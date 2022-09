Divatos EU-irányzat: politikai infantilizmus

Az EU Parlament túlkoros KISZ-istákra emlékeztető színvonalú képviselői mellett pedig elrobog a világ valóságos történéseinek vonata. Ezek az újkommunista képviselők az ideológiáktól elhomályosult aggyal csak arra törekednek, hogy szerepüket minél nagyobbra növelve, hatalmukat minél jobban kiterjesszék – fogalmaz dr. Somogyi János.

2022. szeptember 23. 09:30

Vlagyimir Putyin orosz elnök lépései, a részleges mozgósítás, valamint a megszállt ukrán területek annektálására irányuló népszavazási kezdeményezések mind azt mutatják, hogy kétségbeesett az orosz katonai kudarcok miatt - jelentette ki Peter Stano európai uniós külügyi szóvivő az Európai Bizottság szerdai sajtótájékoztatóján. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, ebben a meglehetősen kockázatos helyzetben az EU hivatalnoka tovább provokálja a fél éve háborút elindító, tehát meglehetősen elszánt politikust. Hogyan züllött le az Európai Unió annyira, hogy immár hivatalos irányzat a politikai infantilizmus?



– Az Európai Unió vezetése nem önálló entitás. Ez egy évek óta tartó folyamat eredménye, ami mára egyértelművé vált. Az EU kanárinak öltözött elnök asszonya elszabadult hajóágyúként nyilatkozik az ukrajnai háborús helyzetről, megígérve Zelenszkijnek a csillagos eget is. Az ukrán államfőt játszó táncos-komikus elnök pedig már-már Moszkva bevételéről delirál. Az EU Parlament túlkoros KISZ-istákra emlékeztető színvonalú képviselői mellett pedig elrobog a világ valóságos történéseinek vonata. Ezek az újkommunista képviselők az ideológiáktól elhomályosult aggyal csak arra törekednek, hogy szerepüket minél nagyobbra növelve, hatalmukat minél jobban kiterjesszék az Európai Bizottságra. Más nem is érdekli őket. Ja és még annyi, hogy Magyarországnak (Orbán Viktornak) vesznie kell. Ezt nyugodtan nevezhetjük politikai infantilizmusnak, ami az Európai Unió szervezeti és működési szabályai elhibázott mechanizmusának a következménye.

– A szélsőséges holland miniszterelnök, Mark Rutte is önti az olajat a tűzre: „Vlagyimir Putyin orosz elnök pánikba esett" – mondta. Annak idején Kennedyt, Hruscsovot meg tudta fékezni stábjuk. Most miért nincs Európában olyan agytröszt, amely inti a gyűlölködőket: azt heccelik, akinek ujja az atomklaviatúrán matat?



– Mint már említettem az Európai Unió vezetése nem önálló entitás. A globalista világelit, világerő bábja. Valójában nincs is az EU-nak, Európának vezetője. Nincs olyan kompetens személy, akit telefonon felhívhatnának Moszkvából, vagy Pekingből. A globalista arctalan világelit szóvivője (USA, EU) a végtelenségig feszíti a húrt és nincs senki, aki le tudná állítani a felelőtlen háborús uszítókat. G. Soros nem hallgat senkire. Még a bölcs, nagytekintélyű, politikai zseni, egykori külügyminiszter Kissingerre sem. G. Soros mindenre elszánt, rengeteg pénzzel, az egész világra kiterjedő, átfogó hatalmas hálózattal rendelkező vénember, aki a II. világháborús vélt, vagy valódi sérelmei miatt gyűlöli a németeket, magyarokat, de a kollaboráns egész Európát is, akinek a végzetét kívánja és magával vinné őket a túlvilágra. Jelen állás szerint az évtizedek óta épített „Soros-terv” megvalósulása a legjobb úton halad. Óriási a felelőssége az USA politikai vezetésének és választópolgárainak abban, hogy a Demokrata Párt és Biden elnök által nap mint nap gerjesztett háborús hisztériát megállítsa és Európa választópolgárainak is hasonlóan nagy a felelőssége abban, hogy nemzeti elkötelezettségű kormányokat választva gátat vessen Európa önfeladási folyamatának, USA Globalista birodalmi gyarmattá válásának. Jelen állás szerint rossz irányba mennek az események, de még visszafordítható a pusztulásba vezető úton az emberiség szekere.

– Még komoly politikusok is Ukrajna további felfegyverzését erőltetik. De a háború elnyújtásával nem „csak" orosz katonák halnak meg, hanem ukránok is elpusztulnak. Ezt miért nem érik fel ésszel?

– Minden katona halála tragédia, de a katonahaláloknál többről van szó. Ukrajnát a globalista világelit háborús gyakorlótérré akarja változtatni, akár olyan áron is, hogy Ukrajna lényegében megsemmisülne. Európa százmilliós nagyságrendű lakosságát pedig nyomorba dönteni, kivéreztetni sem nagy ára annak, hogy Oroszországot maga alá gyűrje a globalista világelit. Abban nem bízhatunk, hogy az EU globalista elitnek elkötelezettségű vezetőinek megjön az esze. (A magyar kormánnyal való mostani egyezkedésük ne tévesszem meg senkit, mert csupán azért szándékoznak „némi aprót” adni a gyűlölt Orbán-kormány vezette Magyarországnak, hogy ne mondhassuk azt, nem adtak egy fillért sem. Ezzel ugyanis csak azt érnék el, hogy erkölcsi győztesek lennénk velük szemben, továbbá már rájöttek, hogy máshonnan pótolni tudjuk az általuk elcsalt, bennünket jogosan megillető eurómilliárdokat.) Mégis van remény. Az emberiség felét kitevő államok szövetsége (Sanghaj) már felismerte - az eleinte csak lokálisnak tűnt - ukrajnai háborúban az egész emberiségre leselkedő veszélyt. Ha a helyzet tovább eszkalálódna, ez a Szövetség cselekedni fog és lefogja a globalista birodalom urainak a mocskos mancsát, akármilyen végzetes pusztítással járó indítógombra tennék.

Molnár Pál

