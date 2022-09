Szalai Ádám csodagóljával győzelem Lipcsében

A magyar labdarúgó-válogatott egygólos győzelmet aratott a németek vendégeként Lipcsében a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában, sikerével pedig biztosan a sorozat élvonalában marad.

Utoljára frissítve: 2022. szeptember 23. 23:04

2022. szeptember 23. 20:12

Willi Orbán (b), Schäfer András (b2) és Gulácsi Péter (j2), valamint a német Thomas Müller (b3) a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában, a Németország-Magyarország mérkőzésen a lipcsei Red Bull Arenában 2022. szeptember 23-án. A magyar válogatott 1-0-ra győzött. MTI/Illyés Tibor

A Kerkez Milos személyében újoncot avató magyarok a csapatkapitány Szalai Ádám csodálatos, sarokkal szerzett góljával kerültek előnybe a 17. percben. A nemzeti csapattól 34 évesen hétfőn búcsúzó csatár a 85. válogatottságával beérte Puskás Ferencet, 26. gólja a címeres mezben pedig három pontot ért. Biztos csoportelsőséget viszont azért nem jelentett a siker, mert a négyes másik meccsén az Európa-bajnok olaszok is nyertek az Eb-ezüstérmes Anglia ellen, amely így sereghajtóként kiesett.



A lipcsei bravúrról mindent elárul, hogy Hansi Flick vezetésével először kapott ki a Nationalelf, amely kilenc győzelem és négy döntetlen után maradt alul.



A magyar csapat hétfőn fejezi be a sorozat csoportkörét. A hatodik, utolsó fordulóban éppen az olaszokat fogadja a Puskás Arénában, ahol már döntetlennel is az első helyen végez, és bejut a sorozat négyes döntőjébe, vereség esetén pedig második lesz a Squadra Azzurra mögött.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 5. forduló:

Németország-Magyarország 0-1 (0-1)

Lipcse, Red Bull Aréna, 39 513 néző, v.: Slavko Vincic (szlovén)

gólszerző: Szalai Á. (17.)

sárga lap: Kimmich (25.), Rüdiger (90.), illetve Szalai Á. (40.)

Németország:

Ter Stegen - Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum - Gündogan (Musiala, 70.), Kimmich - Gnabry (Kehrer, a szünetben), Müller (Nmecha, 85.), Sané - Werner (Havertz, 70.)

Magyarország:

Gulácsi - Lang, Orbán, Szalai A. - Fiola, Nagy (Styles, 78.), Schäfer, Kerkez - Szoboszlai (Nego, 85.), Gazdag (Kleinheisler, 66.) - Szalai Á. (Ádám, 66.)

I. félidő:

17. perc: Szoboszlai bal oldali szögletét követően a rövid oldal felé futó Szalai Ádám pazar mozdulattal, sarokkal továbbította a labdát a bal sarokba (0-1).

A mérkőzés előtt egyperces gyászszünettel adóztak az egy hónapja elhunyt világbajnoki ezüst- és bronzérmes Uwe Seeler emléke előtt.

A magyar csapat kifejezetten bátran kezdett, ahogy júniusban, úgy ezúttal sem volt megilletődve az esélyesebb riválisával szemben, a labdaszerzések után bátran megindult előre. Néhány perc után a hazaiak egyértelműen átvették az irányítást, de hiába birtokolták többet a labdát, a magyarok szokásos, szervezett védekezésén nem találtak rést. Az újonc Kerkez mind védekezésben, mind támadásban agilisan futballozott, éppen az egyik bal oldali megindulása eredményezett egy szögletet, amelyet követően a búcsúzó Szalai Ádám pályafutása talán legszebb gólját szerezte a címeres mezben.



A magyar vezetés egyértelműen megtörte a németek lendületét, jó néhány perc kellett nekik, mire ismét fölényben futballoztak, de ez ismét meddőnek bizonyult, mert a magyar védelem hibátlanul játszott, nem hagyott területet a hazai támadóknak, így Gulácsinak még annyi dolga sem volt, hogy a beadásokat lehúzza a levegőből. A 35. percben kissé feszültté vált a hangulat, miután egy jobb oldali magyar szöglet előtt az éppen Lipcsében futballozó Szoboszlai Dominikot megdobálták, ráadásul egy papírgalacsinnal el is találták. A magyar szervezettségről mindent elárul, hogy Gulácsinak az első és egyetlen védeni valója a 40. percben volt, amikor Müller középre tartó fejesét ölelte magához.



A második félidő hasonló mederben kezdődött, mint ahogy az első abbamaradt. Az egyik magyar akciónál viszont Nagy Ádámot megütötték, a Pisa középpályása földön maradt, a létszámfölényt kihasználva pedig a németek végigrohantak a pályán, ám Gulácsi az első bravúrjával megakadályozta az egyenlítést. Az első komoly német helyzet egy csapásra megváltoztatta az összképet, a hazaiak ezt követően kifejezetten veszélyes akciókat vezettek, de csak lesgólig jutottak. Marco Rossi legénysége a 60. percre rendezte a sorait, majd amikor az olasz szakvezető lecserélte Szalai Ádámot, a több mint kétezer magyar szurkoló a csapatkapitány nevét skandálta.



Nem sokkal beállítása után Ádám remek lövését hárította ter Stegen, ezt követően az utolsó negyedórában viszont a magyarok leginkább már csak a rombolásra és a védekezésre összpontosítottak a minimális előny megőrzése érdekében. A németek rendületlenül támadtak, ekkor már komoly nyomás volt a magyar kapun, de azért igazi helyzetig alig jutottak a hazaiak. A meccs lehetőségét egy kontra végén Kleinheisler puskázta el. A magyarok hősiesen és önfeláldozóan védekezve megóvták kapujukat a góltól, így újabb bombameglepetést okozva Lipcséből is elhozták a három pontot, melynek nyomán a vendégszurkolóktól zengett a Red Bull Aréna.

Magyar szurkolók a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3 csoportjában, a Németország-Magyarország mérkőzés előtt a lipcsei Red Bull Arenában.

Marco Rossi (b), a magyar (b) és Hansi Flick, a német válogatott szövetségi kapitánya.

Szalai Ádám (b) és a német Antonio Rüdiger.

Szalai Ádám a gólja után.

Gazdag Dániel (j) és a német Joshua Kimmich.

Kerkez Milos (j) és a német Thilo Kehrer.

Szoboszlai Dominik (j) a német Lorey Sané.

Agyőztes magyar válogatott játékosai a Himnuszt éneklik a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában, a Németország-Magyarország mérkőzés után a lipcsei Red Bull Arenában 2022. szeptember 23-án. A magyar csapat 1-0-ra nyert. MTI/Illyés Tibor

Kerkez Milos személyében pénteken újonc is pályára lépett a magyar labdarúgó-válogatottban a németek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány minden bizonnyal a bal oldalon számít a holland AZ Alkmaar mindössze 18 éves játékosára.



Más meglepetés nincs a kezdő tizenegyben, azok kaptak lehetőséget, akik meghatározó szerepet játszottak a nemzeti együttes sikeres júniusi találkozóin, a sérült Sallai Roland helyén pedig a várakozásoknak megfelelően a Philadelphia Unionban rendkívül gólerősen futballozó Gazdag Dániel játszik majd.



A válogatottól a következő két mérkőzés után visszavonuló csapatkapitány, Szalai Ádám 85. alkalommal öltheti magára a címeres mezt, így az örökrangsor nyolcadik helyén utoléri Puskás Ferencet, az Aranycsapat legendás kapitányát.



A csoportelső magyar válogatott az egypontos hátránnyal második német csapattal 20.45-től csap össze Lipcsében. A találkozó játékvezetője a szlovén Slavko Vincic lesz.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata:

Gulácsi Péter - Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila - Fiola Attila, Nagy Ádám, Schäfer András, Kerkez Milos - Szoboszlai Dominik, Gazdag Dániel - Szalai Ádám

MTI