a hitüket, valamint később bátran felvállalták mindezt - tette hozzá.



Az államtitkár elmondta, hogy korábban is igyekeztek segíteni az iskolát, most azonban a kormány közel 150 millió forinttal támogatta az intézmény felújítását. Úgy értékelte, hogy a fenntartó német nemzetiségi önkormányzat kiválóan élt a támogatással, hiszen főként energetikai beruházásokat hajtottak végre.



Soltész Miklós kiemelte, hogy az utóbbi években a magyarországi németek "magukra találtak", országos önkormányzatuk három, helyi önkormányzataik 69 iskolát tartanak fenn az országban. Ez is azt segíti, hogy a német nemzetiség megmaradjon, s erős állampolgárai legyenek a nemzetnek - vélekedett.



Tessely Zoltán a térség fideszes országgyűlési képviselője rámutatott, hogy kacskaringós út vezetett az átadásig, hiszen először a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kezdte el tervezni a felújításokat, az intézményfenntartást követően a nemzetiségi önkormányzat folytatta, így végül ők kapták meg a kormánytámogatást és valósíthatták meg a beruházást. Megjegyezte: nem értek az út végére, mert az épület külső felújítása még hátra van.



Horváth Csabáné iskolaigazgató elmondta, hogy az épületet részben újították fel kívül és belül: új ajtókat és ablakokat építettek be, teljesen kicserélték az elektromos hálózatot, új mosdókat létesítettek, illetve megújult a belső udvar is.



Szabó Tiborné a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke közölte, hogy az intézmény megtakarításaiból több millió forintot tudtak hozzátenni a kormánytámogatáshoz, így többek között az alsós tantermek és a folyosók, valamint az informatikai terem felújítása megtörténhetett, mint ahogy megvalósulhatott egy új szertár kialakítása is.

