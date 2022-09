Az unió hamis üzenettel csalogatja a migránsokat

Iparággá vált a migránsokat Európába juttató bűnözés. Az alvilágnak ezt a részét a brüsszeli bürokrácia is segíti, mert olyan üzeneteket küld a kibocsátó térségekbe, hogy támogatja a szervezett migrációt – derül ki Horváth József szavaiból.

2022. szeptember 27. 21:45

Horváth József biztonságpolitikai szakértő – MH/Purger Tamás

A világ legtávolabbi zugaiból is érkeznek a migránsok, hiszen az EU vezetése olyan üzeneteket küld, miszerint szervezetten és irányítottan támogatják a migrációt. Ez pedig a világ legszegényebb országaiban lévő embereket is arra ösztönzi, hogy ez az ígéret földje – nyilatkozta portálunknak Horváth József, az Alapjogokért Központ nemzetbiztonsági tanácsadója.

‒ Újra erőteljes migrációs nyomás sújtja egész Európát. Mi minden változott 2015 óta a migráció tekintetében?

‒ Tudomásul kell vennünk azt, hogy 2015 óta egy új szervezett bűnözői iparág alakult ki a Nyugat-Balkánon. Sőt, a kiinduló országokból vezetnek ezek az útvonalak, amelyeken kézről kézre adják a szervezett bűnözői csoportok az illegális migránsokat. Látható, hogy olyan közösségi felületeket vagy játékfórumokat vesznek igénybe, amellyel minél feddhetőbbé válik a valódi szándék. Ez mind azt szolgálja, hogy minél hatékonyabban és költségtakarékosabban hajtsák végre ezeket a munkákat.

‒ Egy másik szemszögből, Szerbia oldaláról mit láthatunk?

‒ Amit látni kell a szerbiai területen, az egyértelműen a szervezett bűnözés. Ott már megtalálták a szürke zónában mozgó embereket, kiépítették a kapcsolataikat, sőt a vállalkozásaikat is. Tökéletes példa erre az, hogy a különböző taxisvállalkozásokat kihasználva ipari szinten szállítják az illegális migránsokat.

‒ Fel lehet lépni a szervezett bűnözéssel szemben valamilyen formában?

‒ A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés mindig a legnehezebb munka a rendvédelmi szervezeteknél. Ehhez a nemzetközi kapcsolattartó rendszert kell igénybe venni, hiszen az embercsempész-hálózatok is nemzetközi szinten szerveződnek. Ezért a rendvédelmi és titkosszolgálati hálózatokra is szükség van, hogy minél gyorsabb és mélyrehatóbb információkat tudjanak egymással cserélni. Továbbá ezeket a bűnözői csoportokat csak nagyon lassú munkával lehet felderíteni és feltérképezni, hogy milyen mélységébe épültek be az államigazgatásba, illetve milyen törekvéseik vannak a rendvédelmi területre való beépülésnek is.

‒ Újabban egyre szemérmetlenebbül használják már a közösségi oldalakat is. Mi lehet az oka a „publikus” szervezkedéseknek?

‒ A közösségi oldalakat gyakran igénybe veszik, tehát teljeskörűen bevonják a 21. századi technológiát is a műveleteikbe. Nem szokatlan ez, hiszen az ISIS és az al-Kaida terrorcsoportjai is előszeretettel kommunikálnak fedett módon, kihasználva a közösségi médiát. A szervezett bűnözés csak az iszlám terrorizmus technológiáját vette át.

‒ Mi vezetett idáig?

‒ A tavalyi afganisztáni összeomlás. Az afganisztáni biztonságért odatelepített egységek, amelyet az Egyesült Államok vezetett, szinte pánikszerűen hagyták el Afganisztánt. Azóta látjuk azt, hogy az afgán állam csődbe ment, az iszlám radikálisok törvényeit pedig egyre nehezebben tolerálják az emberek. Ezért az emberek döntő részben Nyugat-Európa felé kezdtek el vándorolni, másrészről Észak-Afrikában és a Közel-Keleten még mindig ingatag a helyzet, polgárháborúk vannak. Harmadrészt pedig az orosz–ukrán háború miatt Afrikában élelmiszerválság van. A negyedik pedig, hogy a világ legtávolabbi zugaiból is jönnek Európa felé, hiszen az EU vezetése olyan üzeneteket küld, miszerint szervezetten és irányítottan támogatják a migrációt. Ez pedig a világ legszegényebb országaiban lévő embereket is arra ösztönzi, hogy ez az ígéret földje.

Júzó Andrea

