Hazánknak szól Fürjes olimpiai testületi kinevezése

Fürjes Balázs bekerült a 2032-es brisbane-i olimpiát előkészítő és koordináló bizottságba - derült ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság pénteki hírleveléből.

Utoljára frissítve: 2022. október 1. 14:32

2022. szeptember 30. 15:13

Fürjes Balázs – olimpia.hu

Fürjes Balázs szerint elsősorban Magyarországnak, illetve Magyarország eredményeinek a nemzetközi sportéletben és sportdiplomáciában szól az, hogy bekerült a 2032-es, Brisbane-i olimpiát előkészítő és koordináló bizottságba.

"Megtisztelő felkérés, de ez nem személyesen nekem szól. Az elismerés szól annak, hogy Schmitt Pál személyében mienk a legtapasztaltabb NOB-tag, aki mindent és mindenkit ismer a sport világában. Szól a rengeteg újgenerációs, nagyon jól sikerült sportlétesítmény-fejlesztésnek és az elmúlt hét-nyolc év sikeres rendezéseinek" - nyilatkozta a közmédiának Fürjes Balázs, aki a 2023-as, budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke és a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA elnökségének tagja.



A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, a világ csodájára jár a Duna Arénának, a Puskás Arénának, a Groupama Arénának és az atlétikai központnak, ugyanis sorra jönnek az olimpiára készülő városok, és kérik a terveket, illetve megnézik a létesítményeket. Példaként említette, hogy amikor felépült a Duna Aréna, akkor Tokió, Párizs és Los Angeles "egymásnak adta a kulcsot", de azóta hasonló a helyzet a Puskás Aréna és az MVM Dome esetében is.



"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság legnagyobb kincse a nyári olimpiai játékok, így a NOB-on belül a legfontosabb bizottságok között mindig ott van a soron következő nyári olimpiát előkészítő testület" - világított rá a sportdiplomáciai sikerre Fürjes Balázs, aki jelezte, hogy a testületbe Európából is alig került be sportvezető, Közép-Európát pedig egyedüliként képviseli.



Fürjes Balázs arról számolt be, hogy november végén ül össze először a bizottság. Thomas Bach NOB-elnökkel folytatott beszélgetése alapján úgy vélte, elsősorban városfejlesztési és várostervezési nagy projektekben, valamint nagyobb sportesemények megszervezésében szerzett tapasztalataira számítanak, így várhatóan ezen a területen lesznek feladatai.



"A Magyar Olimpiai Bizottság alapszabályban rögzített feladata, hogy szem előtt tartsa, lehetőleg egyszer valóra váljon ez az álom. Az álom valóra váltásához a tudás, a tapasztalat és az ismeretek fontos muníciót jelentenek. Egy Budapest méretű város olimpiai előkészületeiben vehetek részt, számunkra ez a leghasznosabb tapasztalat. Ha eljön az idő és nyílik erre esély, akkor lehet ezt hasznosítani" - fogalmazott egy esetleges budapesti olimpiával kapcsolatban Fürjes.



Fürjes Balázs pénteki kinevezésével harmadik magyarként kapott szerepet a NOB-ban: Gyurta Dániel a sportolói bizottság tagja, Schmitt Pál - aki 1995 és 1999 között alelnökként tevékenykedett - pedig tiszteletbeli tag.



Sportdiplomáciai siker

A 2023-as atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának társelnökét, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA elnökségének tagját, egyben a Miniszterelnökség parlamenti államtitkárát Thomas Bach NOB-elnök kérte fel a feladatra - írta az index.hu. A honlapnak Fürjes Balázs elmondta, a "munkával rengeteget lehet tanulni, ráadásul Brisbane Budapest méretű város, a tapasztalat nagyon releváns lehet."



A koordinációs bizottság feladatai között szerepel, hogy a rendezőkkel szorosan együttműködve felügyelje az előkészületeket, értékelje a rendezéssel kapcsolatban felmerülő kockázatokat és folyamatosan tájékoztassa a NOB-ot a fejleményekről.



A bizottságot Kirsty Coventry, Zimbabwe sportminisztere, korábbi olimpiai és világbajnok úszó vezeti.



