A család a nemzet alapja

A család a nemzet alapja, ezért is építettek ki 2010 óta olyan családtámogatási rendszert, amely minden élethelyzetben segítséget nyújthat a családoknak - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szombaton a Fejér megyei Dinnyésen.

2022. október 8. 14:47

Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (k), Victor Katalin, a Köztársasági Elnöki Hivatal társadalmi kapcsolatokért felelős elnöki tanácsadója (j) és Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke (b) az egyesület A szeretet ízei elnevezésű rendezvényén a Fejér Dinnyésen 2022. október 8-án. MTI/Bodnár Boglárka

A család a nemzet alapja, ezért is építettek ki 2010 óta olyan családtámogatási rendszert, amely minden élethelyzetben segítséget nyújthat a családoknak - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szombaton a Fejér megyei Dinnyésen.

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) által harmadik alkalommal megrendezett A szeretet ízei program átadó ünnepségén Hornung Ágnes rámutatott: azon dolgoznak, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen Magyarországon. Úgy vélte, hogy jó úton járnak, mert az elmúlt időszakban a gyermekvállalási kedv több mint 30 százalékkal nőtt, miközben a szülőképes nők száma 20 százalékkal csökkent.



Közölte, hogy Magyarország nemcsak ebben jár élen az Európai Unióban, hanem a házasságkötések számában is, amely megduplázódott az elmúlt tíz évben.



Utóbbi azért is fontos, mert ez adja a családok alapját - tette hozzá.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy a nagycsaládoknak a családtámogatási rendszerben külön is segítenek, számos kedvezmény érinti őket. Példaként említette a négy- vagy többgyermekes édesanyák szja-mentességét, amely élethosszig tart.



Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke hangsúlyozta, hogy súlya van az adományozási kezdeményezésüknek, hiszen nem csak egymást támogatják, hanem azokat is, akiket az élet jobban sújt. Mint mondta, az emberi szeretet annál fontosabb, minél nagyobb a veszély, ezért hívták meg kárpátaljai barátaikat.



Jelezte, hogy idén 93 szervezettől érkezett felajánlás, így három tonna "üvegbe zárt szeretetet" tudnak átadni hét szervezetnek (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat, Együtt Mindannyiunkért Alapítvány, Ágota Alapítvány, NOE Budapest-Óbuda-Békásmegyeri Csoport, Egyszülős Központ).



Victor Katalin a Köztársasági Elnöki Hivatal társadalmi kapcsolatokért felelős elnöki tanácsadója, aki ötgyermekes édesanyaként 27 éve tagja a NOE-nak, azt mondta, hogy a nagycsaládok állandó időhiányban szenvednek, ezért is kiemelkedő a sok adomány, hogy készítőik időt szakítottak a befőttek elkészítésére.



A rendezvényen a NOE kárpátaljai és hazai nagycsaládosoknak 2920 üveg befőttet, savanyúságot adott át.

MTI