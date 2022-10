Hazánk energiaellátása biztosított

Magyarország energiaellátása biztosított - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Beszámolt arról is, hogy a jövőben benyújtandó napelemes pályázatoknál változtatnak a betáplálás szabályain.

2022. október 13. 14:07

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2022. október 13-án. MTI/Balogh Zoltán

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: "Magyarország gázellátása fél évig akkor is biztosított lenne, ha egyetlen molekula gáz sem érkezne az országba". Azt mondta, az ország a jelentős tárolókapacitások, a komoly gázvásárlások és a tározók magas feltöltöttsége miatt biztonságban van.



A miniszter emlékeztetett arra, hogy annak, akinek napeleme van, az abból származó energiát betáplálja a hálózatba. Ezen a szabályon változtatni kell, mert a magyar villamosenergia-hálózat egy nagyobb, költséges felújításig nem tud több energiát befogadni - közölte. "A még elő nem jegyzett", be nem nyújtott igények kapcsán változtatnak, felfüggesztik a betáplálási kötelezettséget, ezzel az eljárás is egyszerűsödik - ismertette Gulyás Gergely.

MTI