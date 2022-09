Nemzetek Ligája – Csoportmásodik a Rossi-legénység

A magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában 2-0-s vereséget szenvedett az Európa-bajnok olasz csapattól a Nemzetek Ligája 6., zárófordulójában, így az A divízió 3. csoportjának második helyén zárta a sorozatot.

Callum Styles (j) és az olasz kapus, Gianluigi Donnarumma a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzésen a Puskás Arénában 2022. szeptember 26-án. MTI/Kovács Tamás



A magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában 2-0-s vereséget szenvedett az Európa-bajnok olasz csapattól a Nemzetek Ligája hatodik, zárófordulójában, így az A divízió 3. csoportjának második helyén zárta a sorozatot.

A vendégek hatalmas védelmi hibát kihasználva Giacomo Raspadori révén szereztek vezetést a 27. percben, majd második félidő elején Federico Dimarco állította be a végeredményt. Az olaszok sikerükkel megelőzték a tabella élén a magyarokat, ezáltal kijutottak a sorozat jövő júniusi, négyes döntőjére.

A válogatottságot lemondó csapatkapitánynak, Szalai Ádámnak ez volt az utolsó, 86. meccse a címeres mezben, amivel megelőzte Puskás Ferencet, az Aranycsapat legendás kapitányát, egyúttal utolérte az örökrangsor hetedik helyén Grosics Gyulát, az Aranycsapat kapusát.



A magyar válogatott legközelebb november 17-én Luxemburgban, majd három nappal később hazai pályán Görögországgal játszik barátságos mérkőzést.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 6. (utolsó) forduló:

Magyarország-Olaszország 0-2 (0-1)

Puskás Aréna, 67 ezer néző, v.: Benoît Bastien (francia)

gólszerzők: Raspadori (27.), Dimarco (52.)

sárga lap: Szalai Á. (45.), illetve Acerbi (34.)

Magyarország:

Gulácsi - Lang, Orbán, Szalai A. - Fiola, Nagy (Styles, a szünetben), Schäfer, Kerkez (Gazdag, 57.) - Szoboszlai (Kleinheisler, 85.), Nego (Bolla, 75.) - Szalai Á. (Ádám, 75.)

Olaszország:

Donnarumma - Acerbi (Bastoni, a szünetben), Bonucci, Tolói - Di Lorenzo (Mazzocchi, 90.), Barella, Jorginho (Pobega, 72.), Cristante, Dimarco - Raspadori (Scamacca, 72.), Gnonto (Gabbiadini, 65.)

I. félidő:

27. perc: Nagy Ádám rövid hazaadására Gnonto csapott le, a kapujából kifutó Gulácsi ekkor még hárítani tudott, de a kipattanót Raspadori elhúzta mellette, majd közelről a hálóba gurított (0-1).

II. félidő:

52. perc: Cristante viharzott el a jobb szélen, lapos beadását pedig a hosszú oldalon érkező Dimarco lőtte a kapuba (0-2).

"Itt születtem, s itt halok, mindörökké magyarok" - ezzel a felirattal fogadta a magyar szurkolótábor a kedvenceit. A mérkőzés felvezetéseként a búcsúzó csapatkapitányt, Szalai Ádámot nemcsak a közönség köszöntötte kitörő üdvrivalgással, hanem a kivetítőn is legendás góljait mutatták, miközben a nevétől zengett a telt házas Puskás Aréna. Az FC Basel csatára a Himnusz alatt láthatóan elsírta magát a meghatottságtól, míg az olasz himnusz alatt a közönség ütemes tapssal tett gesztust a szövetségi kapitány, Marco Rossi felé.



A magyarok szokás szerint bátran, letámadással kezdtek, de Szoboszlai veszélyes helyről elvégzett szabadrúgása a sorfalban kötött ki. Az első olasz helyzetre sem kellett sokat várni, mert Gulácsi kiejtett egy nagyon könnyű labdát, így a visszafutó Szalai Attilának kellett a gólvonalról mentenie. Az első percek után az olaszok átvették az irányítást, de a németekkel és az angolokkal ellentétben nekik sikerült több veszélyes akciót is vezetniük, ráadásul alkalmanként megbontaniuk a magyar védelmet. A vezető góljukhoz azonban Nagy Ádám kapitális hibájára volt szükségük, mert a Pisa középpályása röviden gurított haza. A magyar csapatot nem törte meg a bekapott gól, sőt, volt egy ötperces periódus, amikor sikerült nyomást gyakorolnia a vendégek kapujára. A szünet előtt az első komoly magyar helyzet is kimaradt egy jobb oldali szabadrúgás után.



A magyarok nagy lendülettel kezdtek a csoportgyőzelmet jelentő egyenlítés reményében, és egy támadáson belül több gólszerzési lehetőségük is volt, azonban Donnarumma bravúrok sorával akadályozta meg a gólt. A kimaradt helyzeteket pedig jószerivel azonnal megbüntette az Európa-bajnok, ugyanis egy gyors ellenakció végén megduplázta az előnyét. Ezt követően az olasz csapat visszaállt és az eredmény tartására törekedett, a felbátorodó magyarok ugyan beszorították a riválist, azonban vagy kaput tévesztettek, vagy a nagyszerű napot kifogó Donnarumma eszén nem tudtak túljárni. Az utolsó húsz percre kissé elfáradtak Marco Rossi tanítványai, ami elsősorban abban nyilvánult meg, hogy a kulcspasszok már pontatlanok voltak, így meddővé enyhült a magyar csapat fölénye. A 75. percben elhagyta a pályát a búcsúzó Szalai Ádám, akinek nevét skandálta a közönség. A cserék hatására sem tudott új erőre kapni a nemzeti együttes a hajrára, így bár becsülettel próbálkozott a lefújásig, de reális esélye már nem volt a szépítésre sem, sőt Gulácsinak kellett védenie, hogy nőjön tovább a különbség.



A lefújást követően a vereség ellenére ugyanolyan elánnal ünnepelte a magyar csapatot a szurkolósereg, mint a meccs közben, illetve többször skandálta Szalai Ádám nevét, majd a szokásoknak megfelelően a játékosok és drukkerek együtt elénekelték a Himnuszt. Ezt követően a válogatottól visszavonuló játékos a szurkolók elé vonult, az előénekesnek kidobta a mezét, majd az ő mikrofonjába beszélve mondott köszönetet a rajongóknak, akik egy üzenetet feszítettek ki: "Köszönünk mindent Ádám, ma mi fizetjük a pálinkát!" - utalva arra, hogy a 2016-os Eb-kijutást követő ünnepségen a futballista meghívta az ott lévő szurkolókat egy-egy pálinkára.

A maestro egy helyen változtatott

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány egy helyen változtatott az olaszok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre összeállított kezdőcsapatán a pénteken Németországban pályára küldött tizenegyhez képest.

A hétfőn (ma) 20.45-kor kezdődő találkozón a lipcsei összecsapáson kezdőként pályára lépő Gazdag Dániel helyére Nego Loic, a MOL Fehérvár FC futballistája került be.



Ott van a kezdőben a csapatkapitány, a Lipcsében fantasztikus győztes gólt szerző Szalai Ádám, aki utolsó válogatottbeli fellépésére, összességében pedig a 86.-ra készül, amivel Puskás Ferencet megelőzve, Grosics Gyulát utolérve a hetedik lesz az örökrangsorban.



Amennyiben a magyar válogatott nem kap ki a telt házas Puskás Arénában az Európa-bajnok olaszoktól, akkor megnyeri csoportját, és bejut a sorozat jövő évi négyes döntőjébe.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Gulácsi Péter - Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila - Fiola Attila, Nagy Ádám, Schäfer András, Kerkez Milos - Szoboszlai Dominik, Nego Loic - Szalai Ádám

Gulácsi Péter melegít a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2022. szeptember 26-án. MTI/Szigetváry Zsolt



Szalai Attila a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzés előtt.

Szoboszlai Dominik.

Szalai Attila, Gulácsi Péter és a válogatottságtól búcsúzó Szalai Ádám (b-j) a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2022. szeptember 26-án. MTI/Kovács Tamás

Az olasz Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (b) a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában játszott Magyarország - Olaszország mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2022. szeptember 26-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Lang Ádám (felül) és Federico Dimarco.

Az olasz Leonardo Bonucci (b) és Kerkez Milos.

