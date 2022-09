Gyárfásra koncentráltak a rendőrök elejétől fogva

Kovács Lajos nyugalmazott rendőrezredes tanúkénti meghallgatásával folytatódott ma a Fővárosi Törvényszéken a Fenyő János médiavállalkozó meggyilkoltatása miatt zajló per. Az ezredes éveken át vezette a nyomozást, egészen addig, amíg feljebbvalói parancsra meg kellett szüntetniük, miután egy sor bizonyítékot összegyűjtöttek.

2022. szeptember 27. 20:14

A Fenyő-gyilkosság egykori nyomozását hosszú éveken át vezető Kovács Lajos ezredes szerint már a vizsgálat elején célkeresztben volt Gyárfás Tamás lehetséges megbízóként, igaz Princz Gábor és két másik személy mellett. Ám Fenyő halála előtt két operatív jelentés is szólt arról, Gyárfás megbízta Tasnádi Pétert a gyilkosság megszervezésével.

Végrehajtóként még Jozef Rohácot is úgymond „bemérték”, ám ő fizikailag nem került elő, a Gyárfás Tamás meggyanúsítását pedig sem Kovács elöljárói, sem a nyomozást felügyelő ügyész nem tartotta időszerűnek, mondván: kevés a bizonyíték, a tettes pedig nincs meg.

Az mindenesetre kiderült a 2006-ban nyugdíjba vonuló Kovács ezredes mondandójából, hogy az 1998. február 11-i Fenyő-gyilkosság után a „célkeresztben” mindjárt Gyárfás Tamás állt, igaz, negyedmagával. Az akkori, Kiss Ernő vezette Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság úgynevezett „döglött ügyek” osztályának egykori vezetője kijelentette a bíróságon: ő Fenyő János halálának másnapjától Gyárfást tartotta az egyik potenciális felbujtónak.

Mint azt kifejtette, sorra vették Fenyő János üzleti ellenségeit és négyen maradtak fenn a rostán, Princz Gábor, Gyárfás Tamás, egy budapesti lőtér tulajdonosa és egy nyomdagépekkel üzletelő német kereskedő.

Végül azért maradt elsődleges gyanúsított jelölt Gyárfás, mert kiderült: Fenyő meggyilkolása előtt két operatív jelentés is született arról, hogy Gyárfás megbízhatta Tasnádi Pétert Fenyő likvidálásának megszervezésével.

Az ezredes emlékezete szerint Fenyő halála előtt három nappal a 28. számú operatív tiszt jelentette: Boros Tamás (az Aranykéz utcában később felrobbantották) Tasnádi emberétől, S. Lászlótól hallott a megbízásról.

Igaz, ebben a jelentésben az RTL Klub vezérigazgatója szerepelt célpontként. Fenyő halála előtt egy héttel pedig a Papa fedőnevű operatív tiszt írta le jelentésében az alvilági kapcsolatától, Boros Tamástól hallottakat a megbízásról, ami már konkrétan a Vico-tulajdonos, Fenyő János megölésére vonatkozott.

Póta Péter bíró kérdésére Kovács Lajos elmondta: nem tudja, miért nem vették komolyan a két operatív jelentést, aminek tartalmát akkor senki sem vizsgálta.

Kovács ezredes arról is beszélt, hogy az operatív jelentéseket nyílttá tették és ez alapján telefonlehallgatást szeretett volna Princz Gáborra és Gyárfás Tamásra engedélyeztetni, ám (néhai) Kiss Ernő azt mondta: „hagyjátok békén Princzet”.

Az ezredes szerint ekkor végleg Gyárfás lett az első számú megbízójelölt, miután az operatív jelentések alapján valószínűbb volt ez, mint Princz.

Gyárfás Tamás védője, Zamecsnik Péter ügyvéd aprólékosan kielemezte Kovács Lajos vallomását és leszögezte: Kovács Lajos nem tulajdonított kellő jelentőséget annak, hogy Fenyő és Gyárfás párviadalából minden vonatkozásban Gyárfás került ki győztesen. 1996. október 11-én, tehát 16 hónappal a Fenyő-merénylet előtt a Magyar Kereskedelmi Kamara Választottbíróságának döntése alapján a Gyárfás vezette Nap TV Kft. teljes joggal visszakapta az MTV reggeli műsora szerkesztésének jogát, amelyet mintegy másfél évre a Fenyő János tulajdonában álló Stáb TV Rt. egy sajátos fordulattal megszerzett magának.

Az addigi Fenyő–Gyárfás éles üzleti vita ezzel lezárult. Ennek egyik bizonysága az ügyvéd szerint, hogy Friderikusz Sándor és Székely Ferenc a tárgyaláson korábban tanúként elmondták: látták, hogy 1997. február 8-án a Marriott szállóban, az újságíróbálon Fenyő és Gyárfás kezet fogtak.

Az ügyvéd rámutatott, Kovács Lajos ezredes szerint az 1997 szeptemberében indult, Gyárfást érintő kaposvári perről a Népszava rendszeresen tudósított, valójában Gyárfás ellen a lapban megszűntek a támadások. A perről egyetlen sor sem jelent meg a Népszavában, amiről korábban a bíróság is meggyőződhetett. A Nap TV Kft. és a Stáb TV Rt. között több mint 35 millió forintos per zajlott, de a megbékélést követően a felek 1997. július 17-én a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumától közösen kérték az egyeztető tárgyalás lehetőségét. Fenyő és Gyárfás ügyvédjei eközben azon dolgoztak, hogy mindent átfogó megállapodás készülhessen, amely egyet jelentett valamennyi vitás kérdés lezárásával. Az első tervezetet dr. Óvári Győző, a Stáb TV Rt. jogásza 1997. szeptember 30-án küldte el a Nap TV Kft.-t képviselő dr. Kollár Károly ügyvédnek, a végső verzió aláírására 1997. december 16-án került sor.

Zamecsnik Péter a fentiek ismertetése után tette fel a kérdést Kovács Lajosnak, hogy ha a két fél hadakozásából Gyárfás minden részletében győztesen került ki, akkor mi érdeke lett volna Fenyőt megöletnie? Egykori vallomásában Székely Ferenc azt mondta, hogy ha Fenyő áll bosszút a Gyárfással szembeni sikertelenségeiért, annak még csak-csak lett volna magyarázata, de fordítva érthetetlen. Gyárfás védője arra az ellentmondásra is felhívta a figyelmet, hogy amikor ügyfele 2004. augusztus 11-én ingatlant cserélt Portik Tamással, akkor magának Portiknak a rendőrségen tett vallomása szerint Gyárfás több száz millióval járt jobban. Ha Gyárfás megbízta volna Portikot, akkor miért Portik fizet ily módon Gyárfásnak? – tette fel a kérdést Zamecsnik.

Kovács Lajos a tárgyaláson megerősítette: Tasnádi embere, S. László tájékoztatta őt a Fenyő-gyilkosság előkészületeiről. Az Alex Cukrászdában sorra került beszélgetésükről hangfelvétel készült. Gyárfás ügyvédje megkérdezte: „Hol a hangfelvétel? Meghallgathatjuk?”, a hangfelvétel azonban állítólag elkallódott. Kiderült, az a dokumentum sincs meg, amelyet Vajtó Lajos adhatott át Kovács Lajosnak, amely állítólag arról szólt, hogy Gyárfás miképp manipulálta a kaposvári tárgyalás bíróját és ügyészét, és amelyet szerinte Óvári Győző, Fenyő János ügyvédje adott át neki a Vico Rt.-ben zajló találkozójukon. Óvári tanúként a bírósággal már korábban közölte: ilyen nem történt.

Póta Péter bíró a keddi tárgyalásra az ellentmondások feloldása érdekében beidézte Tasnádi Pétert és munkatársait, A. Gábort és S. Lászlót, távkapcsolás útján pedig Tasnádi volt feleségét, M. Juditot, valamint Portik Tamást. Kovács Lajos 1998-tól 2009-ig, egy évtizeden keresztül zömében az általuk hallottakra támaszkodott.

A döglött ügyek osztálya egykori vezetőjének az ügyész, a bíró és Gyárfás védője tehetett fel kérdéseket.

Csütörtökön Gyárfás Tamás reagálhat Kovács Lajos vallomására és tehet fel kérdéseket a nyugalmazott ezredesnek.

Szemán László János/Magyar Nemzet

Az 1998-as Fenyő-gyilkosságban évekig nyomozó Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredes, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának úgynevezett „döglött ügyek osztálya” egykori vezetőjének meghallgatásával folytatódott ma a Fővárosi Törvényszéken a Gyárfás Tamás ellen gyilkosságra való felbujtás miatt indult büntetőper.

Kovács tanúkénti meghallgatása azért volt fontos, mert a volt főnyomozó többször beszélt arról korábban, hogy szerinte Gyárfás volt az igazi felbujtó a Vico-birodalom fejének meggyilkolásában.



Most a bíróság előtt Kovács részletes vallomást tett, amelyben többek között arról beszélt, már az elején nyilvánvaló volt, hogy nem rablógyilkosság történt, hanem egy előre eltervezett merénylettel állnak szemben.

A volt főnyomozó beszámolt arról is, hogy a gyilkosság előtt hónapokkal készült egy olyan operatív jelentés, amely szerint Gyárfás Tamás Portik Tamást megbízta a gyilkossággal. Sőt, a Tasnádi Péternek adott megbízásról is tudtak, ahogy arról is, hogy az egykori „keresztapa” végül nem hajtotta végre a merényletet, csak az ezért kialkudott pénzt tette el. A megbízást, a Gyárfással való találkozót Tasnádi egy korábbi és a mostani eljárásban is elismerte, ahogy lapunknak adott interjújában is.

Kovács Lajos az úgynevezett döglött ügyek osztályának egykori vezetője (Fotó:youtube.com)

Horn Gyula magához rendelte Fenyő Jánost

Kovács arra az érdekes momentumra is kitért, hogy 2002-ben váratlanul megszüntették a nyomozást, amit csak nagy nehézségek árán, két évvel később tudtak újraindítani.

A nyugalmazott ezredes az ügyészség kérdésére elmondta: amikor elkezdték feltérképezni a lehetséges felbujtói kört, akkor derült ki számukra, hogy a Gyárfás és Fenyő közötti feszültség tovább tart, a kettejük 1996-os kibékülése csak látszat volt.

Kettejük között sokrétű konfliktus feszült – mondta a nyugalmazott ezredes.

A volt főnyomozó beszélt arról is, hogy ő Kiss Ernőtől – az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) korábbi, már elhunyt bűnügyi főigazgatójától – tudta, hogy Horn Gyula akkori szocialista miniszterelnök behívatta Fenyőt, és arra utasította, hogy kössön békét Gyárfás Tamással.

Később Kovács felkereste Kuncze Gábort – amikor már nem volt belügyminiszter –, hogy valóban kapott-e egy Gyárfás Tamásról szóló dossziét Fenyő Jánostól, de nem jutottak előrébb. Kuncze a bíróság előtt márciusban határozottan tagadta, hogy bármilyen dossziét átvett volna.

Nem tud bárki megbízni egy bérgyilkost

Az egykori nyomozó az ügyészség és a bíró kérdésére is elmondta, hogy nem érzett semmilyen ellenszenvet Gyárfás iránt. Leszögezte azt is, hogy egyáltalán nem érzi magát elfogultnak az ügyben, soha nem próbált meg hamis tanúzásra rábírni valakit, hogy tegyen vallomást Gyárfás Tamásra. Ez szakszerűtlen, és mellesleg bűncselekmény – tette hozzá. Ugyanakkor természetesen, hogyha egy bűncselekmény kapcsán képbe kerül egy olyan személy, akire leginkább illik a gyanú, akkor vele kapcsolatban igyekeznek bizonyítékokat szerezni – tette hozzá,

Kovács ugyanakkor elmondta azt is: bár a felbujtás kapcsán több név is szóba került, így a Postabank volt elnöke Princz Gábor, egy ismert albán bűnöző vagy Fenyő János elbocsátott kollégái, de Gyárfás Tamással szemben merült föl a legalaposabb gyanú – mondta Kovács Lajos, aki ugyanakkor hangsúlyozta, soha nem állította határozottan, hogy Gyárfás a felbujtó.

A nyomozás során olyan státuszú embert kerestek, akinek van kapcsolata az alvilággal, hiszen egy hétköznapi ember nem tud csak úgy felbérelni egy bérgyilkost. Gyárfás esetében először Tasnádi neve merült fel, majd utána Portiké, hiszen mint kiderült, ő a Nap Tv volt tulajdonosától bérelt lakást.

Kovács Lajos ugyanakkor nem tudott választ adni arra, hogy Gyárfás miért bízott volna meg két embert a gyilkossággal. Ugyanakkor szerinte a Portik-Gyárfás telefonbeszélgetések alapján egyértelmű, hogy Portik végrehajtatta a gyilkosságot.

A per csütörtökön folytatódik, de még sok tanú vár meghallatásra, ezért idén biztos nem lesz elsőfokú ítélet.

Baranya Róbert/mandiner

