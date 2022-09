A bennmaradás és a csoportelsőség a tét Lipcsében

A magyar labdarúgó-válogatott pénteken este elérheti alapvető célját, a bennmaradást, de akár a csoportelsőséget is megszerezheti németországi vendégjátékán a Nemzetek Ligája A divíziójának utolsó előtti fordulójában.

2022. szeptember 22. 10:08

Szalai Ádám – mlsz.hu

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a júniusi első négy találkozóján hét pontot szerzett és egy ponttal előzi meg pénteki ellenfelét, míg az olasz csapatot kettővel, a kétszer legyőzött angolokat pedig öttel. A váratlanul pazarul sikerült júniusi fordulók után Rossi igyekezett hangsúlyozni, hogy a cél nem változott, az pedig a bennmaradás, ami - a kapitány szavai szerint - ha sikerül, csodálatos eredmény lesz, mivel egyúttal azt is jelenti majd, hogy nem a magyar, hanem az angol, az olasz vagy a német csapat esik ki. A magyar esélyek jelenleg kifejezetten kedvezőek erre nézve, hiszen egy pontra van szüksége az utolsó két fordulóban és mindössze egyetlen forgatókönyv létezik, amely alapján kiesne a csapat, méghozzá ha mindkét hátralévő meccsét elveszti, miközben az Eb-ezüstérmes Anglia mindkettőt megnyeri.



A gárda júniusi teljesítménye alapján az sem elképzelhetetlen ugyanakkor, hogy pénteken az A divízióban maradás mellett csoportelsőséget is ünnepelhet.

Mindezt akkor, ha legyőzi Lipcsében a német válogatottat, és közben az Európa-bajnok olaszok pontokat veszítenek a vendég angolokkal szemben. A kvartett első helyezett jövő nyáron a sorozat négycsapatos döntőjében szerepelhet.



A magyarok lipcsei veresége esetén a németek vennék át az első helyet, míg döntetlennel a válogatott ugyan lépéselőnyben maradna aktuális riválisával szemben, de az első helyet elvesztheti, amennyiben az olaszok legyőznék a sereghajtó szigetországi gárdát.



Magyar szempontból a meccs legnagyobb kérdése, hogy a júniusi négy forduló során remeklő válogatott miként reagál a csapatkapitány Szalai Ádám szerdai bejelentésére, miszerint a mostani két találkozó után búcsút int a címeres meznek. Az olasz szakvezető láthatóan nehéz szívvel fogadta az FC Basel csatárának döntését, de abban reménykedik, hogy csapatának méltóképpen sikerül elbúcsúztatnia a 84 válogatott fellépésnél tartó és Németországban Puskás Ferencet utolérő játékost.



A világbajnokságra készülő németeknél az okoz gondot, hogy elsőszámú kapusuk, Manuel Neuer, valamint Leon Goretzka sem léphet pályára, mivel mindketten megfertőződtek a koronavírussal. Kulcsembere a magyaroknak is hiányzik majd Sallai Roland személyében, aki arcsérülés miatt harcképtelen, de őt Gazdag Dániel pótolhatja, mivel kiváló formája mellett hetek óta kifejezetten gólerősen is futballozik a Philadelphia Union színeiben.



A találkozó külön érdekessége maga a helyszín, ugyanis három magyar játékos is otthon érezheti majd magát, Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is éppen Lipcsében futballozik, így számukra szinte hazai fellépés lesz ez az összecsapás.



A magyar válogatott csütörtökön még Telkiben edz, majd elutazik Németországba, ahol pénteken 20.45-től mérkőzik meg a Nationalelffel a Red Bull Arénában.



A csoport másik pénteki meccsén a tavalyi Eb-döntő párharca ismétlődik meg: az egy éve aranyérmes olaszok az ezüstérmes angolokat fogadják. A két csapat angliai rangadója gól nélküli döntetlennel zárult. Amennyiben az angolok nem győznek Milánóban, úgy a magyar csapat már matematikailag is biztosan megőrzi tagságát az A divízióban. Vereség esetén pedig megpecsételődik a háromoroszlános gárda sorsa, ugyanis akkor az utolsó forduló eredményeitől függetlenül kiesik a másodosztályba.



A magyarok a Nemzetek Ligája első kiírását még a harmadik vonalban, azaz a C divízióban kezdték, aztán az átszervezés hatására kerültek a másodosztályt jelentő B divízióba, ahol csoportjukat megnyerve az élvonalba jutottak. Bár az ellenfelek ismeretében a sorsolás után még minimálisnak tűnt az esély rá, de az élvonalbeli szereplés egyben azt is jelentette, hogy most először a sorozat trófeájáért is harcba szállt Rossi együttese, mivel az A divízió négy csoportgyőztese küzdhet majd meg a végső diadalért a 2023 júniusában sorra kerülő négyes tornán.



Ami viszont az A divíziós szerepléssel járó legfontosabb előny, hogy igen jó esélyt kínál az Eb-pótselejtezős részvételre, ha a magyar válogatott jövőre lemaradna a kijutást jelentő első két helyről a hagyományos selejtezősorozatban, a pótselejtező 12 csapatos mezőnye ugyanis a Nemzetek Ligája alapján alakul ki. Ha az élvonal 16 csapatából legalább 12 kijut a hagyományos selejtezősorozatból az Eb-re, akkor a maradék négy lemaradó együttes mindenképpen pótselejtezős lesz, erre pedig igen jó esély van.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 5. forduló:

péntek:

Németország-MAGYARORSZÁG, Lipcse 20.45

Olaszország-Anglia, Milánó 20.45

A csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 4 2 1 1 7-3 7 pont

2. Németország 4 1 3 - 8-5 6

3. Olaszország 4 1 2 1 5-7 5

4. Anglia 4 - 2 2 1-6 2

Korábbi eredmények:

1. forduló (június 4.):

Magyarország-Anglia 1-0 (0-0)

Olaszország-Németország 1-1 (0-0)

2. forduló (június 7.):

Olaszország-Magyarország 2-1 (2-0)

Németország-Anglia 1-1 (0-0)

3. forduló (június 11.):

Magyarország-Németország 1-1 (1-1)

Anglia-Olaszország 0-0



4. forduló (június 14.):

Anglia-Magyarország 0-4 (0-1)

Németország-Olaszország 5-2 (2-0)

A csoport további programja:



6. forduló (szeptember 26.):

MAGYARORSZÁG-Olaszország, Puskás Aréna 20.45

Anglia-Németország, London 20.45



MTI