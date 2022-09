Magyarország történetének tizenhatodik népszámlálása kezdődik meg október elsején

Október elsején kezdődik Magyarország történetének 16. népszámlálása, melyen a korábbiaktól eltérően már nem lesz papír alapú kitöltés. A lakosság online és kérdező biztosok segítségével tableten töltheti ki a kérdőívet. A népszámláláson való részvétel kötelező, az itt begyűjtött adatok segítik a jövőben gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítését – hangzott el az M1 Híradójában.

2022. szeptember 19. 15:18

A számlálóbiztosok azonosítókat fognak felmutatni, amikor valakit személyesen, otthonában keresnek fel. Ezzel igazolják, hogy engedéllyel, hivatalos ügyben járnak el. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szakemberei azonban arra számítanak, hogy az emberek többsége online tölti ki a népszámlálási kérdőívet. Erre október 1-től 16-ig lesz lehetőség. A Népszámlálás2022.hu internetes oldalon azzal a kóddal lehet majd belépni, amelyet szeptember végén levélben postáznak. A kérdőív kitöltése körülbelül fél órát vesz majd igénybe. 2011-ben még az emberek többsége a számlálóbiztosok segítségével töltött. Erre most is lesz lehetőség, október 17 és 20-a között. Az adatokból kiderülnek majd a családi viszonyok, például hányan élnek családban és hányan egyedülállók.

A kérdőív kitér majd a lakáskörülményekre is. Az energiahatékonyság miatt ezek most különösen fontos adatok, amelyekből látni lehet milyen fűtési lehetőségek vannak. A válaszok a lakáskorszerűsítési programokat fogják segíteni. A Híradóban látható felvételek 1960-ban készültek az akkori népszámlálásról. Azóta láthatóan megváltoztak az életkörülmények, így a kérdések is. Ma már arra is kell válaszolni, hogy használnak-e napelemet, vagy napkollektort és arra, hogy mennyire jártasak az internethasználatban.

A népszámlálás Magyarország legnagyobb, a teljes magyar társadalom legfontosabb jellemzőit felmérő adatgyűjtése. Pontos és részletes képet ad a népesség nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről. Az egyházak számára fontos visszacsatolást jelent a népszámlás, megtudhatják, hányan tartoznak hitközösségükbe. „Magyarországon van lehetőségünk megélni a hitünket és most a népszámlálásban erről is kérdést kapunk. Mi azt hangsúlyozzuk, hogy a népszámlálással egyfajta hitvallással adjunk számot, hogy hová tartozunk. Az Istenhez tartozunk” – fogalmazott Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye érseke.

A friss adatok alapot adnak a jövőben gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Láthatóvá válnak általa a társadalom kisebb csoportjai is, például a fogyatékossággal élők. A népszámlálás az egyetlen olyan lakossági adatgyűjtés, amelyen kötelező a részvétel, ezt az uniós szabályozással összhangban lévő törvény írja elő. Minden adatot, ami a népszámlálási kérdőívekre kerül, csak statisztikai célokra használnak fel. A KSH adattárába az információk név nélkül kerülnek be.

„A kérdőívek lezárásakor az adatok közvetlenül a KSH titkosított szerverére kerülnek és külön kezeljük, külön szerverre adatbázisba kerülnek a nevek a kérdőívnek az egyéb adataitól és a feldolgozást követően mindenféle kapcsolatot az adatok és nevek között meg kell szüntetnünk” – mondta Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője. Az idei lesz Magyarországon a 16. népszámlálás, erről valamennyi, vagyis 4 millió háztartás kap értesítést. A felmérésen országszerte 28 ezer számlálóbiztos fog dolgozni. A Központi Statisztikai Hivatal még a következő napokban is számít a jelentkezésükre.

M1