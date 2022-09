Tisztább kép az újabb nemzeti konzultáció révén

Tisztább képet kaphat a kormány az újabb, az Európai Unió által Oroszországgal szemben alkalmazott szankciók ügyében indítandó nemzeti konzultációnak köszönhetően - hangoztatta a KDNP parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a kormánypártok együttes, Balatonalmádiban tartott frakcióülése szünetében tartott sajtótájékoztatón.

2022. szeptember 22. 16:33

Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülése szünetében tartott sajtótájékoztatón Balatonalmádiban 2022. szeptember 22-én. A Fidesz és a KDNP frakciója arra kérte a kormányt, hogy indítson nemzeti konzultációt az európai uniós szankciókról. MTI/Bodnár Boglárka

Simicskó István Európában egyedülállónak nevezte azt, hogy amikor nemzeti sorskérdésben kell dönteni, megkérdezik az embereket. "Mindannyian látjuk, hogy a nemzetközi helyzet milyen mértékben fokozódik és alakul negatív irányba" - fogalmazott, hozzátéve: minden miniszter arról beszélt, hogy milyen nehézségeket okoznak a szankciók.



Hangsúlyozta, amit a kormány a nehéz helyzetből való kilábalásért megtehet, meg fogja tenni. Kiemelte, hogy a nagy stratégiai célkitűzések, a családtámogatások, a demográfiai helyzet javítását, gyermekvállalást ösztönző intézkedések ne álljanak le, sőt bővüljenek. Garanciát kaptak a miniszterelnöktől, hogy a válság rendeződése után, reményeik szerint a ciklus közepétől, 2024-től folytatni tudják a korábban rögzített nagy stratégiai célok megvalósítását.



Azt mindenki megértheti, hogy a jelenlegi helyzetben takarékoskodni kell. Lokális problémából lett egy globális probléma, aminek felelősei Brüsszelben vannak - jegyezte meg a KDNP képviselőcsoportjának vezetője.



A szankcióktól Európa szenved, Oroszország folytatja a háborút és "köszöni szépen", a bevételei még nőttek is - fogalmazott.



Jóval több bölcsességre és józanságra lenne szükség Brüsszelben jelentette ki. Hozzátette: bíznak benne, hogy a most meghirdetendő konzultáció Európa más kormányainak is példát mutat, jobban odafigyelnek az állampolgárok véleményére, és nem hoznak olyan döntéseket, amelyek saját népüket sújtják.



Simicskó István az előző napi külön KDNP-frakcióülésről szólva megerősítette, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter átült hozzájuk. A miniszter már a kezdetektől náluk szeretett volna "közreműködni", technikai kérdés volt, hogy ezt mikortól kezdheti meg - mondta. Örömét fejezte ki, hogy ez megtörtént, és a KDNP frakciója még erősebbé vált, stabilan a második legerősebb a képviselőcsoport a Fidesz mögött.



A KDNP frakcióvezetője a Fidesszel való együttműködést hatékonynak értékelte, kijelentve, hogy továbbra is támogatni kívánják a kormányt programja megvalósításában.



Kérdésre válaszolva közölte: a házelnök "bölcsessége eldönti", mikor teheti majd le a képviselői esküt Hadházy Ákos.

