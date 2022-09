Olasz választások - Az államfő az elsők között voksolt

A szicíliai Palermo egyik szavazókörzetében adta le voksát Sergio Mattarella államfő, aki az elsők között járult az urnákhoz a politikusok sorában az előrehozott parlamenti választásokon, melyeken 50,8 millió szavazásra jogosult olasz szavaz vasárnap este tizenegy óráig.

2022. szeptember 25. 11:28

Mattarella a palermói szavazókörzetben – youtube

A szicíliai Palermo egyik szavazókörzetében adta le voksát Sergio Mattarella államfő, aki az elsők között járult az urnákhoz a politikusok sorában az előrehozott parlamenti választásokon, melyeken 50,8 millió szavazásra jogosult olasz szavaz vasárnap este tizenegy óráig.

A szicíliai Sergio Mattarellát a szavazóhelyiségben sorban állók tapssal üdvözölték.



A pártok vezetői szintén lakóhelyükön mentek el szavazni: a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára Enrico Letta a római belváros egyik oktatási intézményében kialakított körzetben szavazott, a jobboldali Olasz Testvéreket (FdI) vezető Giorgia Melonit egy külvárosi iskola épületébe várják. A centrumpárti Élő Olaszország (IV) elnöke Matteo Renzi Firenzében voksolt, a Liga vezetője Matteo Salvini Milánóban.



Matteo Salvini, miután leadta szavazatát, az őt kísérő újságíróknak azt mondta, minél többen mennek el szavazni, annál erősebb lesz a megalakuló kormány. Hozzátette, hogy természetesen az Olasz Testvérekkel és a Hajrá Olaszországgal közös jobbközép koalíció győzelmét várja.



"Nehéz hónapok állnak előttünk a növekvő rezsiköltségek, az erősödő infláció és a téli fűtési szezon közeledte miatt" - hangoztatta Matteo Salvini. Hangsúlyozta, hogy a Liga és szövetségesei készen állnak, hogy Olaszországban és Európában aktívan cselekedjenek.



A több mint húszezer választási körzet többségét iskolákban alakították ki. A szavazóknak két cédulát kell az urnákba dobni, az egyikkel a szenátus, a másikkal a képviselőház tagjait választják meg. Semmilyen járványelőírás nem vonatkozik sem a szavazókra, sem a választási bizottságok tagjaira.



Újdonságnak számít, hogy most először a választási cédulákat úgynevezett csalásellenes matricával látták el, amelyet a szavazó előtt a választási bizottság tagjai távolítanak el. Ez igazolja a voks megtörténtét.



Az urnákhoz várt 50,8 millió szavazóból több mint 2,6 millió most voksol először. A bizonytalanok arányát több mint harminc százalékra mérték a választások előtti utolsó felmérések. A részvételt a rossz idő is befolyásolhatja, miután tizenhárom régióban meteorológiai riasztás lépett életbe a heves eső, viharok miatt.

Az első részleges részvételi adatokat déli 12 óra után közli a belügyminisztérium.

Az este tizenegy órás urnazárást exit poll eredmények követik. A politikusok első nyilatkozatai késő éjszaka várhatók.



MTI