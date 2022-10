Ripacspolitika mint európai irányzat

Elszaporodtak a pitiáner karrieristák, a feltűnési viszketegségben szenvedők, a szereplési kényszeres pszichés sérültek, akik legtöbbje még az árulásban is tehetségtelen – minősíti az európai politikusok egy részét dr. Somogyi János.

2022. október 8. 15:07

Az Ankarában született holland miniszter jelenete a beszélgetős műsotban – dutchnews.nl

Dilan Yesilgöz-Zegerius holland igazságügyi miniszter az Op1 című televíziós beszélgetős műsorban vágott bele a saját hajába, hogy kifejezze szolidaritását az iráni nőkkel. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, a nyugat-európai politika színvonala is mélybe zuhant: valaha Churchill, De Gaulle, Adenauer, Mitterrand jellemezte, ma jellegtelen szerzetek tülekednek, és képernyős ripacskodással igyekeztenk feltűnést kelteni. Hol van a határ?

– A tömegkommunikáció hatalmas térnyerésével nagyot változott a világ. A politikai közélet mai szereplői között szinte unikumnak számítanak, akik a nemzetük, a népük iránti elkötelezettségből, a szószerinti köz-szolgálatból vállalnak politikai szerepet. Elszaporodtak a pitiáner karrieristák, a feltűnési viszketegségben szenvedők, a szereplési kényszeres pszichés sérültek, akik legtöbbje még az árulásban is tehetségtelen. Akik minden további nélkül megtagadnak bármit és bárkit, amit és akit akárcsak néhány éve, sőt akár néhány hónapja még fennhangon vallottak, vagy támogattak. Ennek az erkölcsi züllésnek csak a közerkölcs megszilárdulása, csak a választópolgárok szabhatnak határt. A magyaroknak még helyén van az esze és a szíve, amit legutóbb április 3-án is ékesen bizonyítottak.



– Kelet-Európában egy korábbi hivatásos ripacs katonaruhába öltözve mondja fel tengerentúlról diktált leckéit: csak éppen naponta százával halnak meg az adott állam katonái. Valaha Fidel Castro politizált egyenruhában, de őt nem Washinton helyezte hivatalába, hanem pont ellenkezőleg: ő maga küzdötte fel magát épp Washington elleni harcban. Mi váltotta ki a globális süllyedést?

– Fidel Castro semmiképp sem pozitív hős, mint ahogy híres, hírhedt fegyvertársa - akit a halálba küldött ki Bolíviába - Che Guevara sem. Az egykori kubai ügyvéd és az egykori argentin orvos jobban tette volna, ha megmarad az eredeti szakmájánál, és nem lép politikai pályára, mert a korabeli USA akkortájt sem volt hibátlan zászlóvivője a szabadságnak, de a Castro Kubáját támogató Szovjetunió diktatúrája semmivel sem volt vonzóbb alternatíva a Világban. Zelenszkij lelkén hovatovább már több emberélet szárad, mint az egykori kubai diktátorén. És még nincs vége. Zelenszkij (és globalista megbízói) étvágyának nincs határa. Háború van és a háború csak békekötéssel érhet véget, de Zelenszkij és megbízói az ellenség kapitulációjához kötik a békekötést. Így nem lesz béke és a halottak, a megnyomorítottak száma csak napról napra emelkedik. És győztes mikor és ki lesz? Az ukrán, vagy az orosz nép biztosan nem.



– Idehaza egy „rendszeresen bérmálkozó" ripacs egy másik ripacsot emelt maga mellé: ez utóbbi azt őrjöngte, hogy az orosz-ukrán háborúról egy magyar politikus tehet „egy személyben". E két ripacs egymásnak esett, viaskodásuk azonban nem szórakoztató. Sem a függöny, sem a süllyesztő nem ereszkedik le, mit lehet tenni?

– A globalista külföldi zsoldban álló, nagyravágyó, hazai ellenzéki politikusok a nyugat-európai globalista szekértoló politikus társaikhoz hasonlóan napjainkra már elvesztették a kapcsolatukat Európa népeivel. Képtelenek kilépni abból a buborékból, ami a jómód és a biztonság falával eltakarja előlük a hétköznapi valóságot. Egyszerűen másként jár az eszük kereke, mint egy normális embernek. A magyar ellenzék a nemzeti elkötelezettség hiányában nem találja a helyét a magyar közéletben, és fel sem tudja fogni, hogy a magyar népet, a választópolgárokat nem lehet idegen, globalista érdekek kiszolgálásával, nemzetellenes propagandával megnyerni. Gyurcsányék nem képesek felfogni, hogy ez nem pénz kérdése, és akárhány milliárdot kapnak a választási kampányukhoz - amit ma is folytatnak, mintha mi sem történt volna április 3-án – a külföldi megbízóiktól, nem lehetnek sikeresek, mert hamisak, hiteltelenek, gőgösek, önteltek és ráadásul lenézik a népet. Most, a kukások lázadása kapcsán is látható volt mindez az elején, de valaki még idejében szólhatott a stupid főpolgármesternek, hogy nagy baj lesz, ha tovább halad ezen az úton és jó szokása szerint megint csak Orbán miniszterelnökre mutogat, ahelyett, hogy megoldaná a problémát. Ekkor Karácsony hangot váltott és megegyezett a kukásokkal. Mert mi történt volna, ha a főváros nem szállítja el a lakossági hulladékot és a várost elönti a szemét? A miniszterelnök úr ezt a problémát is megoldja, és így vagy úgy, de nem engedi meg, hogy Budapestet elöntse a szemét és rendet tesz a városban. Ezután azonban már még az elvakult gyurcsányisták szemében is minden hitelüket elvesztették volna az ellenzéki vezérek, egyszer és mindenkorra és eltemethették volna a további politikai karrier iránti álmaikat. Szerencséjükre valaki felismerte ezt a veszélyt és még időben szólt Karigerinek. Talán a Nagyfőnök két whisky között szakított időt?

