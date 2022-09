Révkomárom – I. Felvidéki Gazdasági Fórum

Meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, támogatásokat, hogy továbbra is Közép-Európa maradjon Európa gazdasági motorja, és a Kárpát-medencei magyar vállalkozások legalább annyira ki tudják venni a részüket ebből, mint az elmúlt időszakban - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban, ahol köszöntőt mondott az I. Felvidéki Gazdasági Fórum megnyitóján csütörtökön.

2022. szeptember 22. 19:58

Forró Krisztián, a felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke, Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Keszegh Béla, Komárom polgármestere (b-j) az I. Felvidéki Gazdasági Fórum megnyitóján Révkomáromban 2022. szeptember 22-én. A fórumot a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a Baross Gábor Alapítvány szervezte. MTI/Krizsán Csaba



Potápi köszöntőjében felidézte a magyar nemzetpolitika elmúlt 12 évben elért eredményeit, szólt a nemzetpolitikában alkalmazott módszerek változásáról, bővüléséről, az új kihívásokról és az azokra adható válaszokról.



Emlékeztetett: elsőként a jövendő sikerek keretrendszerét teremtették meg, közjogi szempontból is egységesítették a nemzetet, majd 2015-16-ban bekerült a nemzetpolitikába egy korábban hiányzó elem, a gazdasági eszközök is. Rámutatott: a vállalkozások és azokon belül a kis- és mikrovállalkozások a magyar gazdasági fejlődésnek olyan motorjai, amelyek alapvetően magyar embereket foglalkoztatnak, és így hozzájárulnak a szülőföldön való boldogulásukhoz.



Kifejtette: a Külgazdasági és Külügyminisztérium nagy gazdaságfejlesztési programjainak elindítása után az államtitkárság ezen a téren a vállalkozói kapcsolatrendszer erősítésére kezdett összpontosítani, amelybe eddig 12-14 ezer főt foglalkoztató vállalkozásokat sikerült bevonni.



Mint mondta, az ukrán-orosz konfliktus háborúvá fajulásával megváltozott helyzetre reagálni kell, nem szabad recesszióba engedni, meg kell őrizni a közép-európai gazdasági fejlődést.



Kitért az októberi szlovákiai helyhatósági és megyei választásokra, illetve az előrehozott parlamenti választás lehetőségére. Hangsúlyozta, hogy a magyar nemzeti közösség csak parlamenti képviselettel tudja érdekeit érvényesíteni.



Forró Krisztián, a tavaly létrejött egységes felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke rámutatott: a regionális politikában való jelenlétével a magyar érdekképviselet az elmúlt időszakban megkerülhetetlenné vált, s ezt továbbra is biztosítani és bővíteni kell.



Jónás László, a Design Terminal szakmai vezetője beszédében kiemelte: egy közösség akkor lesz erős, ha gazdaságilag is erős, ennek viszont a vállalkozói réteg a záloga.



Az I. Felvidéki Gazdasági Fórum a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a Baross Gábor Alapítvány szervezésében, a Design Terminallal szakmai partnerségben került megrendezésre. A fórum az idén februárban befejeződött felvidéki mentorprogram folytatása, s szervezőinek tervei szerint alkalmat kínál a felvidéki vállalkozók közötti együttműködésre és közös megoldások keresésére a vállalkozókat érintő aktuális kérdésekre.

MTI