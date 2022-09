Markus Söder Európának képzelte magát

Elszámította magát Söder úr, ugyanis nem lesz Európai Egyesült Államok. Az ébredő európai népek polgárai ezt nem fogják megengedni és ha valami haszna van az EU vezérek, bürokraták elhibázott politikájának, az éppen az, hogy kijózanítja Európa ábrándos lakosságát, felélesztve az életösztönüket, öntudatukat – érvel dr. Somogyi János.

2022. szeptember 27. 10:59

Söder – newsrnd.com

Az olaszországi parlamenti választás eredménye nem jó Európának - jelentette ki Markus Söder bajor miniszterelnök, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke hétfőn Münchenben. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédet, politikai publicistát kérdezte a Gondola.

– Ügyvéd úr, egy szélsőséges bajor politikus bejelentette, hogy egy demokratikus választás eredménye nem jó Európának. Azaz kifejezte, hogy a demokrácia nem jó a kontinensnek, ő maga a demokrácia ellensége. Ennek ellenére bajor kormányfő maradhat, sőt egy kereszténydemokrata szervezet elnöki székéből sem penderítik ki. Eugéne Jonesco, az abszurd dráma nagysága mennyire szégyellné el magát?

– A német keresztény pártokkal (CSU, CDU) az a legnagyobb baj, hogy már senki sem tudja megmondani, hogy ezek a pártok mitől keresztények, vagy mitől demokraták, vagy mitől szociálisak, de még azt sem, hogy mitől németek. Ugyanis minden megnyilvánulásuk a liberális globalista birodalmi politikát támogatja. Itt a legfrissebb élő példa: A CSU elnöke szerint „Az olaszországi választás eredménye nem jó Európának”. De mi is Európa és mi is jó Európának? Ismerjük az unásig szajkózott lózungot: „Még több Európát!” Európa, vagy az Európai Unió 27 európai országa azonban egyelőre még 27 önálló nemzetállam kb. 500 millió lakossággal. Ennek a 27 ország, 500 millió lakosának, vagyis a magyaroknak, a németeknek, az olaszoknak, stb. népei, lakosai éppen napjainkban érzik a saját bőrükön, hogy mit is jelent számukra a lózung: „Európa”. Az életszínvonaluk drasztikus csökkenését, a megélhetési költségeik sosem látott emelkedését. Mindez az „Európa politika” eredményeként. Vagyis, ha az olaszországi nemzeti pártok választási győzelme nem jó „Európának”, akkor jó az európaiaknak, legfőképpen persze az olaszoknak.

– A szélsőséges bajor politikus nem azt mondta, hogy neki nem jó a demokratikus választás eredménye, hanem azt, hogy Európának nem jó. Azaz önmagát azonosította a kontinenssel. Nekünk, magyaroknak miért Sztálin és Rákosi jut eszünkbe?

– Kissé érthetetlen, hogy a bajor miniszterelnök miért érezte azt, hogy neki az olasz választások eredményéről nyilvánosan véleményt kell mondania. Miért akar ennyire megfelelni az Európát megszállni szándékozó globalista birodalom urainak? Talán már arra készül, hogy a bajor miniszterelnöksége után bajor helytartó lehet majd az Európai Egyesült Államok Német Régiójában? Elszámította magát Söder úr, ugyanis nem lesz Európai Egyesült Államok. Az ébredő európai népek polgárai ezt nem fogják megengedni, és ha valami haszna van az EU-vezérek, -bürokraták elhibázott politikájának, az éppen az, hogy kijózanítja Európa ábrándos lakosságát, felélesztve az életösztönüket, öntudatukat.

– A szélsőséges bajor politikus sok millió európai uniós polgárt: olasz választót huszárosan szólva: hülyézett le. Miért tudjuk, hogy emiatt az otrombaság miatt sem a fősodor sajtó, sem az Európai Bizottság, sem az Európai Parlament garnitúrája nem fogja megróni hígvelejű közembert?

– A fősodratú európai média a globalista pénztőke (vezér képviselőjük G. Soros) zsebében, markában van. Csakúgy, mint az Európai Bizottság vezetői, vagy az EU Parlamentjének képviselői nagyobb része. Ők magukat tekintik „Európának” és aki nem ért velük –bármiben, akármiben – egyet, azt minden eszközzel megpróbálják „agyagba döngölni”. De miért bántanák azt, aki az ő „Európájukért” aggódik !?

Molnár Pál



gondola