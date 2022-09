Megkezdi az őszi ülésszakot a parlament

A házelnök – a parlament honlapján olvasható – napirendi javaslata alapján az ülés 13 órakor kezdődik.

2022. szeptember 26. 09:46

Megemlékeznek a közelmúltban elhunyt volt országgyűlési képviselőkről: Tarján Lászlónéról (FKGP, EKgP), Jüttner Csabáról (SZDSZ), Várhelyi Andrásról (FKGP, független), Zsupos Lajosról (MDF), Szalay Istvánról (MSZP), Wittner Máriáról (Fidesz), valamint Fuzik János volt szlovák nemzetiségi szószólóról.

A napirend előtti felszólalások után képviselői esküt tehet Ander Balázs és Dudás Róbert. A két politikus, aki korábban is volt országgyűlési képviselő, a mandátumáról leköszönt Szabó Hajnalkát és Végh Noémit váltja a Jobbik padsoraiban. Az Országgyűlés a tervek szerint megválasztja a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hét tagját és három póttagját kilenc évre. Az NVB jelenlegi tagjainak mandátuma szeptember 30-án jár le. A parlamentnek hét képviselő nyolc mentelmi ügyében is döntenie kell. A bíróság Hegedüs Andreának (DK), Orosz Annának (Momentum), Hajnal Miklósnak (Momentum), Tóth Endrének (Momentum), Pócs Jánosnak (Fidesz) és két ügyben Jakab Péternek (független) rágalmazás, Fekete-Győr Andrásnak (Momentum) pedig hivatalos személy elleni erőszak miatt indítványozta a mentelmi joga felfüggesztését. A mentelmi bizottság Hegedüs Andrea és Fekete-Győr András esetében kéri ezt a Háztól a parlamenti honlapon elérhető indítványok alapján. Döntés lesz Sebián-Petrovszki László (DK) tiszteletdíjának csökkentéséről is.

Ezt követően több mint három órán keresztül interpellációk, azonnali kérdések és kérdések hangzanak el. Együttes általános vitában tárgyalja a Ház az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény, a büntetőeljárásról szóló törvény, valamint egyéb törvények módosítását. Az előterjesztések egyebek mellett lehetővé teszik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) helyszíni ellenőrzéseinek pénzügyőri támogatását, valamint új eljárást vezetnek be a közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények esetén.

MTI