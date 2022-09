Piliscsaba: Hazai nemzetiségek konyhaművészete

A nemzetiségek példát jelentenek, mert őrzik a hagyományaikat, szokásaikat minden területen, a kultúrában és a konyaművészetben is, erősítik országunkat, társadalmunkat - mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője a szombaton kezdődött Magyarországi nemzetiségek szakácsművészeti bemutatóján és szüreti felvonulásán Piliscsabán.

2022. szeptember 24. 22:49

Kóstoló a magyarországi nemzetiségek gasztrobemutatóján a piliscsabai Csaba-kertben 2022. szeptember 24-én. A gasztróbemutató szüreti felvonulás keretében kezdődött meg. Az érdeklődők 13 nemzetiség ételkülönlegességeit kóstolhatják meg. MTI/Bodnár Boglárka

A nemzetiségekre mindig erőforrásként tekintünk - hangsúlyozta, hozzátéve: ráadásul olyan erőforrásként, amely két országot, Magyarországot és egy másik országot összeköt, ezért külön is értékes.



Felidézve az előző évi, budajenői fesztivált kiemelte: ezúttal is mindenhol remek falatok és illatok várják a látogatókat.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az esemény szombati megnyitóján elmondta: az idén második alkalommal megvalósuló rendezvénnyel bizonyítani szeretnék, hogy Magyarországon 13 nemzetiség a többségi magyar társadalommal békességben, barátságban, kultúrát megőrizve tud együtt élni.



Kiemelte: a fesztivál megrendezésének célja, hogy mind a tizenhárom magyarországi nemzetiség meg tudja mutatni tudományát, amely az étkezésben, táncaikban és zenéikben is megjelenik.



Farkas András Piliscsaba polgármestere kiemelte: egy olyan település ad az idén otthont egy országos nemzetiségi rendezvénynek, amely eleve többnemzetiségű. Míg a budai hegyek irányában sváb falvak, a Pilis irányában pedig szlovák falvak vannak, Piliscsabán mind a két nemzetiség megtelepedett és a cigányságot is befogadta már évszázadokkal ezelőtt.



A nemzetiségi gasztrobemutató a Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola szombati szüreti rendezvénye keretében valósult meg.



A program 14 órakor szüreti felvonulással kezdődött, majd a Csaba-kertben a magyarországi nemzetiségek szakácsművészeti bemutatóján a Magyarországon élő 13, törvényben elismert nemzetiség (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) hagyományos ételeit és italait kóstolhatják meg a látogatók A rendezvényen a Szerb Színház zenekara játszik, 20 órakor pedig megkezdődik a szüreti mulatság.

