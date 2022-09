Lelkierő is kell a jogérvényesítéshez

Lelkiismeretünk szavára kell figyelni, és Deák Ferenc útmutatását követni: „Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény” – idézi a nemzet bölcsét Csóti György.

2022. szeptember 19. 23:56

Csóti György.

„A magyarokkal szemben Romániában is súlyos diszkriminációk történnek sorozatosan" – jelentette ki Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójaként elmondott leköszönő beszédében az intézet tízéves jubileumi ünnepi vacsoráján a Marriott szállóban. Őt kérdezte a Gondola.

– Igazgató úr, a Kárpátalja kivételével most már az Európai Unió luxembourgi bírósága felé irányulnak az ügyek. Az EU szélsőséges közönyt tanúsít a magyar nemzet államhatáron – és nem nemzethatáron – túli részének alapvető emberi jogai iránt. Hol tudunk mégis szövetségeseket találni a lengyeleken, a baszkokon, a dél-tiroli osztrákokon kívül?

– Erre az öntudatlanul is összetett kérdésre több választ kell adjak.

A luxembourgi székhelyű Európai Unió Bírósága előtt folyó ügyekben nincs szükség szövetségesekre, formálisan szerintem nem is lehetnek, ott az igazságnak kell győznie. Ehhez a győzelemhez alaposan, körültekintően kell a pereket előkészíteni. Ez többnyire nagyon időigényes, és sokszor akadályokkal nehezített folyamat.

Lengyel barátainktól sajnos ebben a kérdésben semmiféle támogatásra nem számíthatunk, legfeljebb semleges magatartásra. Bár ők is érintettek őshonos nemzeti kisebbségek kérdésében, de történelmi és geopolitikai megfontolásból saját külhoni nemzettársaik sorsával sem törődnek.

Több további európai kisebbségre is számíthatunk, például katalánok, belgiumi németek, de az ő szavukra sem figyel Brüsszel. Ugyanakkor néhány országtól esetenként várhatunk támogatást, de általában az is kevés a sikerhez.

– Az Ön által megfogalmazott cél: a Kárpát-medencében minden magyar ember emelt fővel járhasson szülőföldjén, a Kárpát-medencében senkit ne érhessen bántódás vagy jogsérelem magyarsága miatt. Még 2004-ben többek közt ezért is léptünk be az Európai Unióba, ám hiába szereztük meg a több mint egymillió aláírást két ügyben is, a demokráciáról hablatyoló Európai Parlament lesöpörte az asztalról a teljesen alulról jövő kezdeményezést, a szubszidiaritást tökéletesen megvalósító demokratikus akciót. Naivitásunkat feladva honnan meríthetünk erőt az alapvető emberi jogok érvényesítéséhez?

– Lelkiismeretünk szavára kell figyelni, és Deák Ferenc útmutatását követni: „Az igaz ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, midőn már sikerhez nincsen remény.” Esetünkben azonban a remény még fennáll.

Bedő Zoltán székelyföldi újságírónak adja át a magyar alapítású nemzetközi újságíródíjat, az Európa-érmet Csóti György (jobbra) Budapesten 2019-ben – preshaz.eu

– A magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, a Balassi Bálint-emlékkardot, amely irodalomtörténetünkben először minden kontinensre eljutott, eddig felvidéki, négy erdélyi – köztük három székelyföldi –, délvidéki: a bánáti mellett muravidéki költő is megkapta. Az ilyen jellegű kulturális folyamatok miképpen adnak erőt a magyar érdekek jogi érvényesítéséhez?

– Lelkierőt adnak, ami nagyon fontos a számos nehézséget, ármánykodást és ellenségeskedést kiváltó ügyekben.

Molnár Pál

