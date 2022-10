Új lendület az európai jobboldalnak

A neomarxista, globalista hullám és politikai erők olyan támadás alá vették az Isten, haza, család hármas egységét a nyugati civilizációban, hogy annak egységes válaszreakciót kell szülnie a jobboldal részéről – szögezte le Szánthó Miklós.

2022. október 2. 23:52

Az európai konzervatív politikusok és értelmiségiek háromnapos konferenciája Rómában – Facebook/Francesco Giubilei)

Az európai konzervatív politikusok és értelmiségiek háromnapos konferenciát tartottak a hétvégén Rómában, hogy megvitassák a kontinens helyzetét és új perspektívát keressenek a fennálló kihívásokra. Az eseményen részt vett Orbán Balázs, Orbán Viktor miniszterelnök politikai igazgatója, Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője, valamint Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója is.

A római konferencia az európai kontinens előtt álló kihívásokat, az európai identitást és a szabadságot helyezte a középpontba, az esemény házigazdája a Francesco Giubilei vezette Nazione Futura olasz agytröszt volt.

A rendezvényen beszédet mondott Orbán Balázs, Orbán Viktor kormányfő politikai igazgatója, amelyben többek közt a konferencia jelentőségét hangsúlyozta.

A globalizált, mediatizált világunkban nagyon könnyű irányt téveszteni, a római fórum azért volt hasznos, mert ezeket a sarokpontokat újra tudták rögzíteni, és azt tapasztalták, hogy a legfontosabb kérdésekben egyetértés van ez európai jobboldalon belül − foglalta össze a hétvége tapasztalatait.

Orbán Balázs a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta, hogy az olasz−magyar államközi kapcsolatok, valamint a kulturális, gazdasági és infrastrukturális együttműködések hagyományosan jók, ezeket pedig még egyszerűbb magasabb szintre emelni, ha az országok vezetői egymáshoz közelálló pártcsaládokból érkeznek. Hozzáfűzte, hogy számos európai civilizációs sorskérdés van, amelyet a magyar és az új olasz kormány hasonlóan lát. Ilyen a nemzetállamok szerepe a jövő Európájában, az illegális bevándorlás elleni küzdelem, a tradicionális családok támogatása vagy a genderideológia elleni küzdelem. A miniszterelnök politikai igazgatója azt is kiemelte, hogy a magyarokhoz hasonlóan az olaszok is megszenvedik az elhibázott szankciós politika következményeit, és szankciós felárat fizetnek az infláción és az elszabaduló energiaárakon keresztül. Ezen a pontos is érdemes lehet közösen fellépni – hangsúlyozta Orbán Balázs.

Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő a Magyar Nemzetnek elmondta, úgy látják, hogy az Oroszországgal szembeni elhibázott szankciók bizonytalanságba, gazdasági bajba taszították hazánkat, ezért ideje lenne felülbírálni és megváltoztatni azokat.

Az Európai Unión belüli hatalmi átrendeződésekkel kapcsolatban a képviselő hangsúlyozta, az európai jobboldal megerősödését hozta az olasz jobboldal választási győzelem. − Összefogásra van szükség az országok megvédéséhez, valamint ahhoz, hogy az Európai Unió egy pozitív, a nemzeteket tiszteletben tartó demokratikusan működő szervezet legyen − fogalmazott, hozzátéve, hogy az olasz jobboldal győzelmével az egész európai jobboldali együttműködés új lendületet kap.

Végre megvalósítjuk a liberálisok rémálmát, a nemzeti erők nemzetközi összefogását − nyilatkozta a konferencia helyszínén a Magyar Nemzetnek Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója.

− A progresszív, neomarxista, globalista hullám és politikai erők olyan támadás alá vették az Isten, haza, család hármas egységét a nyugati civilizációban, hogy annak egységes válaszreakciót kell szülnie a jobboldal részéről. Ezért értékesek ezek a nemzetközi konferenciák − tette hozzá.

A szervezet igazgatója elmondta, azért is frusztrált a nemzeti és nemzetközi baloldal, mert azt látják, hogy elkezdődött a jobboldali nemzetközi szerveződés, és ebben a magyar jobboldalnak jelentős szerepe van. Kiemelte, hogy az orosz agresszió szülte háborút a baloldal megpróbálja ürügyként felhasználni, hogy éket verjen a konzervatív erők közé, így a visegrádi együttműködés országai közé.

Az európai jobboldalnak azonban azokra kell figyelnie, amelyek összekötik őket, az Isten, haza, család értékekre, Európa zsidó−keresztény gyökereinek megóvására, a nemzeti identitás és szuverenitás kérdésére, valamint a gyermekek védelmére. Ezek olyan ügyek, melyek Rómától Budapestig, Varsótól Brazíliavárosig kapcsolják össze jobboldalt.

A magyar példa ragadóssá kezd válni más európai államok számára is – jelentette ki Szánthó.

Jánosi Dalma (Róma)

