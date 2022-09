A sport fontos egy ütőképes hadsereghez

A sport "elképzelhetetlenül fontos" egy erős, ütőképes hadsereg létrehozásához - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf vasárnap a 17. alkalommal megrendezett NATO-futás rajtja előtt Budapesten.

2022. szeptember 25. 12:30

Korábbi felvétel – honvedelem.hu

A honvédelmi miniszter emlékeztetett arra, hogy Magyarország elkötelezett és megbecsült tagja a NATO-nak, amely idén is támogatja az eseményt.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: az ő feladata, hogy újra egy erős, ütőképes, magabiztos, jól felszerelt, jól kiképzett és megbecsült magyar hadsereget építsen. Ebben a sportnak fontos szerepe van, a futás pedig a legtermészetesebb, a legegészségesebb és a legszebb sportok egyike.



"Fussunk együtt a békéért, mert a békéhez erő kell!" - fogalmazott a miniszter, aki 900 katonával - köztük az olimpiai ezüstérmes párbajtőrözővel, Siklósi Gergellyel és a világbajnok öttusázóval, Kasza Róberttel, valamint számos civil résztvevővel együtt maga is rajthoz állt.



A 17. NATO-futást ezúttal is a Budapest Futó Fesztivál részeként rendezték meg, a10 kilométeres útvonal ezúttal kizárólag a budai oldalon haladt, a rajt és a cél a Vérmezőnél volt.



MTI