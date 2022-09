A nemzetet minél inkább össze kell kovácsolni

Minden eredmény és kudarc mellett bízni kell a jövőben, és a nemzetet minél inkább össze kell kovácsolni, akár egy-egy futómozgalom révén is - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Kiskőrösön, az Egy vérből vagyunk elnevezésű jótékonysági futás rajtjával egybekötött sajtótájékoztatón.

2022. szeptember 20. 18:24

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (b) és Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány alapítója, az esemény ötletgazdája, önkéntes szervezője (j) az Egy vérből vagyunk jótékonysági futáson Kiskőrösön 2022. szeptember 20-án. MTI/Ujvári Sándor

Potápi Árpád János hangsúlyozta: a kezdeményezés egyrészt a másokon való segítést, a véradást népszerűsíti, másrészt az egészséges életmódra nevelést és annak követését.



Hangsúlyozta: az esemény legfontosabb célja azonban az, hogy a nemzeti összetartozás érzését és élményét erősítse a magyarokban a táv valamennyi állomásán, de az út során is folyamatosan - tette hozzá a futáson is részt vevő államtitkár.



Herczegh Anita, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete, az esemény fővédnöke, Áder János korábbi köztársasági elnök felesége - aki vért is adott - arról beszélt, hogy a kezdeményezés az életeket mentő vagy gyógyulást segítő véradásokon túl szellemi, lelki többletet is hordoz, kifejezi a magyarok határokon átívelő szolidaritását, együvé tartozását.



Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára elmondta: számos kezdeményezés segíti az aktív életmód népszerűsítését, terjedését, egyebek mellett az országos futókör program, amelynek keretében Kiskőrösön az elmúlt évben adták át a helyi Záportározó-tó körül épített 800 méter hosszú futópályát.



Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgató-helyettese hangsúlyozta: az ország vérellátásának biztosítása folyamatos kihívás és küzdelem. A lehető legtöbb csatornán igyekeznek megszólítani az embereket, hogy az életeket mentő, vért adó közösség fennmaradjon.



Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány alapítója kiemelte: az idei 500 kilométeres jótékonysági futás során három helyszínen is lehet vért adni: Kiskőrös mellett Orosházán és Gyulán.



A kezdeményezés az összetartozás üzenetét hirdeti, hiszen magyarnak lenni testben-lélekben-szellemiségben olyan sorsközösség vállalása, amit a határok sem tudnak szétszakítani - fogalmazott.



Emlékeztetett: míg a korábbi években az esemény véradással és adománygyűjtéssel volt összekötve, idén a Petőfi Sándor-emlékév kapcsán mindez a kultúrával is kiegészül. Éppen ezért az esemény a költő szülővárosából, Kiskőrösről rajtol, és a staféta a költő Szeptember végén című versét tartalmazza.



A kezdeményezés ötletgazdája és önkéntes szervezője kiemelte: a magyar-román határt elhagyva Böjte Csaba három gyermekotthonába is befutnak. A nagyszalontai, a nagyváradi és a székelyhídi otthonokat érintik, ahová adományokat is visznek. A nehéz sorsú gyermekek sporteszközök mellett egy-egy új cipőt is kapnak - közölte.



Az esemény Máramaros megyében, Koltón, a Teleki-kastélynál ér véget szeptember 25-én, vasárnap délben.



Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója arról beszélt, hogy a futók Székelyhíd és Koltó között érintik majd azt a lelki tanösvényt, amelyet Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelme ihletett, és amelyet a boldog házasságért és az áldott nagycsaládért hoztak létre.



Font Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője arra hívta fel a futáshoz csatlakozó általános iskolások figyelmét, hogy "nincs jobb gyógyszer a mozgásnál".



Mint mondta, köszönet illeti a kezdeményezésben összefogó szervezeteket, hiszen a véradóállomások létesítése mellett, egy határon átnyúló és Petőfire emlékező futást hirdettek az életmódváltás, a mozgásra való ösztönzés fontosságának tudatosítása érdekében.



Domonyi László, Kiskőrös polgármestere kiemelte: Petőfi Sándor a hazafiságról, az egységről és a magyarokról írt gondolatai egybecsengenek az alapítvány "egy vérből vagyunk" szellemiségével, üzenetével. Örömét fejezte ki, hogy a költő szülővárosából rajtolhat el a jótékonysági futás.



Elhangzott: a polgármester a Petőfi-zarándokhelynek számító Koltón, a futás végállomásán 100 adag ételt főz a célba érkező gyermekeknek.

MTI