Fenyő-gyilkosság: volt egy „fehér könyv", de eltűnt

A Fenyő János meggyilkoltatásának vádjával Gyárfás Tamás és Portik Tamás ellen zajló tárgyaláson e héten két napon is Kovács Lajos nyugalmazott ezredes volt a főszereplő. A gyilkosság nyomozásának egykori vezetője egy sor új információt is megosztott tanúvallomásában.

2022. szeptember 30. 23:10

Újabb tanú, Kovács Lajos ezredes cáfolta Kuncze Gábor volt MSZP–SZDSZ-es belügyminisztert a Fenyő János meggyilkoltatása miatt zajló tárgyaláson a Fővárosi Törvényszéken. Az SZDSZ volt elnöke korábban tanúként nem sok mindenre emlékezett az 1990-es évekből, arról meg hallani sem akart, hogy Fenyő Jánostól megkapta volna a „fehér könyv”-ként emlegetett, 120 oldalas dossziét, amiben Gyárfás Tamásra vonatkozó terhelő iratok lettek volna.

Az egyik ilyen Fenyő úgynevezett »fehér könyvével« volt kapcsolatban. A »fehér könyv« korábbi vallomások szerint 120 oldalas, amúgy sárga borítójú dosszié volt, amiben Gyárfás Tamásra vonatkozó, terhelőnek szánt információk voltak.

Perczel Tamás, Fenyő bizalmasa Brády Zoltán 2004-ben készült dokumentumfilmjében azt állította: Horn Gyula szocialista miniszterelnök és Kuncze Gábor SZDSZ-es belügyminiszter is tudott Fenyő és Gyárfás médiapiaci háborújáról. Perczel azt állította: Fenyő rendőri és titkosszolgálati segítséggel adatokat gyűjtött Gyárfás állítólagos gazdasági visszaéléseiről, és összeállított egy, a jogsértésekre utaló, 120 oldalas dossziét. Perczel szerint erről beszámolt az akkori belügyminiszternek is, aki elkérte az iratokat, ám az ügyben mégsem történt semmi. Hatvan nap eltelte után a médiacézár egyik rendőrségi informátora jelezte, hogy a dokumentum végül eljutott a Központi Bűnüldözési Igazgatóság (KBI) – 2016 tavaszán elhunyt – vezetőjéhez, Kiss Ernőhöz is, azonban az anyagból addigra eltűnt legalább húsz oldal – emlékezett Perczel Tamás.

Kovács Lajos ezredes azt mondta erről a Fővárosi Törvényszéken: a „fehér könyv” volt az eredménye, hogy Fenyő János gyűjtette munkatársaival a Gyárfás Tamásra vonatkozó dehonesztáló adatokat.

A dossziét Fenyő eljuttatta a belügyminiszterhez, aki kiszignálta azt Kiss Ernőnek. A KBI vezetője megígérte Kunczénak, hogy utánanéz, és gazdaságvédelmi nyomozókat küldött Kaposvárra, hogy tájékozódjanak Gyárfás ottani ügyéről.

A volt főnyomozó ezzel a kijelentésével egyértelműen cáfolta a volt liberális belügyminisztert, aki a perben tanúskodva korábban hallani sem akart semmiről.

Kuncze tagadta, hogy közvetve vagy közvetett módon bármilyen dossziét átvett volna Fenyőtől vagy esetleg a médiamogul megbízottjától. Azt elismerte: tudott arról, hogy Fenyő és Gyárfás között konfliktus van, de arról állítólag nem tudott, hogy Horn Gyula miniszterelnök megpróbálta kibékíteni a feleket. Az SZDSZ volt elnöke kijelentette: egyáltalán nem érdekelte a konfliktus. Azt is közölte: egyik fél sem kérte tőle, hogy tegyen bármilyen lépést az ügyben.

Csakhogy a néhai Perczel Tamás és Kovács Lajos másként tudta, illetve tudja ezt. Fenyő jó barátja, Friderikusz Sándor tanúként pedig szintén beszélt a »fehér könyvről«.

Póta Péter bíró olvasta fel Friderikusz nyomozás során tett vallomását. Eszerint 1996 decemberében a Másképpen beszélgetek című műsor végén – amelyben Kuncze Gábor volt a vendég – Fenyő odament Kunczéhoz, és a kezébe akarta adni a dossziét, de a belügyminiszter elutasította. Friderikusz ezt a tanúvallomásában a tárgyaláson is elmondta, hozzátéve: Kuncze határozottan utasította el az irathalmaz átvételét. Friderikusz azt nem tudta, hogy mi van a dossziéban. A tanúvallomások szerint Fenyő később a sofőrjén keresztül is megpróbálta eljuttatni a dossziét, de Kuncze szerint ez sem történt meg.

Az ominózus »fehér könyvnek« nyoma veszett. A Kiss Ernőnél landolt dossziéból húsz oldalnyi hiányzott. Arról nincs hitelt érdemlő információ, hogy az eltűnt húsz oldal netán Princz Gáborról szólt volna. Mindenesetre Kiss Ernő azzal állította le Kovács Lajosékat a Postabank vezére utáni nyomozásról, hogy »hagyjátok békén Princzet«.

A vádirat abból indul ki, hogy bár 1996 végére Gyárfás Tamás és a Nap TV-t átmenetileg megszerző Fenyő megegyeztek és látszólag kibékültek, a tévé visszakerült Gyárfás fennhatósága alá, ám a háború tovább zajlott kettejük között. A vád szerint ezért is ölette meg aztán Gyárfás Portik Tamás bevonásával az üzleti ellenségét.

