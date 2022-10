Az Európai Bizottság ismerkedjen meg az erkölccsel

A politika és az erkölcs napjainkra elvesztette egymást feltételező mivoltát. Hovatovább hülyének tartják az erkölcsös politikust – fogalmaz dr. Somogyi János.

2022. október 18. 00:00

„Mert mi egyebek a birodalmak igazságosság nélkül, mint közönséges rablóbandák?" – kérdezte Aquinói Szent Tamás A teológia foglalata című művében. Dr. Somogyi János nyugalmazott ügyvédnek, politikai publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Ügyvéd úr, a sajtó szerint a zavaros vakcinavásárlások ügyében „A brüsszeli politikusoknak – élén Kyriakidesszel – jó okuk volt tagadni és titkolózni, mivel később kiderült, hogy a biztos asszony számláján megjelent 4 millió euró, amivel nem tudott elszámolni." A legendás egyháztanító gondolkodásmódját alapul véve: rablóbanda-e az Európai Bizottság?

– Érdekes, hogy Aquinói Szent Tamás gondolatával egybecseng a Tanácsköztársaság bolsevik ikonja, Jászi Oszkár egyik írása, amelyben hasonlóról elmélkedik, amikor arra utal, hogy a hatalom erkölcs nélkül egyenlő a banditizmussal. Sajnos Kun Béla, Szamuely Tibor és elvtársaik bizonyára nem olvasták eszmetársuk írását. A politika és az erkölcs napjainkra elvesztette egymást feltételező mivoltát. Hovatovább hülyének tartják az erkölcsös politikust. A hazai politikai közéletben van olyan erkölcstelen politikus is, aki csak egyszerűen hülye. (Parlamenti képviselő és volt miniszterelnök-jelölt is van köztük). Az Európai Bizottságban talán már nem is tudnák definiálni az erkölcs jelentését, annyira ismeretlen fogalom a számukra. Ámbár most úgy tűnik, hogy az Elnök Asszonyra (Ursula van még Leyyebb) kiadták a kilövési engedélyt, mert már egyébként is betöltötte a küldetését és különben is „Van másik…” helyette.

– Hazánkat jogállamisági hiányosságok ügyében zsarolja a brüsszeli bürokrácia csúcstestülete. A korrupció a legdurvább jogállamisági deficit. Ez utóbbival azonban nem foglalkozik a rabl... a bizottság. Hogyan lehet ekkora defekt ellen demokratikus módon védekezni?

– Az Európai Unió a jelen működési formájában tökéletesen ellentéte annak a célnak, amelyre eredetileg létrehozták. Az Európai Unió jelenlegi garnitúrájának mára sikerült elérniük, hogy Európát halálos veszedelembe sodorják. A globalista érdekeket szolgáló vezetők és az Európai Parlament többségét alkotó ostoba fajankó, vagy megvásárolt, megzsarolt és neobolsevik idióta képviselők a tevékenységükkel nem hagynak semmi kétséget felőle, hogy Európa sírásói.

Ha az Európai Unió 500 milliós népességének lenne annyi esze, öntudata és bátorsága, akkor nem tűrné el, hogy a nemzeti kormányaik és az Európai Unióba delegált képviselőik az illegális migránsok Európai elözönlését támogassák, hogy a nemváltoztatás óvodás kortól való minél szabadabb érvényesítését szorgalmazzák, hogy a globalista gazdának megfelelő törekvéseikre nemet mondó tagállamok kormányait mondvacsinált ürügyekkel rugóztassák. Hanem demokratikusan elzavarnák a globalista világelitnek behódolt nemzeti kormányaikat, majd ezt követően fityiszt mutatnának az Európai Unió vezetőinek eszement döntéseire, illetve új képviselőket delegálnának az EU-ba.

– Brüsszelben egy embercsoport a demokratikus alapzattól teljesen elszakadva durva diktatúrát gyakorol. Az Aquinói Szent Tamás által nagyon találóan elnevezett garnitúrát miképpen lehet a bársonyszékek helyett egészen máshová, a nekik való helyre „ültetni"?

– Jelen állás szerint az EU garnitúrát máról holnapra nem lehet leváltani és büntetőjogilag felelősségre vonni. A működésük halálos veszedelem ugyan egész Európára, hiszen a globalista világkormányzás szekértolói, és minden tevékenységük ezt a célt szolgálja a nemzetállamok lerombolásától kezdve a diktatórikus hatalomgyakorlásuk kiteljesítéséig. De a Világ nem a globalista elitből, az amerikai pénzügyi gurukból és multinacionális cégek cézárjaiból áll. Milyen világkormányról álmodoznak ők? A világ 8 milliárd lakosa közül csak az úgynevezett Nyugat talán egy milliárd lakosságára tenyerelhetnének rá a világkormányukkal. Nem akarnak tudomást venni például a BRICS államok több milliárdos népességéről, amelyek nemzetállamokban élnek és abban is akarnak élni (Oroszország, Kína, India, Brazilia, Dél Afrikai Unió, tagjelölt: Indonézia, Törökország, érdeklődő: Argentína, Szaud Arábia)) és összetartó szövetségesek, egyre izmosabb az együttműködésük és hatalmas gazdasági, pénzügyi erejűek. Szóval, hátrább az agarakkal globalista világkormányról ábrándozók.



Molnár Pál

gondola