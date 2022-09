Fokozott jelentősége van a pénzügyi tudatosságnak

A világjárvány és a háború kihat az emberek pénzügyi döntéseire is, a jelenlegi kihívásokkal teli korszakban a pénzügyi tudatosságnak fokozott jelentősége van - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj átadóünnepségén kedden Budapesten.

2022. szeptember 20. 13:42

Varga Mihály pénzügyminiszter mond beszédet a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj ünnepélyes átadásán a Pénzügyminisztériumban 2022. szeptember 20-án. MTI/Koszticsák Szilárd

A világjárvány és a háború kihat az emberek pénzügyi döntéseire is, a jelenlegi kihívásokkal teli korszakban a pénzügyi tudatosságnak fokozott jelentősége van - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj átadóünnepségén kedden Budapesten.

Megjegyezte, hogy a háború hatásaival szemben a kormány fontos eszközökkel lép fel, például az ársapkával, a hitelmoratóriummal és a rezsicsökkentéssel. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pénzügyi kérdésekben nemcsak a kormányzatnak, hanem az állampolgároknak is felelősségteljesen kell dönteniük.



A miniszter megemlítette, hogy egyre összetettebb pénzügyi termékek jelennek meg a piacon, és példaként említette a fintech cégek termékeit. A kizárólag digitálisan működő, fiókhálózatot nem üzemeltető bankok divatosak, ugyanakkor a költségeik néha elérik vagy meg is haladják a hagyományos pénzintézetekét - figyelmeztetett arra biztatva a jelenlévőket, hogy számoljanak.



A körültekintően meghozott pénzügyi döntések megalapozhatják egy család anyagi biztonságát, ugyanakkor szélesebb körben nézve akár a demográfiára is kihatnak - jegyezte meg utalva arra, hogy a gyermekvállalásnak is megvan az anyagi vonzata.



"Ha mindenki jó pénzügyi döntéseket hoz, a gazdaság is sokkal hatékonyabb és racionálisabb képességekkel tud rendelkezni" - fogalmazott.



Varga Mihály jelezte, hogy a családok helyett a döntést senki nem hozatja meg, tanácsot adni, segíteni kívánnak azoknak, akiknek nem szakmájuk a pénzügyek, hiszen, ha nem is ezt tanulta valaki az iskolában, a "pénzzel azért találkozni mindenki fog".



A kormány azt szeretné, hogy minden magyar állampolgár olyan szinten legyen képes eligazodni a különböző pénzügyi szolgáltatások, a megtakarítási és hitelfelvételi lehetőségek között, mint ahogy írni és olvasni is tud - hangsúlyozta.



Felidézte, hogy 2020-ban a Nemzeti alaptanterv részévé tették a pénzügyi ismeretek oktatását az iskolákban, de a Pénz7 című rendezvénnyel, különböző programokkal, továbbképzésekkel és díjakkal is hozzá kívánnak járulni az ismeretek minél szélesebb körű elterjesztéséhez.



A tárca idén harmadik alkalommal ítélte oda a pénzügyi tudatossági díjat; ebben az évben négy diákot és öt pedagógust díjaztak. Az elismerés odaítélésére vonatkozó javaslatokat a tanév végéig fogadták, a javaslatokat a pénzügyminiszter által felkért személyekből álló, ötfős bizottság értékelte. A kormány 2017 végén fogadta el a pénzügyi tudatosság előmozdítását segítő stratégiáját - ismertette a minisztérium.



MTI