Rossi örökké emlékezetes mérkőzésre készül

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint örökké emlékezetes lehet a magyar labdarúgó-válogatott számára az olaszok elleni mérkőzés a Nemzetek Ligája hatodik, utolsó fordulójában.

Utoljára frissítve: 2022. szeptember 25. 19:37

2022. szeptember 25. 18:50

Marco Rossi szövetségi kapitány a másnapi, az olaszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján Telkiben 2022. szeptember 25-én. MTI/Kovács Anikó

"Egyrészt sikerülhet kijutni a négyes döntőre, márpedig évtizedek óta nem volt példa a magyar futballban arra, hogy bármilyen sorozatban a legjobb négy közé jusson magyar csapat. Másrészt egy fontos játékosom az utolsó meccsét játssza, harmadrészt a hangulat a tetőfokára hághat, ha megnyernénk a csoportot, ezt pedig az ember szívesen élné át" - mondta vasárnapi sajtótájékoztatóján az olasz szakvezető.



Rossi az MTI érdeklődésére arról számolt be, hogy szombaton csak amolyan regeneráló edzést vezényelt, azok se sokkal többet mozogtak, akik nem léptek pályára pénteken a németek vendégeként 1-0-ra megnyert meccsen. Úgy vélte, játékosai elég jól és gyorsan nyerik vissza a fizikai állapotukat.

A másnapi, olaszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott edzése Telkiben 2022. szeptember 25-én. MTI/Kovács Anikó



"Jó pillanatokban is tudatában kell lenni, hogy kik vagyunk és honnan érkeztünk. Éppen ezért mindig a legnagyobb alázattal kell játszani. A harmadosztályt jelentő C divízióból indulva most öt meccsen tíz pontot szereztünk az élvonalban, és azt alá kell húzzam, hogy megérdemelten. Ettől viszont nem szabad elbizakodottá válni. Képesek vagyunk 110 százalékos teljesítményt nyújtani, ezt értékelik a szurkolók akkor is, ha nem győzünk. Ezzel a felelősséggel kell pályára lépni, tisztelni kell a címeres mezt" - adta meg a siker titkát a csoportdöntőre vonatkozóan Rossi, aki azzal, hogy a jövőben ki lesz a csapatkapitány, egyelőre nem kívánt foglalkozni.



Szoboszlai Dominik ismételten nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a válogatottól visszavonuló Szalai Ádám neki adta át a karszalagot, amikor Lipcsében lecserélték, de kifejtette, nem az ő döntése, hogy Szalai után ki tölti be ezt a szerepet, viszont ha 21 évesen megkapja ezt a lehetőséget, nem fogja visszautasítani.

Szoboszlai Dominik válogatott játékos a másnapi, az olaszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján Telkiben.



"Nem tartom számon a gólpasszaimat, mert az a fontos, hogy a csapat eredményes legyen. Annak viszont örülök, hogy ezúttal Szalainak adtam gólpasszt.

Remélem, még egyet tudok neki adni" - mondta a lipcsei teljesítményéről és a búcsúzó csapatkapitányról az RB Leipzig futballistája.



Szoboszlai az MTI érdeklődésére kifejtette, hogy a Nemzetek Ligájában az eddigi öt mérkőzésen az olaszországi összecsapás volt a legnehezebb, mert a Squadra Azzurra tudott úgy játszani, ami a legtöbb gondot okozta a nemzeti együttesnek. Úgy vélte, az viszont nagy különbség lesz, hogy ezúttal hazai pályán játszanak.



"Csak magunkra kell koncentrálni, ez nem nyomás, ez egy lehetőség, hogy egy ilyen csoportból továbbjussunk. Nem szeretek úgy belemenni a meccsbe, hogy álljunk vissza, mert jó a döntetlen. Győzelemre fogunk játszani, de akkor sem leszek szomorú, ha végül pontosztozkodással zárul az összecsapás" - fogalmazott Szoboszlai annak kapcsán, hogy a magyar válogatott kezdi előnyösebb helyzetből a "csoportdöntőt".

Szoboszlai Telkiben.



A magyarok hétfőn fejezik be a Nemzetek Ligája csoportkörét. A hatodik, utolsó fordulóban az olaszokat fogadják a Puskás Arénában, ahol már döntetlennel is az első helyen végeznek, egyúttal bejutnak a sorozat jövő júniusi, négyes döntőjébe, vereség esetén pedig másodikként zárnak az Európa-bajnok olasz csapat mögött.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Gulácsi Péter - Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila - Fiola Attila, Nagy Ádám, Schäfer András, Kerkez Milos - Szoboszlai Dominik, Gazdag Dániel - Szalai Ádám



Az olasz válogatott sajtótájékoztatója

Roberto Mancini olasz szövetségi kapitány a másnapi, a magyar válogatott elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő olasz labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a Puskás Arénában 2022. szeptember 25-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A magyar és az olasz labdarúgó-válogatottnak egyenlők az esélyei a csoportgyőzelem kivívására a hétfői Nemezetek Ligája-mérkőzés előtt Roberto Mancini szerint.

"Ötven-ötven százalék az esély. Az erőviszonyok alapján ez egy kiegyenlített meccs lesz, amiben simán benne van a döntetlen is. Sose egyszerű Magyarországon játszani" - mondta az olasz szakvezető, aki jó barátja, Marco Rossi miatt kifejezetten örül annak, hogy a tavalyi Európa-bajnokság után a Nemzetek Ligájában is remekel a magyar csapat. A két szakember 1993 és 1995 között együtt játszott a Sampdoria színeiben. "Tiszteljük a teljes magyar válogatottat, olyan együttesről beszélünk, amely három év alatt sokat javult, váratlan eredmények sorát tudja felmutatni. Kiemelkedő csapatjátékban, védekezésben és fizikumban is" - fogalmazott Roberto Mancini.



Az olasz szakvezető arról is beszélt, hogy mivel győzelmi kényszerben vannak, nyilvánvalóan támadólag akarnak fellépni, ugyanakkor nagyon figyelni kell majd a védekezésre is, mert 70 ezer néző előtt a magyarok is nyerni akarnak. Szerinte tanítványainak gyorsabban és agresszívabban kell futballozniuk, mint azt pénteken az Anglia ellen 1-0-ra megnyert mérkőzés első félidejében tették. Fontosnak nevezte még a lehetőségek kihasználását.



"A négyes döntőbe jutás jó visszajelzés lenne, főleg a fiataloknak" - összegzett Mancini, aki azt is közölte, hogy ezt a csatár Ciro Immobile nélkül kell kivívni, ő Olaszországban maradt, mert bár felépült sérüléséből, nem akarták megkockáztatni a szereplését.



A játékosok részéről Jorginho azt emelte ki, hogy alázattal és tisztelettel kell hozzáállni ehhez a meccshez, melyben benne van a lehetőség a csoportgyőzelem kiharcolására.



"Engem nem lepett meg a magyar csapat kiváló szereplése, most már jó ideje kimagaslóan teljesít, elég ha csak az Eb-re gondolunk. Ebben a stadionban pedig különösen megnehezíti az ellenfelek dolgát" - mondta a Chelsea középpályása, aki éppen ezért kifejezetten nehéz összecsapásra számít.



