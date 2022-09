Orbán Viktor: vonják vissza Brüsszelben a szankciókat!

Ukrajna és Oroszország háborúja már nem lokális, a szankciók változtatták globális gazdasági háborúvá - mondta a Magyar Nemzet szerda este megjelent írása szerint Orbán Viktor a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén Balatonalmádiban, ahol arra kérte frakciója tagjait: mindent tegyenek meg azért, hogy Európa legkésőbb év végén visszavonja a szankciókat.

2022. szeptember 21. 22:17

Orbán Viktor és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kihelyezett tanácskozáson – magyarnemzet/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ukrajna és Oroszország háborúja már nem lokális, a szankciók változtatták globális gazdasági háborúvá - mondta a Magyar Nemzet szerda este megjelent írása szerint Orbán Viktor a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésén Balatonalmádiban, ahol arra kérte frakciója tagjait: mindent tegyenek meg azért, hogy Európa legkésőbb év végén visszavonja a szankciókat.

A lap információi szerint a kormányfő arról beszélt: ma már mindenki számára világos, hogy egy elhúzódó háborúra kell számítanunk, arra kell készülni, hogy ez a háború a szomszédunkban folytatódni fog idén és jövőre is. A miniszterelnök szerint éppen ezért minden eddiginél fontosabb kérdéssé vált Magyarország számára a biztonság és a gazdasági, nemzeti szuverenitás védelme, ezért hozták létre honvédelmi alapot. A katonákat visszavonták a határok védelméről, létrehozták a határvadász alakulatokat - sorolta a kormányfő.

Hangsúlyozva, hogy több katonára van szükség.

És az ország védelmére kell készülniük.



Orbán Viktor értékelése szerint a háború aggasztja az embereket, követik az eseményeit, de ami közvetlenül érinti a családokat, az jelenleg az infláció - írta a lap. Hozzátették: a miniszterelnök tisztázta: a választások előtt azt gondolták, hogy tervezhetően alakulnak a gazdasági körülmények a háború ellenére is, azonban 2022 júniusban Brüsszelben elfogadták a gazdasági, kereskedelmi szankciókat, köztük az olajszállítási szankciókat is, majd rögtön az asztalra került a földgázvásárlási szankció is, ezért 2022 júniusától kezdve a földgáz ára egy hónap alatt megkétszereződött, majd újabb hónap alatt megháromszorozódott.



A Magyar Nemzet beszámolója szerint a miniszterelnök hangsúlyozta: ha megszüntetnék a szankciókat, az árak rögtön megfeleződnének és az infláció is. A szankciók nélkül Európa gazdasága újra erőre kapna, és el tudná kerülni a fenyegető recessziót. A pártelnök tájékoztatása szerint amikor ezeket a szankciókat nyár elején Brüsszelben Európára erőltették, akkor az uniós bürokraták nem ezt ígérték, hanem azt, hogy ezek Oroszországnak fognak fájni, nem az európai embereknek. Azóta kiderült, a bevezetett szankciók több kárt okoznak Európának, mint Oroszországnak - idézte a lap a kormányfőt.



A szankciók felülvizsgálatára a Magyar Nemzet információi szerint novemberben lesz érdemi politikai lehetőség, ezért arra szólította fel a frakció tagjait, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy Európa ezeket a szankciókat legkésőbb az év végén visszavonja.



A miniszterelnök helyzetértékelése szerint a szankciókat a brüsszeli bürokraták erőltetik Európára.

A szankciók okozzák a gazdasági problémákat, az energiaválságot és az inflációt. A szankciókat pedig a magyar baloldal támogatja - írta a lap, amely azt is idézte a kormányfőtől az ellenzék kapcsán, hogy - ahogyan arra már a választási kampányban is felhívták a figyelmet - a Gyurcsány-korszak és annak a képviselői akarnak visszatérni, akik egyszer már tönkretették Magyarországot. A miniszterelnök ezen szavainál a lap értesülése szerint egyszerre horkantak fel.

Egyesek még azt is bekiabálták, hogy "soha többet Gyurcsány!"

Azzal, hogy megalakult a Gyurcsány-Dobrev-árnyékkormány - folytatta a miniszterelnök -, a brüsszeli bürokraták és a Soros-NGO-k ezt az árnyékkormányt szeretnék hatalomra juttatni.

Véleménye szerint ez onnan is világos, hogy ők fizetik őket.

Ezt tették a választási kampányban és ezt teszik most is - idézte a lap Orbán Viktort.



A baloldal értékelését követően a Magyar Nemzet beszámolója szerint a pártelnök megfogalmazta a Fidesz-KDNP jövőbeni feladatát: biztosítaniuk kell az energiaellátást, védeniük kell a családokat és a munkahelyeket. A családokat a rezsicsökkentett ár, tűzifaprogram és barnaszénprogram védi, míg a vállalkozásokat három dologgal fogják segíteni: egy több mint kétszázmilliárdos programmal az energiaintenzív kis- és középvállalkozások segítésére, termelő vállalatokat támogatnak az energiaköltségük részbeni átvállalásával és energiamegtakarítást eredményező beruházások támogatásával.

Lesz gyármentő programjuk.

És a szolgáltató szektor számára lesz új munkahelyvédelmi akcióterv is.



Beszéde végén a miniszterelnök leszögezte: Magyarország energiaellátása biztosított. Lesz elegendő földgáz, van villamosenergia és van kőolaj is. "A szankciók súlyos károkat okoznak az országnak, de kemény munkával van esély arra, hogy ebből a válságból Magyarország úgy jöjjön ki, mint az az ország, amelyik a kanyarban előzni tud!" - idézte a Magyar Nemzet a kormányfőt.

MTI