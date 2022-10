Megújult a Bakáts téri templom Budapesten

Felújították a Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-főplébániatemplomot Budapest IX. kerületében. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vasárnap szentmise keretében áldotta meg az épületet és szentelte fel a templom új oltárát.

2022. október 2. 20:35

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szentmisét celebrál a felújított Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-főplébániatemplomban 2022. október 2-án. MTI/Kovács Attila

A mise után Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében különleges kisugárzású helynek nevezte Ferencvárost és benne a Bakáts téri templomot, ahol több, a katolikus közösség számára meghatározó személyiség nevelkedett vagy szolgált.



Kitért arra is, hogy a templomban erősödött meg a kommunizmus évtizedei alatt az akkor még tiltott, földalatti Regnum Marianum mozgalom.



Soltész Miklós megköszönte a bíborosnak - aki maga is a Bakáts téri templomba járt gyerekként -, hogy a sokadik templomfelújításban működtek együtt, valamint köszönetet mondott a templom szolgálatát ellátó Borromeo Szent Károly testvériség missziós papjainak a közösséget építő munkájukért.



Erdő Péter homíliájában kiemelte: egy kerület védőszentjének temploma - hagyományosan - az egész közösség szíve volt. "Erre emlékezünk, és azért imádkozunk és dolgozunk", hogy a megújult templom legyen a kerület szíve és lelki középpontja napjainkban is - fogalmazott a bíboros.



Szólt arról is: Assisi Szent Ferenc fontos üzenete, hogy anyagi javainkkal, erőinkkel, egymásért felelősen kell bánni.



Az utóbbi években a magyar hívő közösség és a katolikus társadalom többszörösen bebizonyította, hogy képes a nagylelkű, segítő szeretetre. A koronavírus-járvány idején és az ukrajnai háború elől menekülők segítése közben is megmutatkozott, hogy "tudunk nagylelkűek lenni, akár a saját anyagi biztonságunk rovására is" - fogalmazott Erdő Péter.



Ferencváros katolikus közössége is megtalálta a segítő szeretet lehetőségét - tette hozzá, példaként említve, hogy a Tömő utcában délutánonként Ukrajnából menekült gyerekeknek tartanak foglalkozásokat, segítve bekapcsolódásukat a magyar iskolai oktatásba.



A bíboros reményét fejezte ki, hogy a megújult templom - amely gyerekkorában számára is sokszor volt az imádkozás, a szentektől való segítségkérés helyszíne - a ferencvárosi katolikusok hitéletének, személyes és közösségi életének központja és erőforrása lesz a jövőben is.



Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye háttéranyaga szerint a templom külső és belső felújítása 1,9 milliárd forint kormányzati támogatásból, két ütemben valósult meg.

A felújított Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-főplébániatemplom Budapest IX. kerületében 2022. október 2-án. MTI/Kovács Attila



Bővítették az altemplomot, amely talajvíz elleni és hőszigetelést is kapott, valamint megújultak a terei. Helyreállították a homlokzati kő- és téglaburkolatot, azbesztmentesítették és felújították a tetőt. A belső felújítás során új padlóburkolatot kapott a templom, helyreállították a vakolatot, felújították, illetve kicserélték a lakatos- és asztalosszerkezeteket, a nyílászárókat, és restaurátori munkákat is végeztek. Emellett megtörtént a templom komplex építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági felújítása is.

