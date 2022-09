A haderőfejlesztés tovább folytatódik

Katonák a Brave Warrior – bátor harcos – 2022 többnemzeti zászlóaljharccsoport által végrehajtott komplex harcászati gyakorlat értékelésén Hajmáskér közelében 2022. szeptember 29-én. MTI/Vasvári Tamás

A haderőfejlesztés folytatódik az Oroszországgal szembeni szankciók hatására kialakult globális gazdasági válság ellenére, a honvédelmi alapnak köszönhetően a folyamat fennmarad, és nem abbahagyják, hanem inkább felgyorsítják - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter csütörtökön Hajmáskéren.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Brave Warrior 2022 többnemzeti zászlóaljharccsoport által végrehajtott komplex harcászati gyakorlat végén tartott értékelésén felidézte, hogy a Magyar Honvédségnél évekkel ezelőtt komoly haderőfejlesztés kezdődött el technológiai megújulást és több katona hadrendbe állítását megcélozva. Jelezte, hogy a nemzetközi hadgyakorlaton már részt vett és kiválóan szerepelt néhány új eszköz, amely a 21. századi magyar hadsereg gerincét fogja képezni.



A miniszter példaként említette a Gidrán harcjárművet, illetve a Leopard harckocsit, utóbbi "hihetetlen erővel és magabiztossággal foglalta el a harcterületet".



Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy az ukrajnai háború kitörését követően az Észak-atlanti Tanács gyorsan lépett és a már meglévő négy harccsoport mellé további négy létrehozatalára szólította fel a tagállamokat annak érdekében, hogy a NATO keleti határvonalát megerősítse a potenciálisan fenyegető háborús veszéllyel szemben. A kormány azonnal lépett, és létrejött a Kiemelt Éberségi Tevékenységű többnemzeti harccsoport, amelynek legfontosabb keretnemzetei Magyarország mellett Horvátország, Törökország és Olaszország, illetve a mostani hadgyakorlaton, amely "egységgé ötvözte a harccsoportot", csatlakozott hozzájuk az Egyesült Államok, valamint egy századdal a szlovák haderő is.



A tárcavezető szerint a hadgyakorlat kifejezetten sikeres volt, ezt az is bizonyítja, hogy a NATO-parancsnokság jelen lévő vezetőjétől a magyar vezetésű harccsoport megkapta a teljes műveleti képesség minősítést, amely komoly elismerése annak a munkának, szolgálatnak, amelyet a magyar katonák a nemzetközi kötelékben elvégeztek. A gyakorlat komoly katonai felkészültségről, nemzetközi együttműködésről, ezen belül a magyar katonák kimagasló teljesítményéről tett tanúbizonyságot - fűzte hozzá.



Mario Banozic horvát védelmi miniszter kiemelte, hogy a térség biztonsági helyzete drasztikusan megváltozott az elmúlt hónapokban, ezért még inkább előtérbe került az országok és népek biztonsága. Úgy vélte, Oroszország ukrajnai agressziója miatt készen kell állni arra, hogy akár katonai erővel is megvédjék a térség országait, éppen ezért Horvátország az elsők között csatlakozott a többnemzeti harccsoporthoz, amely mint látható volt, képes megfelelni a komoly elvárásoknak.



A kiosztott sajtóanyag szerint a Brave Warrior 2022 egy többnemzeti (magyar, horvát, szlovák, olasz és amerikai), komplex harcászati gyakorlat, amely szeptember 15. és 30. között zajlik a Magyar Honvédség Központi Gyakorló- és Lőterén. Ez a Magyar Honvédség legnagyobb szabású többnemzeti harcászati gyakorlata az idén; már nyolcadik alkalommal rendezi meg Magyarország.



A gyakorlatokon több mint 1200 fő vesz részt: a Magyar Honvédség részéről 17 alakulat közel 600 fővel, ehhez társul a legnagyobb létszámmal az olasz hegyivadász század harccsoport és egy amerikai légiszállítású lövészszázad. A horvát haderő különböző harctámogató és harcbiztosító erőkkel vesz részt a gyakorlaton, továbbá a visegrádi együttműködés keretében csatlakozott a szlovák haderő egyik százada is.



A feladatokban összesen félszáz technikai eszköz vesz részt: magyar részről Leopard 2 A4HU harckocsi, BTR-80 páncélozott szállító harcjármű és Gidrán páncélozott támogató harcjármű, a szlovák hadseregnél rendszeresített BlVIP-1 páncélozott harcjármű, valamint az olasz hadseregben rendszeresített Centauro páncélozott harcjármű.

D-20-as tarackok a Brave Warrior 2022 többnemzeti zászlóaljharccsoport által végrehajtott komplex harcászati gyakorlaton.



A légi támogatást két Mi-24 helikopter géppár, egy Mi-17-es helikopter és a gyakorlat különböző fázisaiban összesen öt H-145 M helikopter, valamint egy Gripen JAS-39 géppár adja.