Aranyhajú hármasok címmel jelent meg kötet, amelyből színházi előadás is készül. Toót-Holló Tamás műve ősi magyar naphéroszainkról, az aranyhajú gyermekekről szól - hangzott el a budapesti Nemzeti Színházban szerdán tartott könyvbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatón.

Utoljára frissítve: 2022. október 5. 21:19

2022. október 5. 19:51

Vidnyánszky Attila rendező, a Nemzeti Színház vezérigazgatója (b) és Toót-Holló Tamás író, szerkesztő a Nemzeti Színház és az Aranyhajú Hármasok Produkció könyvbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatóján, ahol az író Aranyhajú hármasok című kötetét mutatták be 2022. október 5-én. Aranyhajú hármasok címmel színházi előadás is készül a Nemzetiben, a darabhoz készült zenemű egy crossover folkopera. Toót-Holló Tamás könyve ősi magyar naphéroszainkról, az aranyhajú gyermekekről szól. MTI/Kovács Anikó

Toót-Holló Tamás író, szerkesztő a Cédrus Művészeti Alapítvány gondozásában megjelent könyv mellett felhívta a figyelmet a hozzá kapcsolódó internetes tudástárra, az aranyhajuharmasok.hu weboldalra, valamint a darabhoz készült zeneműre, egy crossover folkoperára is, amelynek szerzője Bársony Bálint szaxofonművész és Elek Norbert zongoraművész, a Magyar Rhapsody Projekt két frontembere.



Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója bejelentette, hogy a művet a következő évadban bemutatja rendezésében a színház. "Régen kaptam ilyen inspiráló szöveget" - fogalmazott.

Arról beszélt, hogy a darab sokkal több, mint egy színpadi mű, titkokat, kincseket rejt, felfedezése útján kapuk nyílnak meg előtte. Felidézte: utoljára akkor érezte ezt, amikor a szarvassá változott fiú témájával, Juhász Ferenc művével kezdett foglalkozni az 1990-es években.



Mint mondta, a Nemzeti Színházban mindig is a saját gyökerekből táplálkozó színpadi világot próbálták újraszülni, saját színházi nyelüket keresik, próbálják újra felfedezni. Ezen az úton fontos esemény lesz a darab bemutatója - mondta.



"Csodálatos irányok vannak benne, asszociációkat ébreszt" - fogalmazott a műről.



Kitért arra, is, hogy újra pályázik a színház vezetésére, és ha sikerrel jár, a harmadik öt éve első évadának reprezentatív előadása lesz a zenés darab.



Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, az Aranyhajú hármasok egy ismert népmese feldolgozása, a kötet szerzője szerint azonban ősmítoszról van szó. Toót-Holló Tamás a mítosz rekonstrukciójáról szólva elmondta: olyan mintha elfelejtettük volna ezt az örökségünket, valójában ez mégsincs így, mert népmeséink, népdalaink, gyerekmondókáink őrzik ezt a kincset, ez a tudás benne rejtőzik minden magyarul beszélő és érző ember lelkében.



Szólt arról is, hogy prózaíróként a garabonciás diákok körüli hiedelemvilágot próbálta meg új értelemzésben megmutatni és a régi magyar istenpantheon örökségeit, a magyar naphéroszokat - amelyek csak látszólag mesehősök - szereti felfedezni, akik közül az aranyhajú gyermekek messze a legizgalmasabb szellemi jelenések, istenalakok számunkra, magyarok számára.



Arról beszélt, hogy szerzőként célja minél hatásosabban, minél többekhez eljuttatni üzenetét és zeneműként ez az üzenet nagyobb horderejűvé válik. Mint kiemelte, ebben az ősmítoszban a magyar megmaradás olyan titkai rejtőznek, amelyekből ma is okulhatunk. Az aranyhajú lányokat megölik, de csodás metamorfózisokon keresztül újra meg újra visszatérnek közénk. Az aranyhajú fiút elűzik, sorsára akarják hagyni, de a magyar vidék oltalmazza őt és megmarad nekünk - mondta.

Molnár Levente operaénekes, az Aranyhajú hármasok című folkopera szereplője a Nemzeti Színház és az Aranyhajú Hármasok Produkció könyvbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatóján, ahol Toót-Holló Tamás Aranyhajú hármasok című kötetét mutatták be 2022. október 5-én. Aranyhajú hármasok címmel színházi előadás is készül a Nemzetiben, a darabhoz készült zenemű egy crossover folkopera. Toót-Holló Tamás könyve ősi magyar naphéroszainkról, az aranyhajú gyermekekről szól. MTI/Kovács Anikó



Az eseményen az Aranyhajú Hármasok Produkció kiadásában megjelent folkopera stúdiófelvételére felkért három főszereplő, Vadkerti Imre, Szemerédi Bernadett és Molnár Levente egy-egy dalt adott elő a darabból.

A Nemzeti Színház és az Aranyhajú Hármasok Produkció könyvbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatója, ahol Toót-Holló Tamás Aranyhajú hármasok című kötetét mutatták be.



A sajtótájékoztatón a dráma- és tanulmánykötet mellett bemutatták a hozzá kapcsolódó internetes tudástárat, amelyen többek között mesekatalógus, videóblog sorozat, a folkopera teljes zenei anyaga és a hozzá készült első videóklip is megtalálható.

