A keresztény közösségek nincsenek egyedül

A keresztény közösségek nincsenek egyedül, szerte a Kárpát-medencében számíthatnak a kormány segítségére - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Budapesten.

2022. október 8. 13:47

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek érkezik a XIII. kerületi Rokolya utcai templomba a gyülekezet megújult közösségi termének átadása alkalmából tartott misére 2022. október 8-án. MTI/Illyés Tibor

Soltész Miklós a XIII. kerület Rokolya utcai templom megújult közösségi termének átadásán elmondta, több mint 1500 plébánia, egyházi közösségi ház újult meg az elmúlt 10 évben.



Az ezeket használó közösségek "szigetekként élhetnek", de erősíthetik a nemzetet, a kereszténységet és az emberiséget imáikkal és a kereszténység megőrzésével - hangsúlyozta az államtitkár.



Soltész Miklós megköszönte a Rokolya utcai plébánia közösségének, hogy minden időben őrizték hitüket és katolikus vallásukat, így akkor is, amikor az 50-es években elvették tőlük a közöségi termüket.



Az államtitkár rámutatott arra: a Mária Keresztények Segítsége Plébánia életében különösen fontos Szűz Mária. Megjegyezte: pénteken volt a lepantói csata évfordulója, amelyben a keresztény csapatok Szűz Mária segítségét kérték a török seregek legyőzéséhez. Győzelmüket az egész keresztény világ Mária közbenjárásának tulajdonította, így azóta Mária-ünnep a csata évfordulója.



Hozzátette: a magyar nemzetnek legalább ilyen fontos az október 8-i Magyarok Nagyasszonya ünnep.



A felújított közösségi termet Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek áldotta meg. A bíboros reményét fejezte ki, hogy a terem a plébániai és a környéken élő katolikus közösség javát szolgálja majd.



A bíboros az ünnepség előtt bemutatott szentmisén homíliájában arra kérte a híveket: Magyarok Nagyasszonya ünnepén gondolják újra át, mit jelent Mária népének lenni.



A katolikus kultúra ma is jelentős Magyarországon, és "nem tudunk egészséges nemzet lenni anélkül, hogy a saját vallási és kulturális azonosságunkat el ne fogadnánk" - fogalmazott a bíboros.



Ugyanakkor nem pusztán kulturális tény a "katolicizmusunk, hanem személyes, életre szóló, vallási meggyőződés" - mondta a bíboros. Erdő Péter kitért arra: ez az örökség egyszerre jelent bizalmat a Gondviselésben és a jövőben, "nemzeti sajátosságaink értékelését és elfogadását", de azt is, hogy "megnyitjuk a szívünket minden más nép felé".



A következő évek nem kevés kockázatot hordoznak Magyarország, Európa vagy akár az egyház számára. Ezért "most van itt az ideje, hogy tudatosítsuk és megéljük hitünket, hogy kölcsönösen kapcsolatba kerüljünk egymással", visszatalálva a Szűzanyához, aki "igazán mindnyájunk édesanyja" - tette hozzá a bíboros.



Tóth József, a XIII. kerület polgármestere az átadó ünnepségen arról beszélt: a XIII. a főváros talán legdinamikusabban fejlődő kerülete. E fejlődés két legfontosabb eleme az értékőrzés és a megújulás.



Azt is mondta: a természeti és az épített környezet mellett az önkormányzat fontosnak tartja a lelkek ápolását és az életminőség javítását, ezért szoros kapcsolatban áll a kerületben működő - elesősorban - történelmi egyházakkal.



Megjegyezte, az elmúlt időszakban 100 millió forinttal támogatták az egyházakat, a támogatás 70 százaléka katolikus plébániákhoz került.



Elsősorban templomtornyok felújítására, nyílászárók cseréjére, közösségi terek kialakítására, fűtéskorszerűsítésre, táboroztatásra, működésre kaptak támogatást az egyházi közösségek - tette hozzá a polgármester.



A Rokolya utcai templom közösségi tere kormányzati támogatásból, a szentély és az orgona önkormányzati forrásból újult meg.

MTI