A kapuvári Szent Sebestyén-templom felújított tornya

Átadták a magyar templomfelújítási program részeként megújult Szent Sebestyén-templom tornyát és tetőszerkezetét vasárnap Kapuváron.

2022. október 16. 13:55

Veres András győri megyés püspök megáldja a magyar templomfelújítási program részeként megújult kapuvári Szent Sebestyén-templom tornyát és tetőszerkezetét az átadása napján, 2022. október 16-án. A tetőszerkezet és a torony megújítására a magyar templomfelújítási programban 15-15 millió forint támogatást kapott a plébánia. MTI/Filep István

Az ünnepégen Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a térség fideszes országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy a kormány 2014 óta fordít jelentős forrásokat egyházi intézmények, épületek és templomok fejlesztésére, megújítására a központi költségvetésből.



Kiemelte, hogy még ezeknél a forrásoknál is nagyobb volt a tavaly elindított magyar templomfelújítási program. Hozzátette: ennek részeként több mint 26 milliárd forint támogatásból 1400 templom újult meg Magyarországon és további négyszáz a Kárpát-medence más, magyarok lakta területein.



Úgy vélte, a Kapuvár gartai városrészében található Szent Sebestyén-templom tornyának és tetőszerkezetének megújítása jelentősen javítja a városképet.



Közölte, a városban az elmúlt években több mint hetvenmillió forint kormányzati támogatással, önerővel és adományokkal kiegészülve mintegy százmillió forintból újulhatott meg több templom is.



Hámori György (Fidesz-KDNP), Kapuvár polgármestere arról beszélt, hogy a templomtornyok irányt mutatnak az embereknek, szakrálisan és fizikailag is.



Az M85-ös gyorsforgalmi út megépülésével a városban a közlekedés átterelődött a gartai városrészre, így aki a Győrből, vagy Sopronból a városba érkezik, a Szent Sebestyén-templom tornyát látja meg először - fűzte hozzá.



Varga György plébános elmondta, hogy bár a templomot a kilencvenes években felújították, a tetőszerkezetet nem szigetelték, a horganyzott lemezeken a víz átcsurgott.



A tetőszerkezet és a torony megújítására a magyar templomfelújítási programban 15-15 millió forint támogatást kapott a plébánia - hangzott el.

A tornyot és a tetőszerkezetet Veres András megyéspüspök áldotta meg.

