Karácsony a partvonalon túlra került

„Nem alapértelmezett, hogy támogatjuk” – jelentette ki a minap Gyurcsány Ferenc a nagy vihart kavart Partizán-interjújában, utalva a 2024-es főpolgármester-választásra, s ezzel a mondatával egyértelműen elküldte a selyemzsinórt Karácsony Gergelynek. De ez inkább egy vaskos kötél volt...

2022. október 16. 09:36

Amikor a földmunkákat sisakban tekintette meg, és stábjából senki nem szólt neki... – archív

Az ellenzéknek csak akkor van esélye megtartani Budapestet a 2024-es önkormányzati választáson, ha közösen indulnak, de hatalmas szakadék tátong a pártok között, s alkalmas politikusuk sincs nagyon.

Nem egyértelmű, hogy lesz újra előválasztás



Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere, a párt budapesti elnöke pedig egy háttérbeszélgetésen közölte, bár kifejezetten jó viszonyban van Karácsonnyal, egyáltalán nem automatikus, hogy újra támogatják, hiszen a főpolgármester pártja, a Párbeszéd az április parlamenti voksolás és Tordai Bence elnökké választása után gyakorlatilag megszakította a kapcsolatot az MSZP-vel.

Tehát jelen állás szerint Karácsony aligha lesz az ellenzék közös jelöltje a főpolgármester-választáson, ha lesz egyáltalán közös jelölt. De ha lesz is, annak meglehetősen kicsi az esélye, hogy megint tartanak az eddigiekhez hasonló előválasztást, hiába beszéltek korábban a balliberális térfélen arról, hogy az ellenzéknek 2010 óta ez a megmérettetési forma volt eddig a legjobb és leghatékonyabb politikai terméke.

Gyurcsány ugyanis már egyértelműen célzott rá, hogy az egyre erősödő DK-nak esze ágában sincs egy ilyenbe belemennie.

Nyilván azért nem tetszik nekik, mert már két alkalommal is nagyon ráfáztak erre.

2019-ben a párbeszédes Karácsony Gergely – miután az első körben 81:19 százalék arányban lemosta a szocialista Horváth Csabát – a másodikban a DK-s Kálmán Olgát is elég simán verte (49:37 százalék), harmadik lett a momentumos Kerpel-Fronius Gábor 14 százalékkal. De ami még fájóbb volt a DK-nak, az a tavalyi miniszterelnök-jelölti előválasztás, ahol Dobrev Klára megnyerte az első fordulót (hét és fél százalékpontot vert Karácsonyra), a másodikban viszont 13,5 százalékponttal alulmaradt Márki-Zayjal szemben, köszönhetően a főpolgármester visszalépésének

Amit Gyurcsány különösen nem tud megbocsátani neki.

A DK-nak nincs igazán jó várospolitikusa



A többi ellenzéki párt azonban bizakodik még, hogy a DK meggondolja magát, hiszen csak akkor van reális esélyük Budapesten a győzelemre, ha a balliberális térfélen egyetlen politikus indul csatába a fideszessel szemben. S ha nem akarnak hatalmas összetűzéseket, valahogy el kell dönteni, hogy melyik párt jelöljön. De akárhogy is alakul a helyzet, annyi bizonyos, hogy megindult a főpolgármester-jelölti casting a balliberális pártokban.

Még együtt... – magyarhirlap/Papajcsik Péter

Gyurcsányéknak – hiába ők most a legnagyobbak – nem egyszerű a helyzetük.

Nincs igazán eladható, elismert várospolitikusuk.

Nem véletlen, hogy három évvel ezelőtt is a pályakezdő Kálmán Olgával próbálkoztak. A legtapasztaltabb talán Gy. Németh Erzsébet, volt főpolgármester-helyettes, de egyrészt ő már beült a parlamentbe.

Másrészt az ő személyisége, habitusa teljesen alkalmatlanná teszi erre a feladatra.

A helyére Bősz Anett került a Városházára – ő áprilisban nem jutott be a parlamentbe, de az előző ciklusban a gyakorlatilag nem létező Magyar Liberális Pártból igazolt Gyurcsányék frakciójához –, benne Gyurcsányék láthatnak fantáziát, hiszen ambiciózus, jól nyilatkozik, sokat szerepel és mindössze 36 éves, ami kifejezetten előnyös a nyugdíjasok pártjának elkönyvelt DK számára.

Elvileg labdába rúghatna még a párt több kerületi polgármestere is, de az MSZP-ből átnyergelt Kiss László óbudai, valamint Szaniszló Sándor pestszentlőrinci-pestszentimrei városvezetők maradni akarnak a kerületükben.

Ám gyaníthatóan túl nagy is lenne számukra a főpolgármesteri kabát.

És van éppen elég gondjuk a saját városrészükben is. Szaniszló egyébként is inkább árnyékminiszterkedik. Az újbudai László Imre korábban – elsősorban a korára tekintettel – nem is akart újrázni, de a híreink szerint vállalna még egy ciklust a XI. kerületben, feltéve persze, ha újra győzni fog.

Az erzsébetvárosi Niedermüller Péterrel pedig az a gond, hogy jóformán akárhányszor megszólal, annyi botrány kerekedik ki belőle.

Így annak is örülhet, ha maradhat a posztján 2024-től is.

A Momentumnak sem egyszerű a helyzete



S úgy tudjuk, Dobrev Klára neve is szóba került, hiszen az önkormányzati választással egy időben jár le az EP-mandátuma, és a sikere esetén főpolgármesterként még ismertebb, tapasztaltabb politikusként indulhatna a 2026-os parlamenti választáson az ellenzék jelöltjeként, ahogy Karácsony is tette volna idén, ha nem hiszi el Márki-Zay Péternek, hogy neki több esélye van megverni Orbán Viktort.

A második legerősebb ellenzéki pártnak, a Momentumnak érdeke lenne kiállítani egy potenciális főpolgármester-jelöltet.

De nincs megfelelő politikusuk.

A legkézenfekvőbb megoldás újra Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes lenne, de az elmúlt három év nem azt bizonyítja, hogy alkalmas lenne a posztra. Nem is nagyon lehet tudni, hogy valójában mit takar a munkaköre.

Mit csinál valójában.

Elvileg ő az okosvárosért és részvételiségért felelős. A lila párti politikus inkább a szerencsétlen nyilatkozataival kerül be a hírekbe.

A kerületi polgármestereik közül az újpesti Déri Tibor váratlanul megállapodott a helyi DK-val, hogy nem indul 2024-ben a városrészben, ezért a pártja elnöksége vizsgálódik ellene.

Tehát ő már bukott politikusnak számít.

A józsefvárosi Pikó Andrást függetlenként támogatta a Momentum, így nem valószínű, hogy még magasabb polcra tennék.

Marad a terézvárosi Soproni Tamás, aki a megalakulásakor még komolyabb szerepet töltött be a Momentumban, azóta hátrább lépett.

Vagy vonták.

A VI. kerületben meglehetősen sikeresnek tűnik – a helyi Fidesz szerint más sem csinál jóformán, mint saját magát menedzseli, érdemi munkát alig végez –, s többször kijelentette, terézvárosi polgármesterként képzeli el a jövőjét. Más kérdés, hogy mondott ő már sokszor, sokfélét.

2017 augusztusában például azt, hogy a Momentum nem gyurcsányozza össze magát.

De kissé másként alakultak a dolgok... –, így nem zárható ki, hogy a lilák mégis vele próbálkoznak.

MSZP: Tüttő, Őrsi?



Az MSZP szintén keresi az ideális jelöltet. Egy biztos, Horváth Csaba nem vállalja – a három évvel ezelőtti, Karácsonytól elszenvedett hatalmas zakó nem érintette jól –, ő maradna Zuglóban, ahol jól érzi magát, és van is esélye az ismétlésre. Szóba jöhet Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes, aki a városházi források szerint a helyzethez képest jól végzi a feladatát, vagy a II. kerületi polgármester, Őrsi Gergely, aki talán a legsikeresebb várospolitikus az MSZP-ben, amit bizonyít az is, hogy az egyik budai körzetben megtartott időközi választáson simán győzött az ellenzéki, egyébként DK-s jelölt.

A Jobbiktól és az LMP-től – ismerve az állapotukat, fővárosi erejüket – aránytévesztés lenne, ha komolyan jelölnének valakit.

A talán még gyengébb Párbeszéd nyilvánvalóan újra Karácsonyba helyezi a bizalmát. A Republikon Alapítvány minapi beszélgetésén pedig azt javasolta – számol be a 444 –, hogy 2024-ben a pártok támogatásával, de hivatalosan civil ernyőszervezetek jelöltjeiként indítsanak polgármestereket.

Feltehetően magáról is beszélt...

Almási B. Csaba

