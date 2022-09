Születésnapot ünnepelt a Lámpás'92 Alapítvány

Közösen ünnepelte születésnapját szombaton a 30 éves Lámpás'92 Alapítvány és a 25 éves ÉTA Országos Szövetség Gödön a L'Art Fest keretében.

2022. szeptember 24. 22:27

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára átadja a Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány és a ParaArt Nemzetközi Egyesület által évente kiírt tehetségkutató program idei díját a Marosvásárhely mellett élő Gazda Évának az alapítvány és az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok (ÉTA) Országos Szövetsége születésnapi képzőművészeti fesztiválján, a L'Art Festen Gödön, a Duna-part Nyaralóházak rendezvénytérén 2022. szeptember 24-én. Ezen a napon közösen ünnepelte születésnapját a 30 éves Lámpás'92 Alapítvány és a 25 éves ÉTA Országos Szövetség Gödön a L'Art Fest keretében. MTI/Máthé Zoltán

Közösen ünnepelte születésnapját szombaton a 30 éves Lámpás'92 Alapítvány és a 25 éves ÉTA Országos Szövetség Gödön a L'Art Fest keretében.

A Lámpás talán az egyik legnehezebb feladatot választotta, amikor a gyermekvédelem és a fogyatékosság ügyét ötvözi, hiszen mindkettő olyan munka, olyan hivatás, amit abbahagyni lehet nap végén, de befejezni soha - mondta köszöntőjében Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.



Az államtitkár hozzátette: ugyanilyen fontos a foglalkoztatás és az alkotás összekapcsolása, mert ez a kapcsolat a kulcsa a fogyatékosság ügyének, és ez az a pont, ahol az alapítvány, az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége és a kormányzati törekvés találkozni tud.



Mint fogalmazott, olyan értékteremtő munkát kell adni, amivel mindenki hasznosan, értéket teremtve tud foglalkozni, és amit a társadalom többsége is lát, s ezért indította el a kormány az "Érték Vagy!" kezdeményezést.

Beszélt arról is, hogy Magyarországon minden második fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű embernek van munkája, munkából, bérből él, míg tíz évvel ezelőtt még csak minden ötödikre emberre volt ez igaz.

Varga Zoltán, a Lámpás '92 Közhasznú Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy Gödről indult az alapítvány, amely ma 19 önálló intézményben, családias környezetben, emberléptékűen lát el értelmi fogyatékossággal élőket, foglalkoztatási, képzőművészeti programokat szervez, családok átmeneti otthonait támogató szolgálatokat lát el.

Működésüket Budapestre, Pest és Fejér megyére terjesztették ki, de folyamatosan növekednek.

Beszámolt arról is, hogy az ünnepi eseményen megtekinthető a foglalkoztatási program néhány olyan eleme is, melyet az elmúlt években termékfejlesztési és munkahely-teremtési pályázatokkal sikerült megvalósítani, a foglalkoztatási programban pedig jelenleg is két termékfejlesztés zajlik. A rendezvényen az idei évi alkotótábor néhány darabja is látható - tette hozzá.

Az alapítvány elnöke arról is tájékoztatott, hogy az idei évben - többek között a minisztériummal együttműködve - sikerült Kemencén megvásárolni egy ingatlant, ahol lakóotthont nyitnak, továbbá egy üres építési telket, ahova képzőművészeti központot terveznek, és Valkón is újabb lakóotthont tudnak majd nyitni.

Papp Ágnes, az ÉTA Országos Szövetség elnöke a születésnap kapcsán felidézte, hogy a szakmai konferencia mellett fontosnak tartották, hogy "mindenképpen legyen egy fesztivál hangulatú buli, ami kifejezetten azoknak az embereknek szól, akik valamilyen vonatkozásban kapcsolatban vannak a Lámpással".

Az ünnepi eseményen adták át az alapítvány és a ParaArt Nemzetközi Egyesület által évente kiírt tehetségkutató program díját. A Kárpát-medencét átfogó kiírás idei díjazottja a Marosvásárhely mellett élő Gazda Éva.



MTI