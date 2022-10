Széchenyi Zsigmond a vadászíróság megtestesítője

Széchenyi Zsigmond a vadászíróság leghitelesebb megtestesítője - jelentette ki a miniszterelnök-helyettes a Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum a névadó életét és munkásságát bemutató új állandó kiállításának pénteki megnyitóján, Hatvanban.

2022. október 14. 21:28

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum névadójának életét és munkásságát bemutató új állandó kiállítás megnyitóján 2022. október 14-én. MTI/Komka Péter

Semjén Zsolt kiemelte: a múzeum névadója a szóösszetétel konkrét jelentését tekintve nem vadászíró és mégis a vadászíróság leghitelesebb megtestesítője.

Az a vadászirodalom ugyanis, amit ő megvalósított, egy teljesen önálló műfaj, egy speciális, külön világ, nem pusztán az irodalom és a vadászat részhalmaza - fogalmazott.



A vadászat mint a legeredendőbb emberi cselekvések egyike, magában foglalja a naturát és a kultúrát, ezáltal az ember antropológiai lényegét - mondta.

Mindennek legtökéletesebb kifejezése Széchenyi Zsigmond életműve, melyet megérthetővé és átélhetővé tesz az a személyes tárgyait, trófeáit és műveit bemutató tárlat, melyet második felesége, a múlt év szeptemberében elhunyt Hertelendy Margit hagyatékából válogatott darabokkal bővítettek és rendeztek újra a múzeum munkatársai.



Semjén Zsolt szavai szerint Hertelendy Margit nem csupán az életben, de az alkotásban is társa, a "történelmi hányattatások során" gondoskodó hátországa volt Széchenyi Zsigmondnak. A megújult és kibővült állandó tárlat a névadó életét kettőjük egységében mutatja - jegyezte meg. Aláhúzta: a kiállításnak olyan hangulata van, mintha a látogató Széchenyi Zsigmond és felesége egykori közös otthonában járna, miközben ők bármelyik pillanatban beléphetnek az ajtón sétájukból hazatérve.



A magyar vadászirodalom kimagasló jelentőségű géniuszai közül Fekete István sokkal nagyobb író volt, mint vadász, Kittenberger Kálmán pedig sokkal nagyobb vadász és természetbúvár, mint író - jelentette ki a politikus. Széchenyi Zsigmond viszont mindkét területen teljes értékűt, maradandót alkotott: művei közül több a vadászat szeretete nélkül is élvezetes, szórakoztató olvasmány, míg vadgazdálkodásról szóló alkotásai a szakma "vérprofi és tűpontos" alapművei - tette hozzá.



Szólt arról is, hogy a múzeum névadója hangulatát, életérzését, benyomásait tekintve pontos kortörténetet vázol fel alkotásaiban annak is köszönhetően, hogy mindig távolságot tartott a politikától, melynek "pillanatnyi hullámverései" nem homályosították el írói hitelességét.



Nagy-Hanula Viktória, az intézmény igazgató-helyettese az eseményt követően az MTI-nek elmondta: a Széchenyi Zsigmond életét és munkásságát bemutató állandó kiállítás korábban egy teremben volt látható, a tárlat most a névadó és felesége közös hagyatékából származó, több száz tárggyal bővült.

Az anyagot - melynek újrarendezésében Birck Eszter, Hertelendy Margit lánya segítette a szakembereket - immár két teremben tekinthetik meg az érdeklődők.

MTI