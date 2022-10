Globalista központ harcol Oroszország ellen

Sem a globalista birodalom urai, sem Oroszország politikai vezetése nem akar atomháborút, amit senki sem nyerhetne meg. Lesz viszont hosszan tartó hagyományos, de nagyon modern fegyverekkel vívandó háború, sok halottal és milliós nagyságrendű nyomorgó tömeggel – fogalmaz dr. Somogyi János.

2022. október 2. 09:01

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette pénteken, hogy Ukrajna kérelmet nyújt be, hogy gyorsított eljárásban csatlakozhasson a NATO-hoz. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédet, politikai publicistát kérdezte a Gondola.

– Ügyvéd úr, egy szórakoztatóipari színész, aki az államában élő orosz etnikummal szembeni magatartásával háborúba sodorta a térséget, ma a két állam közötti háborút világháborúvá akarja eszkalálni. Miért félő, hogy ez az infantilis kísérlet még sikerülhet is?

– Nem lesz Világháború és Ukrajna sem lesz NATO-tag. Ukrajna azért nem lesz NATO tag, mert a felvételéhez a jelenlegi NATO tagországok egyhangú hozzájárulására lenne szükség, de ilyen döntés nem fog megszületni. Egyébként sincs Ukrajnának szüksége a NATO-tagságra ahhoz, hogy minden lehetséges támogatást (pénz, fegyver, diplomáciai segítség, irreguláris sereg, stb.) megkapjon a globalista birodalomtól az Oroszország elleni totális háborúhoz. Zelenszkijnek ugyan semmi sem drága, és bármit megtesz a globalista birodalom igényeinek a kielégítésére. Világháborút azonban sem a globalista birodalom, sem Oroszország nem akar, mert mindketten tudják, hogy világháborút a XXI. században már nem lehet megnyerni. A globalista birodalomnak a céljai eléréséhez nincs is szüksége világháborúra, mert a minél több pénzt, minél nagyobb hatalmat sikerülhet világháború nélkül is megkapnia. Oroszországot ugyan nem fogja tudni legyűrni, de Európát sikerülhet gyarmatává degradálnia, noha még ez utóbbi is elkerülhető, megakadályozható.

– A kijevi szórakoztatóipari alak kijelentette azt is, hogy Ukrajna készen áll a tárgyalásokra Oroszországgal, de nem Putyinnal, hanem egy másik orosz elnökkel. Ez a fajta duzzogás kifejezetten az óvodásokra jellemző. Akik ezt a lépést egy óceán túloldaláról ukázba adták neki, milyen hátsó szándékkal tehették?

– Úgy tűnik Zelenszkij új utasítást kapott a globalista gazdájától, hiszen egy hete még nagy hangon arról beszélt, hogy nincs miről tárgyalnia Oroszországgal, amíg az oroszok egy talpalatnyi ukrán földet bitorolnak, ideértve a Krímet is. Most pedig már tárgyalna az orosz elnökkel, de az ne Putyin legyen. Na, erre mondják a pesti vagányok, hogy hát a f….m nem kéne!? Ezt a Zelenszkij-feltételt nyilván még a globalista guruk sem gondolják komolyan. Ez csak azt jelenti, hogy a globalista birodalom nem a békét keresi, hanem folytatni és fokozni akarja a háborút, mert jó üzletet lát benne. A háborús hadszíntér pusztítása pedig – szokás szerint - egyébként is több tízezer kilométerre van tőle. A háború katonai és civil áldozatainak tíz- és százezrei számára amúgy sem számítanak semmit. A háborús pusztítást követő újjáépítésből pedig majd ismét nagyot lehet kaszálni.

– Stoltenberg NATO-főtitkár tovább szította a feszültséget: „Támogatjuk Ukrajnát abban, hogy megválassza a saját útját, és azt, hogy milyen biztonsági megállapodások részese kíván lenni" - jelentette ki. Stoltenberg tavaly a klímaváltozás ellen akart „harcolni". Most egy atomhatalmat provokál, és ukrán és orosz katonák tízezreinek halálát segítené elő. Mi védheti meg kontinensünket a beteges infantilizmustól?

– Nem lesz atomháború. Sem a globalista birodalom urai, sem Oroszország politikai vezetése nem akar atomháborút, amit senki sem nyerhetne meg. Lesz viszont hosszan tartó hagyományos, de nagyon modern fegyverekkel vívandó háború, sok halottal és milliós nagyságrendű nyomorgó tömeggel. Oroszország nem akar és eddig sem akart semmit Európától, csak jó üzleteket kötni vele. Európának nem Oroszországtól kell a békéjét, a biztonságát, a jólétét féltenie, hanem a globalista birodalomtól, amely fegyveres harc, háború nélkül is nyomorba tudja dönteni, gyarmatává tudja tenni Európát. Ennek a jeleit már ma is tapasztalhatjuk. Oroszország sokáig békés eszközökkel csak az Ukrajnában egyre sanyarúbb kisebbségi sorban élő orosz nemzettársait igyekezett megvédeni, míg végül a provokációk hatására katonai lépésre szánta magát. Erre az ukrajnai Kárpátalján egyre sanyarúbb kisebbségi sorban élő magyar nemzettestvéreinknek is oka és igénye lenne, de Magyarország nem Oroszország.

– Mi mentheti meg Európát a globalista birodalom gyarmatosítási törekvésének sikerétől?



– Csak Európa mentheti meg Európát, (noha szövetségeseket találhat máshol is). A jólétbe belegárgyult európai polgárok kijózanodásával, öntudatra ébredésével, életösztönének feltámadásával érhető el, hogy elzavarják a politikusnak álcázott globalista ügynökeiket. Ezt követően a kígyóként a keblükön melengetett globalista ügynökeiktől megszabadulva, egymással önálló, szuverén államok szövetségeként, valódi Európai Uniót alkotva újra felvirágoztathatják, újra naggyá tehetik Európát. Nem lehetetlen feladat. Már vannak nagyon biztató jelek. A globalista birodalmi törekvésekkel szembeni ellenállás magyar és lengyel példája ragadós. Olaszországban a nemzeti oldal földrengésszerű győzelmet aratott, a svédek, dánok is ébredeznek csipkerózsika-álmukból, de Kelet-, Közép- és Dél-Európában is szakadozik a globalista Hálózat hálója.

Molnár Pál



