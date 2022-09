Navracsics: „Amit vállaltunk, azt meg is tartjuk”

2022. szeptember 28. 08:06

Navracsics Tibor – Európai Parlament

Továbbra is rendben haladnak a tárgyalások az Európai Bizottsággal a kondicionalitási mechanizmusról – hangsúlyozta lapunknak Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. Szerinte a politikai szempontok bár befolyásolni fogják, de nem írják felül a Magyarországnak járó uniós forrásokkal kapcsolatos későbbi döntéseket. A miniszter beszélt annak részleteiről is, hogy jövőre Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa.

– A politikai szempontok befolyásolni fogják, de nem írják felül a kondicionalitási eljárással kapcsolatos döntéseket – hangsúlyozta a Maggyar Nemzetnek a területfejlesztési miniszter, aki optimistán nyilatkozott, miután pár napja tárgyalt Johannes Hahnnal, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosával. Mint ismert, az Európai Bizottság hivatalosan április 27-én indította meg Magyarországgal szemben a jogállamisági (vagyis kondicionalitási) mechanizmust. Ezzel kapcsolatban több hónapja folytak tárgyalások Magyarország és Brüsszel között.

Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a pártpolitikai tényezőket kapcsoljuk ki a tárgyalásokból, és ne azzal foglalkozzunk, hogy egyes biztosok mivel riogatnak

– emelte ki a miniszter. Hozzátette: arra kérték a bizottságot, hogy nevezzenek meg egzakt pontokat, amelyek alapján a vállalások teljesítése megkezdődhet.

Folyamatos egyeztetések



Legutóbb egy hete jelentette be azt a miniszter, hogy tizenhét vállalást tett a magyar kormány az Európai Bizottságnak, ezzel lezárult egy több hónapig tartó nagyon intenzív és nagyon konstruktív folyamat. Navracsics Tibor lapunknak kiemelte: a menetrend szerint haladnak a tárgyalások a vállalások esetében. Részletezte, hogy múlt héten azután utazott el Brüsszelbe, miután az EB elkészítette azt a döntési javaslatot, miszerint elfogadásra ajánlotta a magyar vállalásokat. – Ezek után ültünk le Johannes Hahnnal, hogy a további menetrendről egyeztessünk – tette hozzá a miniszter. Navracsics Tibor kiemelte, hogy a megbeszélésen kiderült: az eddigi ütemtervek is rendben vannak, ugyanakkor a már előkészített anyagokról is beszéltek. Mint mondta, az integritási hatóság november 19-ig megkezdi a működését. A tizenhét vállalás közül ez az egyik legfontosabb: a hatóság alapvetően az uniós forrásokból megvalósuló projektek közbeszerzési eljárásait fogja vizsgálni, és közbeléphet, ha olyan szabálytalanságot észlel, amely az uniós források nem megfelelő felhasználására ad lehetőséget. Navracsics Tibor hangsúlyozta: november 19-e után vissza is vonhatja a bizottság a javaslatot a források visszatartásáról vagy a tanács elé terjeszthetik az ügyet.

A kondicionalitási eljárással kapcsolatban egyébként az Európai Bizottságnak nincs arra joga, hogy szankciókat alkalmazzon egy tagállammal szemben, hanem csak javaslatot tehet az Európai Tanácsnak. – Úgy látom, hogy eredményesen haladtunk előre. Azzal, hogy lezártuk a vitákat, új problémával nem találkoztunk, így pedig új vállalásokat nem támaszthat a bizottság – emelte ki a miniszter.

Rendelkezésre álló források



Több hír jelent meg az elmúlt napokban arról, hogy hány százalékban érintik a Magyarországnak járó uniós forrásokat a kilátásba helyezett felfüggesztések. A miniszter kifejtette, hogy a hétéves költségvetési keret három operatív programjában tett kötelezettségvállalások 65 százalékát érintik, és nem igazak azok a hírek, miszerint ez a Magyarországnak járó összes uniós forrásra vonatkozna. Ez a javaslatban szereplő összeg csupán a Magyarországnak járó összes uniós pénz 15 százaléka.

Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy az erről szóló határozati javaslattal azért nem foglalkoznak, mert teljesen biztosak benne, hogy amit vállalt a magyar kormány, azt meg is tartja, és hazánk megkapja a forrásokat.

– Ennek többek között egyik garanciája az, hogy hétfőn kezdtük el a parlamentben a kondicionalitási eljárással kapcsolatos törvényjavaslatok tárgyalását – hangsúlyozta Navracsics Tibor. A miniszter kiemelte ugyanakkor azt is, hogy a Magyarországnak járó források jelenleg is rendelkezésre állnak, mivel a magyar költségvetés előfinanszírozza azokat. – Ezeket fogjuk majd behelyettesíteni az uniós forrásokkal, ugyanis azzal számolunk, hogy amint aláírjuk a

Európa kulturális fővárosa



Jövőre más tekintetben is ránk figyel Európa, ugyanis Veszprém lesz 2023-ban Európa kulturális fővárosa. Navracsics Tibor több szállal kötődik a térséghez, amelynek országgyűlési képviselője. Lapunk kérdésére kifejtette, hogy igyekszik minden héten egy napot ott tölteni, bár – mint mondta – az ő szerepe itt már sokkal kisebb. Hangsúlyozta: a feladata az volt, hogy megteremtse annak jogi és pénzügyi feltételeit, hogy Veszprém elnyerje a címet, de aktuális kérdésekben nem vesz részt, már csak a háttérben lát el segítő feladatokat. A miniszter a kormányzati feladatokkal kapcsolatos kérdésre úgy reagált: 2010 óta kormánytagként vagy az Európai Bizottságban dolgozott, így nem volt távol a kormányzástól. – Igaz, most miniszterként a tét sokkal magasabb, ebből adódóan sok kihívásra számítok – tette hozzá Navracsics Tibor.

Harangozó Éva

