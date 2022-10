A nemváltoztatást akarja népszerűsíteni az AI

Az AK csütörtöki Facebook-bejegyzésében az Amnesty International Magyarország Facebook-oldalán közzétett posztra reagált, amelyben az AI a Befogadó Terek című iskolai projektjét népszerűsíti. A program segíteni szeretné az oktatási rendszeren keresztül a diákok tájékozódását arról, milyen jogok illetik meg a nemi és szexuális kisebbségek tagjait.

2022. október 13. 15:16

A természetes életet kedvelő gyerekek – MTI/Nemes János

Az Alapjogokért Központ (AK) szerint a nemváltoztatást akarja népszerűsíteni a köznevelésben az Amnesty International (AI).

Az AK csütörtöki Facebook-bejegyzésében az Amnesty International Magyarország Facebook-oldalán közzétett posztra reagált, amelyben az AI a Befogadó Terek című iskolai projektjét népszerűsíti. A program segíteni szeretné az oktatási rendszeren keresztül a diákok tájékozódását arról, milyen jogok illetik meg a nemi és szexuális kisebbségek tagjait.



Az Alapjogokért Központ erre úgy reagált, hogy "a magyarországi Amnesty most már nyíltan felvállalja, hogy be akarja vinni a szexuális propagandát az iskolákba, sőt, ott a nemváltás-nemátalakítás lehetőségéről akarja győzködni a kiskorúakat".



Az AK véleménye szerint mindez szembemegy "az alkotmány és a törvény betűjével", amely kimondja, hogy iskolai "foglalkozások nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása népszerűsítésére".



Az Amnesty tehát törvénysértésre buzdít, és a szülők kikerülésével akarja "átmosni a gyermekek agyát" - írta az AK.



A központ emlékeztetett arra, hogy az áprilisi választáson és népszavazáson az emberek "nemet mondtak a nyílt társadalom hálózata által guruló dollárokkal pénzelt baloldalra, annak pártjaira és civiljeire", valamint a genderideológiára is, a népszavazáson ugyanis a szavazók 95 százaléka, 3,5 millió ember állt ki a gyermekek védelme mellett.



Habár a gyermekek védelmének ügyét a "Soros György által finanszírozott nyílt társadalom hálózata - és magyarországi kitartottjaik - igyekeztek kigúnyolni", az Alapjogokért Központ szerint látható, hogy sem az Alaptörvény, sem a gyermekvédelmi szabályok, sem a gyermekvédelmi népszavazás nem volt ok nélküli - olvasható a közleményben.



MTI