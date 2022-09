Megújult a józsefvárosi Szent József-plébániatemplom

A külső felújítást követően megújult a józsefvárosi Szent József-plébániatemplom belső tere is. Ebből az alkalomból Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szentmisét mutatott be vasárnap.

2022. szeptember 18. 15:05

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a megújult józsefvárosi Szent József Plébánián tartott szentmise után 2022. szeptember 18-án. A külső felújítást követően megújult a plébániatemplom belső tere is. MTI/Bruzák Noémi

A külső felújítást követően megújult a józsefvárosi Szent József-plébániatemplom belső tere is. Ebből az alkalomból Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szentmisét mutatott be vasárnap.

A szentmisét követő beszédében Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte, hogy az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sok közösségi háza, iskolája és temploma újult meg az egy éve Magyarországon megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére. Ennek eredményeként újulhatott meg a Budapest VIII. kerületben lévő plébániatemplom.



"Szinte egyedülálló, ami évtizedek óta történik ezen a plébánián" - hangsúlyozta Soltész Miklós, példaként említve, hogy a plébániatemplomhoz szorosan kötődnek a hajléktalanokat gondozó Teréz anya nővérei, 1989-ben pedig itt alakult újra a kommunisták által betiltott Szociális Testvérek Társasága, amely az idősellátásban, az elesettek, rászorulók támogatásában játszik szerepet. Emellett a plébánián találtak otthonra a Karitász és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének csoportjai is. A Regnum Marianum és a cserkészet sok fiatalt vonz a plébániára. A templomban tarthatnak szentmisét anyanyelvükön a katolikus szlovákok is - mondta az államtitkár.



Emellett kiemelte, hogy a plébánia kulturális központ is. Kitért arra, hogy a templom belső rekonstrukciójánál megújult a "téli kápolna", felújították a hittantermeket, és kiállítóteret is kialakítottak a templomban. Soltész Miklós megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak a templom megújulásához.



A liturgián részt vett Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője és Sára Botond, Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője.

A plébániatemplom 2019 tavaszán kezdődő rekonstrukciója két ütemben tartott, az első szakaszban a templom külső felújítása történt meg, ennek során egyebek mellett kicserélték a tetőt, restaurálták a homlokzaton található szobrokat, domborműveket és más díszítőelemeket, felújították a nyílászárókat és a templom lábazatát, restaurálták a templom óráit.

A belső rekonstrukcó során újjáépítették a szentélyt, új világítást, korszerű hangosítórendszert kapott a templom, emellett a fűthető télikapolna is megújult, valamint hittantermeket és kiállítóteret is kialakítottak. A külső és belső munkálatok a kivitelező információi szerint 1,8 milliárd forintből valósultak meg, ebből 1,2 milliárd volt az állami támogatás.

MTI