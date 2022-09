A nemzeti érdekek fontosabbak a szankcióknál

A kormány nem fogja támogatni a nemzeti érdekekkel ellentétes szankciós javaslatokat, így az európai uniós gázársapka bevezetését sem, amely azonban egyelőre le is került a napirendről - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben.

2022. szeptember 30. 16:01

A külügyminiszter – hungarytoday.hu

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s energiaügyi tanács rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy elfogadták az Európai Bizottság négy elemből álló, friss javaslatcsomagját "minden idők talán legsúlyosabb energiaellátási válsága" közepette.



Úgy vélekedett, hogy az eddigi hozzáállást látva nem volt világos, hogy a mostani ülés javít vagy inkább ront-e majd a helyzeten, és végül nem igazán javított, de legalább nem is rontott.



A megszavazott csomag első pontja a villamosenergia-felhasználás öt százalékos kötelező érvényű csökkentésére vonatkozik a csúcsidőben. A második az, hogy önkéntes alapon államilag be lehessen avatkozni a villamos energia kiskereskedelmi áraiba - tájékoztatott.



A harmadik és a negyedik pont értelmében korlátozzák az úgynevezett inframarginális villamosenergia-termelők bevételeit, illetve szolidaritási hozzájárulást vetnek ki a kőolaj- földgáz- szén- és finomítói ágazatban megtermelt többletnyereségre. Ezek ugyanakkor a kötelező átvételi támogatási rendszer és az extraprofitadó formájában már léteznek Magyarországon, így az e téren elfogadott intézkedések nem rónak semmilyen kötelezettséget hazánkra - húzta alá.



Szijjártó Péter kijelentette: "a már Magyarországon működtetett adózási-pénzügyi mechanizmusok céljukban, hatásukban gyakorlatilag ugyanazt a célt és hatást érik el, mint amelyről most itt szó volt".



"Ez a csomag alkalmatlan arra, hogy megoldást hozzon a jelenlegi energiaellátási válságra Európában. Mindenesetre ártani talán már nagyon nem árt, de használni, azt hiszem, hogy semmiképpen sem fog" - mondta.



Üdvözölte, hogy az intézkedések nem tartalmaznak gázársapkát, az ugyanis alapvetően lehetetlenítené el Magyarország ellátását. "Mindenki tudja, mert az oroszok világosan megmondták, hogy ha ársapkát vezet be az Európai Unió, akkor leállítják teljesen a gázszállítást Európa irányába" - mutatott rá.



A javaslatot egyúttal képmutatónak nevezte, miután szerinte nyilvánvaló, hogy nem gazdasági, hanem politikai döntésről, azaz valójában szankciós intézkedésről lenne szó, amelynek elfogadásához egyhangúságra lenne szükség a tagállamok részéről.



A miniszter úgy fogalmazott, hogy az ársapkát azok javasolják, akik semmilyen módon nem érintettek a kérdésben, tőlük ezért azt kérte, hogy "ne a mi kárunkra akarjanak itt hősködni". Mint mondta, az Európai Bizottság egyelőre alulmaradt a tagállamokkal szemben, de "abban a naiv illúzióban nem kell ringatni magunkat, hogy ez a kérdés nem fog még feljönni".



Ezt követően kitért arra is, hogy rendben zajlik a magyarországi gáztározók feltöltése, folyamatos a szállítás Oroszországból. A jelenleg betárolt földgázmennyiség az éves fogyasztás 46 százalékát fedezi, míg az EU-ban ez mindössze 26 százalék.



Végezetül érintette az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadásokat, támogatásáról biztosította az ügy nemzetközi kivizsgálását, s közös felelősségnek nevezte a szállítási útvonalak biztosítását.



Újságírói kérdésekre válaszolva Szijjártó Péter elmondta, hogy a Gazprom biztosította Magyarországot afelől, hogy a szállítás zavartalan és az is fog maradni a Török Áramlat vezetéken keresztül.



Valamint közölte, hogy a tervezett újabb EU-s szankciós csomagban több olyan javaslat szerepel, amely problémákat okozhat a paksi bővítés során, ezeket pedig Magyarország határozottan elutasítja.



"Semmifajta zsarolást nem vagyunk hajlandók elfogadni, kizárólag a magyar nemzeti érdeknek megfelelő döntést fogunk hozni a szankciók kapcsán" - szögezte le.

