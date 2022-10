Üzbegisztán stratégiai partnerünk Közép-Ázsiában

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Savkat Mirzijojevet, Üzbegisztán köztársasági elnökét - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár kedden.

2022. október 4. 17:02

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Savkat Mirzijojev üzbég elnököt a Karmelita kolostornál 2022. október 4-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta Savkat Mirzijojevet, Üzbegisztán köztársasági elnökét - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár kedden.

A miniszterelnök a tárgyaláson kifejtette: Magyarország kiemelkedően fontos partnerként tekint a közép-ázsiai régióban Üzbegisztánra. Az együttműködés stratégiai fontosságú politikai, biztonsági, gazdasági és energetikai szempontból egyaránt - mondta.



Elhangzott: Magyarország és Üzbegisztán között a gazdasági együttműködés még sohasem volt olyan intenzív, mint jelenleg; ebben kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a Magyar-Üzbég Üzleti Tanácsnak. Szó volt arról is, hogy Magyarország a Stipendium Hungaricum program keretében tíz üzbég hallgatónak nukleáris területen egyéves képzést kíván nyújtani az országaink közötti energetikai és nukleáris együttműködés elősegítése érdekében.



Orbán Viktor elfogadta az üzbég elnök meghívását a Türk Államok Szervezetének novemberi szamarkandi csúcstalálkozójára.



A keddi tárgyalások során tizennégy megállapodást írtak alá egyebek mellett a Magyarország és az Üzbegisztán közötti stratégiai partnerség fejlesztéséről, valamint az igazságügy, a környezetvédelem, a sport és az agrárium területén tervezett együttműködésről.

Államelnökök találkozója

Novák Katalin köztársasági elnök katonai tiszteletadás mellett fogadja Savkat Mirzijojev üzbég elnököt hivatalos budapesti látogatásán az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2022. október 4-én. Novák Katalin mögött Kun Szabó István, a Köztársasági Elnöki Hivatal Honvédelmi Igazgatóságának vezetője. MTI/Bruzák Noémi

Atomegyüttműködés az üzbégekkel

Magyarország és Üzbegisztán átfogó nukleáris együttműködési programot indít, amely a jövőben a két ország közötti stratégiai partnerség egyik legfontosabb alkotóeleme lesz - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter miután üzbég kollégáját, Vlagyimir Norovot fogadta kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be sajtónyilatkozatában, hogy a három elemből álló programnak lesz egy technológiai lába, miután az újonnan épülő üzbegisztáni atomerőműben jó eséllyel speciális magyar hűtéstechnikai rendszert fognak alkalmazni. Mint mondta, ez a szabvány rendkívül hasznos lehet ott, ahol nincs elegendő víz a reaktorok számára kijelölt területen, márpedig ez esetben épp ez a helyzet.



Emellett lesz egy képzési komponens, az üzbég hallgatók számára kínált évi 170 magyarországi felsőoktatási ösztöndíjas hely egy részét leendő nukleáris szakemberek képzésére fogják felhasználni. Elindul egy fűtőelemekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési program is, tekintettel arra, hogy Üzbegisztán a világ hetedik legnagyobb uránkitermelője - sorolta.



"A mostani energiaellátási válsághelyzetben a nukleáris energiaelőállítási kapacitások rendkívüli mértékben felértékelődnek, hiszen nukleáris energia nélkül Európában nem lesz biztonságos energiaellátás és nem lesz megfizethető energia sem" - hangsúlyozta.



Szijjártó Péter ezt követően leszögezte, hogy a kormány Közép-Ázsia stabilitását kulcskérdésnek tekinti Európa biztonsága szempontjából, és ezt illetően Üzbegisztánnak mindig is kiemelt szerepe volt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadja hivatalában Vlagyimir Norov üzbég külügyminisztert 2022. október 4-én. MTI/Szigetváry Zsolt



Aláhúzta, hogy a térség rendszeresen komoly kihívásokkal néz szembe, és erre példaként hozta fel, hogy itt található Afganisztán, amelynek esete mutatja, hogy a nemzetközi terrorizmus egyik melegágyaként számon tartott régió gyakran kiindulópontja migrációs hullámoknak.



"Ha ezeket a veszélyes jelenségeket ott Közép-Ázsiában sikerül megállítani, akkor az európai kontinens biztonsága is sokkal kedvezőbb helyzetbe kerül, és erre most különösen nagy szükség van" - fogalmazott.



A miniszter végül közölte, hogy az átfogó nukleáris együttműködési programról Orbán Viktor kormányfő és Savkat Mirzijojev üzbég elnök közös nyilatkozatot ír alá a nap folyamán, amelyet megelőz tizenhat együttműködési megállapodás aláírása különböző minisztériumok és intézmények között.

MTI