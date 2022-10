Már teljes a 11. Szemrevaló Filmfesztivál programja

Az idei válogatás súlypontját a jogaikért és szabadságukért harcoló erős nők képezik

Október 6–16. között a Művész moziban, majd Debrecenben, Pécsett és Szegeden rendezik meg az immár 11. Szemrevaló/Sehenswert Filmfesztivált. A Svájci Nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe-Institut közös rendezvénye a német nyelvterület legfrissebb filmjeiből ad ízelítőt, ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal. Idén stílusosan 11 filmet vetítenek. A mostani válogatás súlypontját azoknak az erős nőknek a világa képezi, akik jogaikért és szabadságukért harcolnak: róluk szól a nyitófilm, a Csodaszép, valamint a Nico, a Le Prince, a Monte Verità és a Fűző is. A kínálatban számos fesztiváldíjas alkotás is szerepel, így többek között Cannes-ban, Berlinben, a Német Filmdíjon és az Európai Filmdíjon méltatott filmeket is láthat majd a hazai közönség.

2022. október 3. 11:55