A cél változatlan: büszkén lejönni a pályáról

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott számára a cél ugyanaz lesz pénteken a németek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, mint bármelyik másikon, azaz büszkén lejönni a pályáról.

Utoljára frissítve: 2022. szeptember 22. 21:40

2022. szeptember 22. 10:08

A magyar labdarúgó-válogatott tagjai, középen Kerkez Milos a stadion bejáráson a Nemzetek Ligája A divíziója 3 csoportjában a Németország-Magyarország mérkőzés előtti napon Lipcsében, a Red Bull Arenában 2022. szeptember 22-én.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya (j) és Schäfer András középpályás a Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában a Németország-Magyarország mérkőzés előtti napon tartott sajtótájékotatón Lipcsében, a Red Bull Arenában.

"A cél mindig ugyanaz, mindent megtenni azért, hogy a szurkolóink boldogok és büszkék legyenek. Ha nem szerzünk pontot, az a normalitás, de azon dolgozunk, hogy ismét a normalitástól eltérő eredmény legyen" - mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján az olasz szakvezető, aki kifejtette, a soron következő két ellenfél, a német és az olasz csapat továbbra is azzal a céllal küzd, hogy megnyerje a csoportot, előbbinek ráadásul saját kezében a sorsa.



A csapatkapitány Szalai Ádám válogatottól való visszavonulása kapcsán Rossi elárulta, valamennyi játékost nagyon érzékenyen érintette, mert az FC Basel futballistája mindenkivel szoros kapcsolatot ápol. A bejelentés szerinte az elmúló idő érzését keltette. Hozzátette, biztos abban, hogy a társak szép ajándékkal szeretnék elbúcsúztatni a 34 éves csatárt.



"Számomra nagyon jó eredmény lenne, ha bennmaradnánk. Olaszként különösen remélem, hogy az olasz csapat segít ebben" - utalt Rossi arra, hogy ha a csoport másik mérkőzésén Anglia pontokat veszít Milánóban, akkor a magyar csapat élvonalbeli tagsága biztosan megmarad. "A magunk részéről pedig mi meccsről meccsre koncentrálunk" - tette hozzá.



Rossi elárulta, megvan az elképzelése a kezdőcsapatot illetően, amelyről viccelődve először azt mondta, az RB Leipzig három magyar légiósát pihenteti, majd nevetve hozzátette, Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik biztosan pályán lesz, hiszen mindhárman nagyon várják, hogy klubcsapatuk stadionjában Magyarországot képviseljék.



A jó hangulatú eseményen Schäfer András is viccelődött, egyrészt kérdésre jelentkezett, amikor Rossi nyilatkozott, ám végül nem élt a lehetőséggel, majd amikor rajta volt a sor, hogy beszéljen, azon sajnálkozott, hogy a koronavírusos Manuel Neuerrel ezúttal nem találkozik, ahogy ő fogalmazott, a német kapus "megúszta".



"Nagyszerű emlék, elvégre megváltozott az életem a fejesgólom óta" - emlékezett vissza a tavalyi Európa-bajnokságon a németek ellen szerzett müncheni góljára az Union Berlin középpályása, aki akkor Neuert megelőzve fejelt a kapuba 2-1-es előnyhöz juttatva a magyar csapatot, amely végül búcsúzott a kontinensviadal csoportkörében, mert a Nationalelf a hajrában 2-2-re egyenlített.



Schäfer abban egyetértett Rossival, hogy elsőként a bennmaradás legyen meg, utána lehet beszélni vagy számolgatni a csoport esetleges megnyeréséről, bár azt hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy a győzelem óriási lépést jelentene ebbe az irányba.



"Nagyon sajnálom, mert értékes játékost és még értékesebb embert veszít a válogatott. De próbálunk nem negatív érzésekkel hozzáállni a búcsúhoz, inkább szeretnénk kiélvezni vele ezt az utolsó két mérkőzést" - beszélt Szalai Ádámról Schäfer.



A csoportelső magyar válogatott az egypontos hátránnyal második német csapattal pénteken 20.45-től csap össze Lipcsében. A találkozó játékvezetője a szlovén Slavko Vincic lesz.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Gulácsi Péter - Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila - Fiola Attila, Nagy Ádám, Schäfer András, Styles Callum - Szoboszlai Dominik, Gazdag Dániel - Szalai Ádám

Csoprtelsőként a második otthonában

A magyar labdarúgó-válogatott pénteken este elérheti alapvető célját, a bennmaradást, de akár a csoportelsőséget is megszerezheti németországi vendégjátékán a Nemzetek Ligája A divíziójának utolsó előtti fordulójában.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a júniusi első négy találkozóján hét pontot szerzett és egy ponttal előzi meg pénteki ellenfelét, míg az olasz csapatot kettővel, a kétszer legyőzött angolokat pedig öttel. A váratlanul pazarul sikerült júniusi fordulók után Rossi igyekezett hangsúlyozni, hogy a cél nem változott, az pedig a bennmaradás, ami - a kapitány szavai szerint - ha sikerül, csodálatos eredmény lesz, mivel egyúttal azt is jelenti majd, hogy nem a magyar, hanem az angol, az olasz vagy a német csapat esik ki. A magyar esélyek jelenleg kifejezetten kedvezőek erre nézve, hiszen egy pontra van szüksége az utolsó két fordulóban és mindössze egyetlen forgatókönyv létezik, amely alapján kiesne a csapat, méghozzá ha mindkét hátralévő meccsét elveszti, miközben az Eb-ezüstérmes Anglia mindkettőt megnyeri.



A gárda júniusi teljesítménye alapján az sem elképzelhetetlen ugyanakkor, hogy pénteken az A divízióban maradás mellett csoportelsőséget is ünnepelhet.

Mindezt akkor, ha legyőzi Lipcsében a német válogatottat, és közben az Európa-bajnok olaszok pontokat veszítenek a vendég angolokkal szemben. A kvartett első helyezett jövő nyáron a sorozat négycsapatos döntőjében szerepelhet.



A magyarok lipcsei veresége esetén a németek vennék át az első helyet, míg döntetlennel a válogatott ugyan lépéselőnyben maradna aktuális riválisával szemben, de az első helyet elvesztheti, amennyiben az olaszok legyőznék a sereghajtó szigetországi gárdát.



Magyar szempontból a meccs legnagyobb kérdése, hogy a júniusi négy forduló során remeklő válogatott miként reagál a csapatkapitány Szalai Ádám szerdai bejelentésére, miszerint a mostani két találkozó után búcsút int a címeres meznek. Az olasz szakvezető láthatóan nehéz szívvel fogadta az FC Basel csatárának döntését, de abban reménykedik, hogy csapatának méltóképpen sikerül elbúcsúztatnia a 84 válogatott fellépésnél tartó és Németországban Puskás Ferencet utolérő játékost.



A világbajnokságra készülő németeknél az okoz gondot, hogy elsőszámú kapusuk, Manuel Neuer, valamint Leon Goretzka sem léphet pályára, mivel mindketten megfertőződtek a koronavírussal. Kulcsembere a magyaroknak is hiányzik majd Sallai Roland személyében, aki arcsérülés miatt harcképtelen, de őt Gazdag Dániel pótolhatja, mivel kiváló formája mellett hetek óta kifejezetten gólerősen is futballozik a Philadelphia Union színeiben.



A találkozó külön érdekessége maga a helyszín, ugyanis három magyar játékos is otthon érezheti majd magát, Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is éppen Lipcsében futballozik, így számukra szinte hazai fellépés lesz ez az összecsapás.



A magyar válogatott csütörtökön még Telkiben edz, majd elutazik Németországba, ahol pénteken 20.45-től mérkőzik meg a Nationalelffel a Red Bull Arénában.



A csoport másik pénteki meccsén a tavalyi Eb-döntő párharca ismétlődik meg: az egy éve aranyérmes olaszok az ezüstérmes angolokat fogadják. A két csapat angliai rangadója gól nélküli döntetlennel zárult. Amennyiben az angolok nem győznek Milánóban, úgy a magyar csapat már matematikailag is biztosan megőrzi tagságát az A divízióban. Vereség esetén pedig megpecsételődik a háromoroszlános gárda sorsa, ugyanis akkor az utolsó forduló eredményeitől függetlenül kiesik a másodosztályba.



A magyarok a Nemzetek Ligája első kiírását még a harmadik vonalban, azaz a C divízióban kezdték, aztán az átszervezés hatására kerültek a másodosztályt jelentő B divízióba, ahol csoportjukat megnyerve az élvonalba jutottak. Bár az ellenfelek ismeretében a sorsolás után még minimálisnak tűnt az esély rá, de az élvonalbeli szereplés egyben azt is jelentette, hogy most először a sorozat trófeájáért is harcba szállt Rossi együttese, mivel az A divízió négy csoportgyőztese küzdhet majd meg a végső diadalért a 2023 júniusában sorra kerülő négyes tornán.



Ami viszont az A divíziós szerepléssel járó legfontosabb előny, hogy igen jó esélyt kínál az Eb-pótselejtezős részvételre, ha a magyar válogatott jövőre lemaradna a kijutást jelentő első két helyről a hagyományos selejtezősorozatban, a pótselejtező 12 csapatos mezőnye ugyanis a Nemzetek Ligája alapján alakul ki. Ha az élvonal 16 csapatából legalább 12 kijut a hagyományos selejtezősorozatból az Eb-re, akkor a maradék négy lemaradó együttes mindenképpen pótselejtezős lesz, erre pedig igen jó esély van.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 5. forduló:

péntek:

Németország-MAGYARORSZÁG, Lipcse 20.45

Olaszország-Anglia, Milánó 20.45

A csoport állása:

1. MAGYARORSZÁG 4 2 1 1 7-3 7 pont

2. Németország 4 1 3 - 8-5 6

3. Olaszország 4 1 2 1 5-7 5

4. Anglia 4 - 2 2 1-6 2

Korábbi eredmények:

1. forduló (június 4.):

Magyarország-Anglia 1-0 (0-0)

Olaszország-Németország 1-1 (0-0)

2. forduló (június 7.):

Olaszország-Magyarország 2-1 (2-0)

Németország-Anglia 1-1 (0-0)

3. forduló (június 11.):

Magyarország-Németország 1-1 (1-1)

Anglia-Olaszország 0-0



4. forduló (június 14.):

Anglia-Magyarország 0-4 (0-1)

Németország-Olaszország 5-2 (2-0)

A csoport további programja:



6. forduló (szeptember 26.):

MAGYARORSZÁG-Olaszország, Puskás Aréna 20.45

Anglia-Németország, London 20.45



MTI