Az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója Prágában

Az ukrajnai háború hatása Európa biztonságára és gazdaságára, valamint az európai együttműködés megerősítésének lehetőségei a fő témái a kontinens állam- és kormányfői csütörtöki és pénteki tárgyalásainak Prágában .

Utoljára frissítve: 2022. október 6. 17:45

2022. október 6. 16:55

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k), Kiriákosz Micotákisz görög kormányfő (j) és Vjosa Osmani Sadriu koszovói elnök (j3) az Európai Politikai Közösség prágai csúcstalálkozóján 2022. október 6-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az Európai Politikai Közösség (EPC) nem akar új európai szervezetté válni, és nem célja helyettesíteni a már létező együttműködési formákat - jelentette ki Petr Fiala cseh miniszterelnök csütörtökön Prágában, amikor a Hradzsinban megnyitotta az EPC első ülését.

Az Emmanuel Macron francia elnök által kezdeményezett informális platform célja, hogy az Európai Uniónál (EU) szélesebb körben rugalmasan lehetőséget nyújtson időszerű, többeket érdeklő politikai kérdések kötetlen megvitatásához.



Az EU 27 tagállamán kívül 17 ország, köztük Nagy-Britannia, Törökország és Ukrajna képviselői kaptak meghívást a találkozóra, amelyet pénteken az EU tagállamok kötetlen csúcstalálkozója fog követni.



"Nincs szó arról, hogy új európai szervezetet alapítsunk vagy helyettesítsük a jelenlegi együttműködési formákat..Nem fogadunk el semmilyen hivatalos nyilatkozatot sem. A cél egyszerű: őszinte párbeszédet folytatni a közös érdeklődésre számot tartó kérdésekről, de a vitás témákról is" - mutatott rá Petr Fiala, aki beszédében köszönetet mondott Macronnak a kezdeményezésért.



A cseh kormányfő szerint jelenleg az a legfontosabb, hogy az ukrajnai háború árnyékában Európa "keresse a békéhez és a biztonsághoz vezető utat". A közös témák ezzel nem értek véget, hiszen nemzetközi szinten kell foglalkozni az inflációval, az energiaforrások biztosításával, a fenntartható gazdasági növekedéssel és a romló európai életkörülményekkel - sorolta a megvitatásra váró témákat Fiala. Megjegyezte: foglalkozni kell a földrész biztonságának megerősítésével és az illegális migráció okozta problémák megoldásával is.



A csúcstalálkozókra azért Prágában kerül sor, mert ebben a félévben Csehország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztségét.



Az európai politikusok a csütörtöki kerekasztal-beszélgetések keretében két témakört vitatnak meg: a béke és a biztonság, illetve a gazdaság, különösen az energia- és a klímaproblémák kérdését.

Orbán Viktor miniszterelnök (k), Eduard Heger szlovák kormányfő (j) és Rumen Radev bolgár elnök (b) érkezik az Európai Politikai Közösség prágai csúcstalálkozójára 2022. október 6-án.

Orbán Viktor miniszterelnök (j2), Edi Rama albán (j), Robert Abela máltai (j3) és Mark Rutte holland kormányfő (j4), Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Katrín Jakobsdóttir izlandi miniszterelnök (b2) az Európai Politikai Közösség prágai csúcstalálkozóján.

MTI