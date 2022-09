A nagyenyedi Bethlen Kollégium tornakertje

A mindennapi sportolásra biztatta a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium felújított tornakertjének avatóünnepségén pénteken a diákokat Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A kollégium diákjai által a tornakertben bemutatott hagyományos "tornavizsga" egyben az erdélyi és partiumi református kollégiumok közös tanévnyitójának a nyitórendezvénye volt.

2022. szeptember 16. 19:40

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára beszédet mond a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium felújított tornakertjének avatóünnepségén 2022. szeptember 16-án. MTI/Kiss Gábor

A mindennapi sportolásra biztatta a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium felújított tornakertjének avatóünnepségén pénteken a diákokat Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A kollégium diákjai által a tornakertben bemutatott hagyományos "tornavizsga" egyben az erdélyi és partiumi református kollégiumok közös tanévnyitójának a nyitórendezvénye volt.

Potápi Árpád János elmondta: a sport kitartásra tanít, ha sanyargatjuk önmagunkat, akkor a saját képességeinket próbáljuk fejleszteni, és ezek a képességek nemcsak a sportban hoznak a későbbiekben gyümölcsöket, hanem a tanulásban, a hivatásban, a munkában is.



Felidézte: amikor Magyarországon 2010-ben bevezették az iskolások számára a mindennapos testnevelés órát, akkor sokan támadták a kormányt, hogy nincsenek meg ennek a feltételei, nincsenek pályák, sportcsarnokok. Azt gondolták azonban, hogy először elő kell írni a tornaórákat, azután pedig szükséges lesz a feltételeket is megteremteni. Úgy vélte: ma már látszanak a tíz év eredményei: a rossz folyamatokat sikerült mérsékelni, és az egészséges életmód felé tudták terelni a fiatalokat.



"Milyen jó lenne, ha az egész Kárpát-medencében előírás lenne a mindennapos testnevelés az iskolákban. (.) Hirdessük ki innen Enyedről, hogy a magyar pedagógusok itt Erdélyben is követelik a mindennapos testnevelést. (.) Még inkább úgy van itt Enyeden, ahol a tárgyi feltételeket az elmúlt évek felújításaival megpróbáltuk megteremteni. Legyünk büszkék erre" - jelentette ki az államtitkár.



Kolumbán Vilmos József, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspökhelyettese beszédében elmondta: a református kollégiumokban a gyermekek lelki és szellemi fejlődése mellett a testi nevelésre is igyekeznek odafigyelni.



Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere beszédében úgy vélte: Erdélyben talán Nagyenyeden, a Bethlen Gábor kollégiumban lehet a legjobb körülmények között magyarul tanulni.

MTI