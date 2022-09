Szalai Ádám visszavonul a válogatottól

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szalai Ádám bejelentette, hogy a következő két meccs után lemondja szereplését a nemzeti együttesben. A játékos csodás pillanatokat élt át, mert az a fajta összefogás, csapat- és hazaszeretet, amit megtapasztalt, szerinte egyedülálló az egész világon.

Utoljára frissítve: 2022. szeptember 21. 19:26

2022. szeptember 21. 17:01

Szalai Ádám csapatkapitány a Nemzetek Ligája A divíziójának szeptemberi utolsó két fordulójára készülő magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján Telkiben 2022. szeptember 21-én. A magyar nemzeti csapat szeptember 23-án, Lipcsében Németország vendége lesz, három nappal később pedig a Puskás Arénában az Európa-bajnoki címvédő olasz válogatottat fogadja. Szalai Ádám bejelentette, hogy lemondja szereplését a nemzeti együttesben, a németek és az olaszok elleni találkozó lesz az utolsó két meccse címeres mezben. MTI/Kovács Anikó

A 34 éves csatár szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy pénteken a németek és hétfőn az olaszok elleni Nemzetek Ligája-találkozó lesz az utolsó két meccse címeres mezben.



"Tiszteletlennek tartom velem szemben, hogy négy-öt órával a sajtótájékoztató előtt megjelent a hír a médiában, ezért is próbáltam az utóbbi időben kerülni a szereplést. Ma ismét sikerült bebizonyítani, hogy van lejjebb... Egy dologért ülök itt, azok a szurkolóink" - kezdte a beszédét az FC Basel futballistája.



Szalai arról számolt be, hogy megfontolt döntést hozott, több hónap, sőt közel egy év leforgása alatt érlelődött meg benne ez az elhatározás, kereste azt az időpontot, amikor ennek meglépése reális lehetőség.



"A válogatott nagyon jó úton jár, remek keretünk van, amelyet egy kiváló szövetségi kapitány irányít. A Nemzetek Ligája után a következő tétmérkőzések a márciusi Eb-selejtezők lesznek, így lesz idő kitalálni, ki helyettesítsen. Mindig is nagy álmom volt, hogy a válogatottban szerepeljek. Az, hogy két Eb-n játszhattam és csapatkapitányként vezethettem az együttest, hatalmas élmény volt számomra. A támogatások és a kritikák is segítettek abban, hogy felnőtt emberré, igazi személyiséggé váljak" - mondta könnyeivel küzdve Szalai Ádám, aki köszönetet mondott az összes szövetségi kapitánynak, akinél játszott, a jelenlegi és korábbi játékostársaknak, valamint a szurkolóknak.



A búcsúzó csapatkapitány külön kiemelte Csányi Sándor MLSZ-elnököt, mert "örökhálával" tartozik neki, amiért nehéz időszakokban is támogatta őt. Szalai azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt években csodás pillanatokat élt át, mert az a fajta összefogás, csapat- és hazaszeretet, amit megtapasztalt, szerinte egyedülálló az egész világon.



"Nem akarok ebből drámát vagy kitüntetést. Remélem, a válogatott ezen az úton megy tovább. Én itt leszek, nem hagyom el ezt a bolygót, szóval a fókusz az előttünk álló német és olasz meccsen van" - zárta szavait Szalai, aki 2009 februárjában mutatkozott be a válogatottban.



A támadó 2013 októberében emlékezetes beszédet mondott a hollandiai 8-1-es vereséget követően, emiatt feszült viszony alakult ki közte és a későbbi szövetségi kapitány, Pintér Attila között, melynek nyomán 2014 szeptemberében egyszer már lemondta a válogatottságot. Dárdai Pál kinevezésével viszont visszatért a nemzeti együttesbe, amelynek címeres mezét pályafutása során eddig 84 alkalommal ölthette magára, ezzel az örökrangsor kilencedik helyén áll, egyetlen mérkőzéssel lemaradva Puskás Ferenctől, az Aranycsapat legendás kapitányától.



Fellépései során 25-ször volt eredményes, egyik legemlékezetesebb gólját a 2016-os, franciaországi Európa-bajnokságon szerezte, amikor 44 esztendőt követően Magyarország első Eb-meccsén, több mint egy év után talált ismét kapuba. A csoporttalálkozót aztán a magyar csapat - későbbi továbbjutását megalapozva - 2-0-ra megnyerte Ausztria ellen.

Marco Rossi szövetségi kapitány a Nemzetek Ligája A divíziójának szeptemberi utolsó két fordulójára készülő magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján Telkiben.

"Ez nem egy vidám pillanat, de bízom benne, hogy mielőbb túltesszük magunkat ezen a helyzeten. Emberileg maximális tisztelettel állok a döntéshez, még ha ez problémát is okozhat a csapatnak - mondta látható szomorúsággal és letörtséggel Marco Rossi szövetségi kapitány. - Olyan vezető alak volt a csapatban, akire taktikai szempontból mindig lehetett számítani. A vezetői képesség nem tanulható dolog, amit bárki kiizzad magából. Az ő vezetői képességeit pedig mindenki elismerte, mindenki őt tekintette a válogatott vezérének és kapitányának. Nincsenek pótolhatatlan emberek, de ez most egyáltalán nem lesz egyszerű".



Az olasz szakvezető arról is beszélt, hogy a csapatkapitányi posztot muszáj lesz a következő kerethirdetésnél tisztázni. Hozzátette, demokratikus alkat, ezért meghallgatja a játékosok véleményét, de az övé az utolsó szó. Megjegyezte, neki van már elgondolása.



Rossi az MTI érdeklődésére elárulta, Szalai hétfőn, a keret első találkozójának alkalmával közölte a társaival az elhatározását, a szakmai stáb pedig egy szűk hónapja tudott arról, hogy "komolyak ezek a szándékok".



"Szalai a következő két meccsen ugyanazt a csapatkapitányi szerepet tölti be, mint eddig. Azt kívánjuk, elégedetten tudjon búcsút venni ettől, ami egy csatár esetében nemcsak a győzelmet, hanem a rúgott gólt is jelenti" - fogalmazott Rossi.



A magyar válogatott pénteken csoportelsőként látogat a mögötte egy pont hátránnyal második Németországhoz, majd három nappal a lipcsei mérkőzés után a Puskás Arénában fogadja az Európa-bajnok olasz csapatot a Nemezetek Ligája csoportkörének zárásán.

Dárdai Pál: Szalai történelmet írt

A korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál az M1 aktuális csatornának úgy nyilatkozott: örül, hogy annak idején az ő hívására, ha nehezen is, de Szalai úgy döntött, visszatér a válogatottba.



"Nehéz időkben kezdett el újra játszani, az első Eb-kijutással már mini történelmet írt, az pedig, hogy kétszer is ott lehetett a kontinenstornán, óriási dolog. Egy játékos mindig érzi, ha már a test nem csinálja meg, amit az agy elgondol, a sport már csak ilyen. Gratulálok neki a válogatott pályafutásához" - fogalmazott a Hertha BSC egykori trénere.

Dárdai emlékei szerint Szalai kezdetben gátlásos, de labdaügyes és szorgalmas srác volt, lehetett látni a mentalitásán, hogy komolyan gondolja a labdarúgást, így elég korán vezérré vált a pályán és azon kívül is.



"A meccseken ő az edző meghosszabbított keze, taktikai feladatokat is rá lehet bízni, és bár sokszor nem volt látványos a szerepe, mindig fegyelmezetten játszott és a labdatartásban is lehetett rá számítani" - jelentette ki a szakember.

Hozzátette, a támadót nehéz lesz pótolni, de megvannak a magyar válogatottban azok a játékosok, akik képesek lesznek átvenni a helyét.



