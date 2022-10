Nehéz időkben biztos pont: domonkos rend

Nehéz idők következnek, és ilyenkor nagy szükség van olyan biztos pontokra, mint a domonkos rend jelenléte Magyarországon - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Budakeszin.

2022. október 15. 19:44

Domonkos nővérek Szent Kereszt kápolnájuk és kibővült rendházuk átadásán, a kápolna felszentelésén Budakeszin 2022. október 15-én. MTI/Bruzák Noémi

Nehéz idők következnek, és ilyenkor nagy szükség van olyan biztos pontokra, mint a domonkos rend jelenléte Magyarországon - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton Budakeszin.

Soltész Miklós a domonkos nővérek Szent Kereszt kápolnájának és kibővült rendházának átadásán kiemelte: nehéz időkben szükség van a szerzetesek "befelé forduló", de másokat is hívó hitére, és szükség van arra derűre is, amit a domonkos nővérek közösségei sugároznak.



Az államtitkár Avilai Szent Terézt idézte: "jobban félnék egy savanyú apácától, mint egy sereg gonosz lélektől". Hozzátette, akár Kőszegen, akár Hódmezővásárhelyen, akár Budakeszin járt a domonkosoknál, soha nem kellett félnie.



A domonkos nővérek arcán mindig mosoly, kedvesség van. Ezt a barátságosságot sugározzák közösségeik, ezt élik meg az oktatási intézményeikben nevelkedő, tanuló gyerekek és szüleik - közölte.



A mai világban sokszor számolgat az ember, hogy egy befektetés megéri-e. A budakesziek jól fektettek be, amikor területet adtak a domonkos nővéreknek, jó döntés volt a rendház megépítése, majd a budai kerületekre és az egész Zsámbéki-medencére kisugárzó központtá bővítése is - mondta.



Soltész Miklós megköszönte a nővéreknek, hogy nemcsak a domonkos közösség életét szolgáló, hanem "kifelé nyitott" központot hoztak létre.



A kápolnát Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök szentelte fel. A főpásztor homíliájában arról beszélt: a világnak vannak helyei, amelyeket az emberek hosszú időn keresztül "átimádkoztak", és ahol ezért megtapasztalható Isten közelsége.



A domonkos nővérek új kápolnájának is ilyen hellyé kell válnia - tette hozzá.



"Egy szerzetesközösség készül arra, hogy itt végezze napi imádságait, idehozza szívét-lelkét annak minden örömével és gondjával, itt imádkozzon az egész világért. Imádkozzon azért, amit kérnek tőle, és azért is, amit senki nem kér, de amiről tudja, hogy a világnak szüksége van rá" - fogalmazott Spányi Antal, hozzátéve, így lesz idővel ez a kápolna is kiválasztott hely, ahol az ég és a föld összeér, ahol az ember és az Isten "bensőségesen tud találkozni".



A budakeszi központ felújítása során átépítették és új emelettel bővítették a rendházat, valamint új kápolnát építettek a garázs helyén.



Az épületkomplexum 1000 négyzetméterrel bővült, és további 1030 négyzetméternyi területet alakítottak át. Az építkezés 2020-ban kezdődött meg. A beruházás összköltsége csaknem egymilliárd forint volt.



A magyarországi domonkos nővérek ötvenen vannak, Hódmezővásárhelyen óvodát és iskolát, Kőszegen iskolát működtetnek. Budakeszin található a szerzetesrend központja, amelyben a nővérek képzése is zajlik. Az ott élő rendtagok a plébániai és az iskolai hitoktatásban vesznek részt, illetve a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanítanak.



Világszerte több mint száz kongregációban körülbelül harmincezer domonkos nővér él.

MTI